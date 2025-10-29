“พิพัฒน์” คอนเฟิร์ม “คนละครึ่งพลัส” จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ

“พิพัฒน์” คอนเฟิร์ม “คนละครึ่งพลัส” ใช้จ่ายค่าขนส่งมวลชนได้ทั้งหมด ทั้งรถไฟฟ้า BTS-MRT ทุกสาย, รถเมล์ ขสมก., บขส. และเรือด่วน
29 ตุลาคม 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยยืนยันว่าระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทุกโหมดพร้อมรองรับการใช้สิทธิ์แล้ว
นายพิพัฒน์กล่าวว่า “กระทรวงคมนาคมพร้อมทุกระบบในการช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า รถเมล์ เรือ หรือรถโดยสารระหว่างจังหวัด ทุกระบบสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้จริง เพื่อให้ทุกการเดินทางของคนไทย ‘ประหยัด สะดวก และเท่าเทียม’”
“คนละครึ่งพลัส” ใช้เดินทางกับอะไรได้บ้าง
1. ระบบรถไฟฟ้าในเมือง (ทุกสาย)
- รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน, สีม่วง, สีชมพู, สีเหลือง
- รถไฟฟ้าสายสีเขียว (รวมส่วนต่อขยาย)
- รถไฟฟ้าสายสีแดง
- รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)
- รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL)
2. ระบบขนส่งทางน้ำ
- เรือด่วนเจ้าพระยา
- เรือไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร
3. รถโดยสารประจำทาง
- รถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ทุกเส้นทาง
- รถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ทุกเส้นทาง
- รถโดยสารเอกชนร่วมบริการที่ได้รับการอนุมัติ (ณ วันที่ 27 ต.ค. 68) เช่น บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด, บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด, บริษัท ศรีสุเทพขนส่ง จำกัด, บริษัท ระยองทัวร์ จำกัด, บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด และ บริษัท แสวงบริการ จำกัด (และจะมีบริษัทอื่นๆ ทยอยเข้าร่วม)
ด้าน นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เช่น รฟม., ขสมก., บขส. เร่งบูรณาการระบบการชำระค่าโดยสารผ่านแอปฯ เป๋าตัง ให้สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสูงสุด
สำหรับเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” กับการเดินทาง มีดังนี้
- ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) เท่านั้น
- ต้องชำระค่าโดยสารผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” โดยการสแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
- ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน (ในส่วนที่รัฐช่วยจ่าย)
- ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.
