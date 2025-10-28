ข่าว

พร้อมแล้ว! กรมทางหลวง เปิดวิ่งฟรี ‘มอเตอร์เวย์ M81’ ตลอด 24 ชม. เริ่ม 31 ต.ค.นี้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 16:50 น.
67

ข่าวดี กรมทางหลวง เคาะวันดีเดย์ 31 ตุลาคม 2568 เปิดวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

นับเป็นข่าวดีส่งท้ายปีกันไปเลย เมื่อกรมทางหลวง (ทล.) ได้ประกาศ เปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 หรือ มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี แบบเต็มรูปแบบ ครบทุกด่าน ตลอดเส้นทาง 96 กิโลเมตร โดยไม่เก็บค่าผ่านทาง ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 68 เป็นต้นไป

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ประชาชนจะสามารถเริ่มใช้บริการมอเตอร์เวย์ M81 ได้ฟรี ตั้งแต่ เวลา 00.01 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยเปิดให้ วิ่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง และรองรับ รถยนต์ทุกประเภท ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทางหลวงพิเศษ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน และมีการทดสอบระบบต่างๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อความปลอดภัยสูงสุด กรมทางหลวงจึงได้กำหนด จำกัดความเร็ว ในการใช้เส้นทางดังนี้

  • รถยนต์ทั่วไป ไม่เกิน 80 กม./ชม.
  • รถพ่วง ไม่เกิน 65 กม./ชม.

กรมทางหลวงคาดการณ์ว่า จะสามารถเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M81 ได้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมระบบเก็บค่าผ่านทาง และอนุญาตให้ใช้ความเร็วสูงสุดได้ถึง 120 กม./ชม. ภายในเดือนมกราคม 2569

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางและการใช้บริการได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมแล้ว! กรมทางหลวง เปิดวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M81 ตลอด 24 ชม. เริ่ม 31 ต.ค.นี้-2 พร้อมแล้ว! กรมทางหลวง เปิดวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M81 ตลอด 24 ชม. เริ่ม 31 ต.ค.นี้-1

พร้อมแล้ว! กรมทางหลวง เปิดวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M81 ตลอด 24 ชม. เริ่ม 31 ต.ค.นี้-10

พร้อมแล้ว! กรมทางหลวง เปิดวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M81 ตลอด 24 ชม. เริ่ม 31 ต.ค.นี้-9

พร้อมแล้ว! กรมทางหลวง เปิดวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M81 ตลอด 24 ชม. เริ่ม 31 ต.ค.นี้-3

พร้อมแล้ว! กรมทางหลวง เปิดวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M81 ตลอด 24 ชม. เริ่ม 31 ต.ค.นี้-4

พร้อมแล้ว! กรมทางหลวง เปิดวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M81 ตลอด 24 ชม. เริ่ม 31 ต.ค.นี้-5

พร้อมแล้ว! กรมทางหลวง เปิดวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M81 ตลอด 24 ชม. เริ่ม 31 ต.ค.นี้-6

พร้อมแล้ว! กรมทางหลวง เปิดวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M81 ตลอด 24 ชม. เริ่ม 31 ต.ค.นี้-7

พร้อมแล้ว! กรมทางหลวง เปิดวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M81 ตลอด 24 ชม. เริ่ม 31 ต.ค.นี้-8

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB กรมทางหลวง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังถูกหามส่งรพ.อาการทรุดหนัก บันเทิง

ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ ป่วยมะเร็ง เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 76 ปี หลังอาการทรุดหนัก

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อตาลันต้า พบ เอซี มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 28 ต.ค. 68

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เร่งเก็บคืน ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 ล็อตปนเปื้อน ยืนยันผลิตได้มาตรฐาน

32 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ เศรษฐกิจ

ราคาทองร่วงหนัก จับสัญญาณ โอกาสต่ำกว่า 4 หมื่น เป็นไปได้แค่ไหน

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พร้อมแล้ว! กรมทางหลวง เปิดวิ่งฟรี ‘มอเตอร์เวย์ M81’ ตลอด 24 ชม. เริ่ม 31 ต.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว แม่น้ำหนึ่ง แจกเลขเด็ด ขันน้ำมนต์ งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

ส่องด่วนโชคอยู่แค่เอื้อม แม่น้ำหนึ่ง เปิดเลขเด็ด ขันน้ำมนต์ งวด 1/11/68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“เดอะ ตุ๊ก” รับมีส่วนสั่งปลด ‘อิชิอิ’ ลั่นพร้อมลาออก หากทีมชาติไทยชวดลุยเอเชียนคัพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา เตือนหลัง อย. เปิดผลการตรวจสอบ ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 สี่ยงเชื้อรา-จุลินทรีย์ปนเปื้อน ข่าว

อ.เจษฎ์ เคยเตือนแล้ว ยาดมสมุนไพร เสี่ยงจุลินทรีย์-เชื้อราปนเปื้อน แนะวิธีใช้ปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
SenateThailand today 2025 ข่าวการเมือง

ด่วน! สว. รวมกัน ฟันผิด นันทนา ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม ยื่นป.ป.ช.ฟันต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลชเช่ พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 28 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปืนกล ต สุรัตน์ ประวัติ ข่าวกีฬา

ปืนกล ต.สุรัตน์ อดีตยอดมวย 5 สถาบัน ประวัติผลิกพัน โผล่ทำเว็บพนันเงินทะลุ 100 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบดมินตัน

“หมิว พรปวีณ์” โพสต์แล้ว หลังหวนติดทีมชาติลุยซีเกมส์ ยันอยากให้วงการแบดมินตันไทยพัฒนา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กที่นี่ วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิ 200 บาท/คน/วัน เริ่มลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ์ 20-26 ต.ค. 68 เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ ย้ำ ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์ เศรษฐกิจ

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค 68 วันแรก จ่าย-เติมเงินยังไง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เซบาสเตียน พาลูก ๆ เที่ยวสวนสนุก สุดอบอุ่น พร้อมสาวข้างกายที่ทุกคนคุ้นตา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK มีโอกาสรับบทราพันเซลฉบับคนแสดง ใน Tangled ข่าวต่างประเทศ

ลุ้นหนัก ลิซ่า BLACKPINK รับบท ราพันเซล ใน Rapunzel ภาพจำใหม่เจ้าหญิงผมทอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยามาล นักเตะเก่งสุดโลก ข่าวกีฬา

ลามีน ยามาล เจอมรสุม อดีตประธานบาร์ซ่าจวกแรง! หลังปากพล่อยก่อนกลาซิโก้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทศบาลเชียงใหม่ แจงดราม่า พ่นสีดำทับดอกไม้ งานยี่เป็ง 2568 ช่วงไว้อาลัย ยันยังแต่งไม่เสร็จ ข่าว

เทศบาลเชียงใหม่ แจงดราม่า พ่นสีดำทับดอกไม้ งานยี่เป็ง 2568 ช่วงไว้อาลัย ยันยังแต่งไม่เสร็จ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฝ่ายจัดยืนยัน “ฟุตบอลจตุรมิตรฯ ครั้งที่ 31” แข่งขันตามกำหนดเดิม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ส่องดูสรรพคุณ ยาดมหงส์ไทย สูตร 1 สูตร 2 ต่างกันอย่างไร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. ประกาศเตือน ยาดมสมุนไพรหงส์ไทย สูตร 2 พบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ข่าว

อย. เตือน ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 ผิดมาตรฐาน ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเรื่องเล่า &quot;รักแรกเกลียด&quot; ที่พระพันปีหลวงตรัสว่า ในหลวง รัชกาลที่ 9 มาสาย ก่อนความรู้สึกจะเปลี่ยนเป็นความรักและคู่พระบารมี ข่าวในพระราชสำนัก

ตำนาน “รักแรกเกลียด” พระพันปีหลวง ตรัสถึง ร.9 ว่า “เกลียดแรกพบ” สู่ คู่พระบารมี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กเล็ก” เผย ไทย-กัมพูชา ดีเดย์เริ่มถอนอาวุธหนักไปแล้ว ตั้งแต่ 26 ต.ค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้

แน้วโน้มราคาทอง 28 ตุลาคม 68 ร่วงอีก ! รูปพรรณบาทละ 61,350 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ดีใจฉิบหาย ได้เงินจาก สปสช. 122.80 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถบัสประสานงารถนักเรียน ข่าวอาชญากรรม

เศร้ารับเปิดเทอม รถบัสประสานงารถนักเรียน ที่อ.บ้านค่าย ดับ 1 ราย เจ็บอีก 28 คน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 16:50 น.
67
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลเซอร์กระเนื้อ

เลเซอร์กระเนื้อ คืออะไร เจ็บไหม ? กำจัดกระเนื้ออย่างไรให้ผิวกลับมาเรียบเนียน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังถูกหามส่งรพ.อาการทรุดหนัก

ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ ป่วยมะเร็ง เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 76 ปี หลังอาการทรุดหนัก

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

อตาลันต้า พบ เอซี มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 28 ต.ค. 68

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
ราคาทองวันนี้

ราคาทองร่วงหนัก จับสัญญาณ โอกาสต่ำกว่า 4 หมื่น เป็นไปได้แค่ไหน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
Back to top button