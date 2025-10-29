การเงินเศรษฐกิจ

“พิพัฒน์” คอนเฟิร์ม “คนละครึ่งพลัส” จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 10:24 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 10:24 น.
59
"พิพัฒน์" คอนเฟิร์ม "คนละครึ่งพลัส" จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ

“พิพัฒน์” คอนเฟิร์ม “คนละครึ่งพลัส” ใช้จ่ายค่าขนส่งมวลชนได้ทั้งหมด ทั้งรถไฟฟ้า BTS-MRT ทุกสาย, รถเมล์ ขสมก., บขส. และเรือด่วน

29 ตุลาคม 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยยืนยันว่าระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทุกโหมดพร้อมรองรับการใช้สิทธิ์แล้ว

นายพิพัฒน์กล่าวว่า “กระทรวงคมนาคมพร้อมทุกระบบในการช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า รถเมล์ เรือ หรือรถโดยสารระหว่างจังหวัด ทุกระบบสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้จริง เพื่อให้ทุกการเดินทางของคนไทย ‘ประหยัด สะดวก และเท่าเทียม’”

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
FB/ ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม

“คนละครึ่งพลัส” ใช้เดินทางกับอะไรได้บ้าง

1. ระบบรถไฟฟ้าในเมือง (ทุกสาย)

  • รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน, สีม่วง, สีชมพู, สีเหลือง
  • รถไฟฟ้าสายสีเขียว (รวมส่วนต่อขยาย)
  • รถไฟฟ้าสายสีแดง
  • รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)
  • รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL)

2. ระบบขนส่งทางน้ำ

  • เรือด่วนเจ้าพระยา
  • เรือไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร

3. รถโดยสารประจำทาง

  • รถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ทุกเส้นทาง
  • รถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ทุกเส้นทาง
  • รถโดยสารเอกชนร่วมบริการที่ได้รับการอนุมัติ (ณ วันที่ 27 ต.ค. 68) เช่น บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด, บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด, บริษัท ศรีสุเทพขนส่ง จำกัด, บริษัท ระยองทัวร์ จำกัด, บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด และ บริษัท แสวงบริการ จำกัด (และจะมีบริษัทอื่นๆ ทยอยเข้าร่วม)

ด้าน นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เช่น รฟม., ขสมก., บขส. เร่งบูรณาการระบบการชำระค่าโดยสารผ่านแอปฯ เป๋าตัง ให้สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสูงสุด

สำหรับเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” กับการเดินทาง มีดังนี้

  • ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) เท่านั้น
  • ต้องชำระค่าโดยสารผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” โดยการสแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
  • ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน (ในส่วนที่รัฐช่วยจ่าย)
  • ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บอสณ วัฒน์ ปรึกษาทนายเดชา เผยลิสต์ 50 ชื่อโอนเงินป่วน 0.01 บาท ลั่นต้องมารับคืนเป็นเงินสดที่บริษัท ข่าว

บอส ณวัฒน์ เดือด จ่อฟ้องคนโอนเงินป่วน 1 สตางค์ ทนายชี้โทษ 2 แสน

1 นาที ที่แล้ว
รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน ข่าว

รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สโลวาเกีย เล็งใช้กฎหมาย จำกัดความเร็วผู้ใช้ทางเท้า ห้ามเกิน 6 กม./ชม.

6 นาที ที่แล้ว
เทศบาลเชียงใหม่รื้อดอกไม้พ่นสีดำทับ เตรียมปรับปรุงใหม่ ข่าว

รื้อแล้ว ดอกไม้พ่นสีดำงานยี่เป็ง เร่งแก้ไขก่อนเปิดงาน เทศบาลน้อมรับทุกความเห็น

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก กลุ่มลิงทดลองติดเชื้อหลุดหนีในมิสซิสซิปปี หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกคว่ำ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สตม. โต้ปมชาวเกาหลีถูกลักพาตัวในไทย 11 คน ชี้เป็นความพยายามบิดเบือน

28 นาที ที่แล้ว
&quot;พิพัฒน์&quot; คอนเฟิร์ม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ เศรษฐกิจ

“พิพัฒน์” คอนเฟิร์ม “คนละครึ่งพลัส” จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ย้ำไม่ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกจัดงานลอยกระทง ชื่นชมคอนเสิร์ต Blackpink

45 นาที ที่แล้ว
หลวงปู่ปราโมทย์ลาออกจากเจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ชลบุรี ข่าว

สาเหตุ หลวงปู่ปราโมทย์ ลาออก เจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ยันไม่ได้หนีสีกา-โกงเงิน

51 นาที ที่แล้ว
ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68 บันเทิง

ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68

55 นาที ที่แล้ว
ใบปอ ทะลุวัง 112 ข่าว

ศาลให้ประกัน “ใบปอ ทะลุวัง” หลังโดนคดี 112 วางหลักทรัพย์ 1 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก พร้อมปล่อยเชลยศึก 18 นาย เมื่อกัมพูชาทำตามข้อตกลง 4 ข้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขั้นตอนค้นหาผ่าน www.คนละครึ่งพลัส.com และแอปฯ พร้อมทริคกรองร้านค้าที่เข้าร่วม และช่วงเวลาใช้สิทธิ 06.00-23.00 น. เศรษฐกิจ

วิธีหาร้าน “คนละครึ่งพลัส” ใกล้ฉัน เช็กได้ที่เว็บ-แอปเป๋าตัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทศบาลเชียงใหม่ทาสีขาวทับขอบถนนขาว-แดง ข่าว

ดราม่าซ้ำ เทศบาลเชียงใหม่ ทาสีทับเส้นขาว-แดง ชาวเน็ตเมนต์สนั่น อายแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รัฐบาลชวนใช้ “คนละครึ่งพลัส” วันแรก “อนุทิน” แย้มเฟส 2 มาแน่ จ่อเก็บตกคนแก่-คนจน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลเกาหลีใต้จวกยับ “ฮุน มาเนต” มาสาย 9 นาที ปล่อย ปธน. นั่งรอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ส.บอลไทย โร่ขอโทษเวียดนาม หลังใช้ธงชาติผิดในการจับสลากฟุตซอล U19 ชิงแชมป์อาเซียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำได้ไหม? อยู่คนละที่แต่ ถ่าย QR Code ส่งให้คนมีสิทธิ &#039;คนละครึ่งพลัส&#039; สแกนจ่ายแทน เศรษฐกิจ

ทำได้ไหม? อยู่คนละที่แต่ ถ่าย QR Code ส่งให้คนมีสิทธิ ‘คนละครึ่งพลัส’ สแกนจ่ายแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ไลฟ์ปล่อยของวันแรก ยอดทะลุ 7 ล้าน ลุยต่อวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉลยสาเหตุ คนละครึ่งพลัส ต้องสร้าง QR Code ใหม่ทุกครั้ง ตอนจ่ายเงิน เศรษฐกิจ

เฉลยสาเหตุ คนละครึ่งพลัส ต้องสร้าง QR Code ใหม่ทุกครั้ง ตอนจ่ายเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้จัดคอนเสิร์ต ถูกสั่งยกเลิกงาน เสียหาย 2 ล้าน ได้รับคำปลอบ “ให้คิดว่าซื้อหวยผิด”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! เครื่องบินท่องเที่ยวตกในเคนยา ตาย 11 ศพ ไม่มีผู้รอดชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หงส์ไทย พร้อมรับผิดชอบ หากพิสูจน์ได้ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ ส่งผลกระทบสุขภาพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เลขาพรรคส้ม รับไม่ได้ หลังมีคลิป ส.อบจ. ทำร้ายอดีตแฟนสาวในบ้านพัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนทุกวัน กี่วันสิทธิ์หมด เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด คนละครึ่งพลัส ใช้เต็มวงเงินจะหมดภายในกี่วัน? เปิดลิสต์ร้านที่เข้าร่วม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 10:24 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 10:24 น.
59
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอสณ วัฒน์ ปรึกษาทนายเดชา เผยลิสต์ 50 ชื่อโอนเงินป่วน 0.01 บาท ลั่นต้องมารับคืนเป็นเงินสดที่บริษัท

บอส ณวัฒน์ เดือด จ่อฟ้องคนโอนเงินป่วน 1 สตางค์ ทนายชี้โทษ 2 แสน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน

รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

สโลวาเกีย เล็งใช้กฎหมาย จำกัดความเร็วผู้ใช้ทางเท้า ห้ามเกิน 6 กม./ชม.

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
เทศบาลเชียงใหม่รื้อดอกไม้พ่นสีดำทับ เตรียมปรับปรุงใหม่

รื้อแล้ว ดอกไม้พ่นสีดำงานยี่เป็ง เร่งแก้ไขก่อนเปิดงาน เทศบาลน้อมรับทุกความเห็น

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
Back to top button