ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68
ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม GOT7 จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68 วอนอากาเซ่แต่งตัวโทนสีสุภาพ ตามมติครม.ในช่วงไว้อาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง
ภายหลังจากมีการประกาศตามมติครม.ขอความร่วมมืองดงานรื่นเริง หรือปรับรูปแบบในทางที่เหมาะกับช่วงไว้อาลัย สมเด็จพระพันปี ซึ่งทางผู้จัดคอนเสิร์ต 2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok ของศิลปินชื่อดัง แบมแบม กันต์พิมุกต์ หรือ แบมแบม GOT7 ได้ออกมาประกาศเลื่อนเปิดจำหน่ายบัตรสำหรับรอบการแสดงวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 68 ออกไปชั่วคราวจากเดิมที่จะเปิดจำหน่ายเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 68 ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดมีอัปเดตเกี่ยวกับคอนเสิร์ตแบมแบมอีกครั้ง โดยทางเพจเฟซบุ๊ก Thaiticketmajor ออกมาประกาศว่า ทางผู้จัดยืนยันจัดแสดงคอนเสิร์ตตามกำหนดเดิมทั้ง 2 รอบ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 22-23 พฤศจิกายน 2568 โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่ 1 พ.ย. 68 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป
ส่วนการแสดงจะมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับช่วงการไว้อาลัย และขอความร่วมมืออากาเซ่ทุกท่านสวมเครื่องแต่งกายสุภาพโทนสีไม่ฉูดฉาดในการเข้าร่วมชมคอนเสิร์ต 2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok ในครั้งนี้ด้วย
“CONCERT : BamBam จัดคอนเสิร์ตตามกำหนดเดิม 22-23 พ.ย. เปิดจำหน่ายบัตรรอบสองอีกครั้ง 1 พ.ย. นี้ 12.00 น.
คอนเสิร์ต “2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok” ผู้จัด iMe Thailand ได้ประกาศยังคงจัดตามกำหนดเดิมที่ได้ดำเนินการเตรียมงานไว้ทั้งสองรอบการแสดงในวันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 22-23 พฤศจิกายน 2568 โดยจะปรับรูปแบบงานให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งการไว้อาลัย รวมถึงขอความร่วมมือผู้เข้าชมทุกท่านสวมเครื่องแต่งกายแบบสุภาพในโทนสีไม่ฉูดฉาด และร่วมไว้อาลัยก่อนเริ่มการแสดง
โดยการจำหน่ายบัตรรอบการแสดงที่สอง จะเปิดจำหน่ายในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์คิวซื้อบัตรที่หน้าเคาน์เตอร์ทั้ง 10 สาขา สามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้ตามคิว และสาขาที่ท่านได้รับ
สำหรับการซื้อบัตรในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่นอกเหนือจากเคาน์เตอร์ 10 สาขาหลัก สามารถซื้อได้ที่ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี โดยสามารถซื้อบัตรได้ตามปกติ ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์คิวสุ่ม (โลตัส ไม่เปิดจำหน่าย เนื่องจากปรับปรุงระบบ / ไปรษณีย์ไทย ไม่เปิดจำหน่าย)”
