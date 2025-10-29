บันเทิง

ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 10:05 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 10:05 น.
55
ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68

ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม GOT7 จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68 วอนอากาเซ่แต่งตัวโทนสีสุภาพ ตามมติครม.ในช่วงไว้อาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

ภายหลังจากมีการประกาศตามมติครม.ขอความร่วมมืองดงานรื่นเริง หรือปรับรูปแบบในทางที่เหมาะกับช่วงไว้อาลัย สมเด็จพระพันปี ซึ่งทางผู้จัดคอนเสิร์ต 2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok ของศิลปินชื่อดัง แบมแบม กันต์พิมุกต์ หรือ แบมแบม GOT7 ได้ออกมาประกาศเลื่อนเปิดจำหน่ายบัตรสำหรับรอบการแสดงวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 68 ออกไปชั่วคราวจากเดิมที่จะเปิดจำหน่ายเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 68 ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดมีอัปเดตเกี่ยวกับคอนเสิร์ตแบมแบมอีกครั้ง โดยทางเพจเฟซบุ๊ก Thaiticketmajor ออกมาประกาศว่า ทางผู้จัดยืนยันจัดแสดงคอนเสิร์ตตามกำหนดเดิมทั้ง 2 รอบ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 22-23 พฤศจิกายน 2568 โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่ 1 พ.ย. 68 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป

ส่วนการแสดงจะมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับช่วงการไว้อาลัย และขอความร่วมมืออากาเซ่ทุกท่านสวมเครื่องแต่งกายสุภาพโทนสีไม่ฉูดฉาดในการเข้าร่วมชมคอนเสิร์ต 2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok ในครั้งนี้ด้วย

“CONCERT : BamBam จัดคอนเสิร์ตตามกำหนดเดิม 22-23 พ.ย. เปิดจำหน่ายบัตรรอบสองอีกครั้ง 1 พ.ย. นี้ 12.00 น.

คอนเสิร์ต “2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok” ผู้จัด iMe Thailand ได้ประกาศยังคงจัดตามกำหนดเดิมที่ได้ดำเนินการเตรียมงานไว้ทั้งสองรอบการแสดงในวันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 22-23 พฤศจิกายน 2568 โดยจะปรับรูปแบบงานให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งการไว้อาลัย รวมถึงขอความร่วมมือผู้เข้าชมทุกท่านสวมเครื่องแต่งกายแบบสุภาพในโทนสีไม่ฉูดฉาด และร่วมไว้อาลัยก่อนเริ่มการแสดง

โดยการจำหน่ายบัตรรอบการแสดงที่สอง จะเปิดจำหน่ายในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์คิวซื้อบัตรที่หน้าเคาน์เตอร์ทั้ง 10 สาขา สามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้ตามคิว และสาขาที่ท่านได้รับ

สำหรับการซื้อบัตรในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่นอกเหนือจากเคาน์เตอร์ 10 สาขาหลัก สามารถซื้อได้ที่ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี โดยสามารถซื้อบัตรได้ตามปกติ ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์คิวสุ่ม (โลตัส ไม่เปิดจำหน่าย เนื่องจากปรับปรุงระบบ / ไปรษณีย์ไทย ไม่เปิดจำหน่าย)”

ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68-1

อ่านข่าวที่เกีjยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Thaiticketmajor

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บอสณ วัฒน์ ปรึกษาทนายเดชา เผยลิสต์ 50 ชื่อโอนเงินป่วน 0.01 บาท ลั่นต้องมารับคืนเป็นเงินสดที่บริษัท ข่าว

บอส ณวัฒน์ เดือด จ่อฟ้องคนโอนเงินป่วน 1 สตางค์ ทนายชี้โทษ 2 แสน

1 นาที ที่แล้ว
รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน ข่าว

รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สโลวาเกีย เล็งใช้กฎหมาย จำกัดความเร็วผู้ใช้ทางเท้า ห้ามเกิน 6 กม./ชม.

6 นาที ที่แล้ว
เทศบาลเชียงใหม่รื้อดอกไม้พ่นสีดำทับ เตรียมปรับปรุงใหม่ ข่าว

รื้อแล้ว ดอกไม้พ่นสีดำงานยี่เป็ง เร่งแก้ไขก่อนเปิดงาน เทศบาลน้อมรับทุกความเห็น

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก กลุ่มลิงทดลองติดเชื้อหลุดหนีในมิสซิสซิปปี หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกคว่ำ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สตม. โต้ปมชาวเกาหลีถูกลักพาตัวในไทย 11 คน ชี้เป็นความพยายามบิดเบือน

28 นาที ที่แล้ว
&quot;พิพัฒน์&quot; คอนเฟิร์ม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ เศรษฐกิจ

“พิพัฒน์” คอนเฟิร์ม “คนละครึ่งพลัส” จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ย้ำไม่ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกจัดงานลอยกระทง ชื่นชมคอนเสิร์ต Blackpink

45 นาที ที่แล้ว
หลวงปู่ปราโมทย์ลาออกจากเจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ชลบุรี ข่าว

สาเหตุ หลวงปู่ปราโมทย์ ลาออก เจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ยันไม่ได้หนีสีกา-โกงเงิน

51 นาที ที่แล้ว
ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68 บันเทิง

ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68

55 นาที ที่แล้ว
ใบปอ ทะลุวัง 112 ข่าว

ศาลให้ประกัน “ใบปอ ทะลุวัง” หลังโดนคดี 112 วางหลักทรัพย์ 1 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก พร้อมปล่อยเชลยศึก 18 นาย เมื่อกัมพูชาทำตามข้อตกลง 4 ข้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขั้นตอนค้นหาผ่าน www.คนละครึ่งพลัส.com และแอปฯ พร้อมทริคกรองร้านค้าที่เข้าร่วม และช่วงเวลาใช้สิทธิ 06.00-23.00 น. เศรษฐกิจ

วิธีหาร้าน “คนละครึ่งพลัส” ใกล้ฉัน เช็กได้ที่เว็บ-แอปเป๋าตัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทศบาลเชียงใหม่ทาสีขาวทับขอบถนนขาว-แดง ข่าว

ดราม่าซ้ำ เทศบาลเชียงใหม่ ทาสีทับเส้นขาว-แดง ชาวเน็ตเมนต์สนั่น อายแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รัฐบาลชวนใช้ “คนละครึ่งพลัส” วันแรก “อนุทิน” แย้มเฟส 2 มาแน่ จ่อเก็บตกคนแก่-คนจน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลเกาหลีใต้จวกยับ “ฮุน มาเนต” มาสาย 9 นาที ปล่อย ปธน. นั่งรอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ส.บอลไทย โร่ขอโทษเวียดนาม หลังใช้ธงชาติผิดในการจับสลากฟุตซอล U19 ชิงแชมป์อาเซียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำได้ไหม? อยู่คนละที่แต่ ถ่าย QR Code ส่งให้คนมีสิทธิ &#039;คนละครึ่งพลัส&#039; สแกนจ่ายแทน เศรษฐกิจ

ทำได้ไหม? อยู่คนละที่แต่ ถ่าย QR Code ส่งให้คนมีสิทธิ ‘คนละครึ่งพลัส’ สแกนจ่ายแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ไลฟ์ปล่อยของวันแรก ยอดทะลุ 7 ล้าน ลุยต่อวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉลยสาเหตุ คนละครึ่งพลัส ต้องสร้าง QR Code ใหม่ทุกครั้ง ตอนจ่ายเงิน เศรษฐกิจ

เฉลยสาเหตุ คนละครึ่งพลัส ต้องสร้าง QR Code ใหม่ทุกครั้ง ตอนจ่ายเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้จัดคอนเสิร์ต ถูกสั่งยกเลิกงาน เสียหาย 2 ล้าน ได้รับคำปลอบ “ให้คิดว่าซื้อหวยผิด”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! เครื่องบินท่องเที่ยวตกในเคนยา ตาย 11 ศพ ไม่มีผู้รอดชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หงส์ไทย พร้อมรับผิดชอบ หากพิสูจน์ได้ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ ส่งผลกระทบสุขภาพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เลขาพรรคส้ม รับไม่ได้ หลังมีคลิป ส.อบจ. ทำร้ายอดีตแฟนสาวในบ้านพัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนทุกวัน กี่วันสิทธิ์หมด เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด คนละครึ่งพลัส ใช้เต็มวงเงินจะหมดภายในกี่วัน? เปิดลิสต์ร้านที่เข้าร่วม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 10:05 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 10:05 น.
55
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอสณ วัฒน์ ปรึกษาทนายเดชา เผยลิสต์ 50 ชื่อโอนเงินป่วน 0.01 บาท ลั่นต้องมารับคืนเป็นเงินสดที่บริษัท

บอส ณวัฒน์ เดือด จ่อฟ้องคนโอนเงินป่วน 1 สตางค์ ทนายชี้โทษ 2 แสน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน

รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

สโลวาเกีย เล็งใช้กฎหมาย จำกัดความเร็วผู้ใช้ทางเท้า ห้ามเกิน 6 กม./ชม.

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
เทศบาลเชียงใหม่รื้อดอกไม้พ่นสีดำทับ เตรียมปรับปรุงใหม่

รื้อแล้ว ดอกไม้พ่นสีดำงานยี่เป็ง เร่งแก้ไขก่อนเปิดงาน เทศบาลน้อมรับทุกความเห็น

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
Back to top button