สาเหตุ หลวงปู่ปราโมทย์ ลาออก เจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ยันไม่ได้หนีสีกา-โกงเงิน

หลวงปู่ปราโมทย์ลาออกจากเจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ชลบุรี

หลวงปู่ปราโมทย์ ลาออกเจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม จ.ชลบุรี เผยเหนื่อยงานวัด-อยากรีไทร์ ยืนยันไม่ได้โกงเงิน-หนีสีกา จากนี้ขอไปทำงานเผยแผ่ธรรมะอย่างเดียว

ลูกศิษย์กราบบูชาครั้งสุดท้าย กรณี หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช เจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยให้เหตุผลว่าต้องการพักผ่อนและหันไปเน้นงานเผยแผ่ธรรมะเพียงอย่างเดียว ล่าสุด พระครูเกษมโรจนคุณ เจ้าคณะตำบลศรีราชา (ธรรมยุต) ได้เดินทางมายังวัดเพื่อประกาศแต่งตั้ง พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า) ให้เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิสื่อธรรมหลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช เผยแพร่ประกาศสำคัญจากทางวัด ระบุว่า เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 พระครูเกษมโรจนคุณ เจ้าคณะตำบลศรีราชา (ธรรมยุต) เดินทางมายัง วัดสวนสันติธรรม พร้อมพระเลขาฯ เพื่อประกาศแต่งตั้งพระอาจารย์สมชาย (พระอาจารย์อ๊า) กิตฺติญาโณ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดสวนสันติธรรม ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ความว่า

“ประกาศ คำสั่งเจ้าคณะตำบลศรีราชา (ธรรมยุติ) ที่ 22/2568 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ด้วยพระอธิการปราโมทย์ ฉายา ปาโมชฺโช เจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 เดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช 2568 เป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรมว่างลง ดังนั้นเพื่อให้กิจการงานคณะสงฆ์ในวัดดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎเถรสมาคม ฉบับที่ 19 ปีพุทธศักราช 2536 ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปีพุทธศักราช 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2561 จึงแต่งตั้งให้พระสมชาย ฉายา กิตฺติญาโณ อายุ 54 พรรษา 20 วิทยฐานะนักธรรมเอก วัดสวนสันติธรรม ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2561 พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และคฤหัสถ์ ที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างต้น จงอยู่ในโอวาทของผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วนั้น ซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศมหาเถรสมาคม

ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา ตลอดกาลนานเทอญฯ

แต่งตั้ง ณ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2568 พระครูเกษมโรจนคุณ เจ้าคณะตำบลศรีราชา (ธรรมยุต)

สาเหตุหลวงพ่อปราโมทย์ลาออกจากเจ้าอาวาส
ภาพจาก Facebook : มูลนิธิสื่อธรรมหลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

จากนั้น ทางมูลนิธิเปิดเผยสาเหตุที่ หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส ระบุว่า “มีอีกเรื่องหนึ่งประกาศให้รู้หลวงพ่อลาออกจากเจ้าอาวาสแล้วได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว แล้วก็พระอาจารย์อ๊าได้รับแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอย่างวัดราษฎร์ต้องรักษาการ 1 ปี ถึงจะตั้งเป็นสมภารตัวจริง

หลวงพ่อลาออกไม่ใช่หนีสีกา ไม่ได้มีพวกสีกา ไม่ได้ถูกเรื่องโกงเงิน ไม่มี ที่จริงไปกราบเรียนท่านเจ้าคณะจังหวัดเอาไว้ตั้งแต่ปี 2566 บอกว่าถ้าพระอาจารย์อ๊าได้ 20 พรรษา หลวงพ่อขอออก หลวงพ่อเหนื่อยเต็มทีแล้ว บอกขอทำงานเผยแพร่อย่างเดียว
งานวัดยุ่งจะตายไป ส้วมแตกก็เดือดร้อนสมภาร คนมาทิ้งขยะ เอาหมามาปล่อย สารพัดเลย เดี๋ยวก็ถูกเรียกประชุม เดี๋ยวสั่งโน้นสั่งนี้ เวียนหัว พูดมากก็ไม่ดี เจ็บคอ

ตอนนี้ โอ้ สดชื่นมากเลย สดชื่น ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านทำตัวอย่าง อย่างหลวงปู่มั่น ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง
แล้วเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วย ถึงวันหนึ่ง ท่านเป็นอุปัชฌาย์ท่านบวชพระได้ 1 องค์ แล้วท่านก็ลาออกหมดเลย ไปอยู่ในป่า
ครูบาอาจารย์อีกองค์ของหลวงพ่อ ก็หลวงพ่อเกษม เขมโก ท่านเป็นเจ้าอาวาส แล้วท่านบอกการเป็นเจ้าอาวาส มันไม่ได้เหมาะกับท่าน ท่านอยากสงบ ท่านก็ออกไปอยู่ในป่าช้าที่สุสานไตรลักษณ์ หลวงพ่อที่บอกท่านไว้ตั้งแต่ปี 2566 ว่าลาออกในปี 2568 นี้ รวมแล้ว 3 พรรษาพอดี

ช่วงนั้นก็รอพระอาจารย์อ๊าให้พร้อมทุกด้าน ตอนนี้พระอาจารย์อ๊าก็พร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ทั้งการปฏิบัติ ทั้งการเผยแพร่ ทั้งการดูแลพระ ดูแลวัด ดูแลโยม ที่จริงทำมาก่อน ส่วนใหญ่งานในวัด พระอาจารย์อ๊าทำมาตลอด หลวงพ่อไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไร แต่มันก็มีเรื่องจุกจิกเยอะ ก็คำว่า ‘สมภาร’ มาจากคำว่า ‘สมภาระ’ แปลว่าผู้มีภาระเสมอ ฟังแล้วไม่ดีเลยใช่ไหม คนส่วนใหญ่ก็อยากเป็นสมภาร พระกรรมฐานไม่มีใครอยากเป็นหรอก แต่มันก็จำเป็นต้องเป็น อาจารย์อ๊าก็ยังหนุ่ม ยังมีแรงต่อสู้ได้อีกเยอะ หลวงพ่ออยากรีไทร์มานานแล้ว พระอาจารย์อ๊าก็แข็งแรงแล้ว เราก็รีไทร์ได้แล้ว”

หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 25 ตุลาคม 2568

หลวงพ่อปราโมทย์
ภาพจาก Facebook : มูลนิธิสื่อธรรมหลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
หลวงพ่อปราโมทย์ - 2
ภาพจาก Facebook : มูลนิธิสื่อธรรมหลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

