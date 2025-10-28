พร้อมแล้ว! กรมทางหลวง เปิดวิ่งฟรี ‘มอเตอร์เวย์ M81’ ตลอด 24 ชม. เริ่ม 31 ต.ค.นี้
ข่าวดี กรมทางหลวง เคาะวันดีเดย์ 31 ตุลาคม 2568 เปิดวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
นับเป็นข่าวดีส่งท้ายปีกันไปเลย เมื่อกรมทางหลวง (ทล.) ได้ประกาศ เปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 หรือ มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี แบบเต็มรูปแบบ ครบทุกด่าน ตลอดเส้นทาง 96 กิโลเมตร โดยไม่เก็บค่าผ่านทาง ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 68 เป็นต้นไป
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ประชาชนจะสามารถเริ่มใช้บริการมอเตอร์เวย์ M81 ได้ฟรี ตั้งแต่ เวลา 00.01 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยเปิดให้ วิ่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง และรองรับ รถยนต์ทุกประเภท ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทางหลวงพิเศษ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน และมีการทดสอบระบบต่างๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อความปลอดภัยสูงสุด กรมทางหลวงจึงได้กำหนด จำกัดความเร็ว ในการใช้เส้นทางดังนี้
- รถยนต์ทั่วไป ไม่เกิน 80 กม./ชม.
- รถพ่วง ไม่เกิน 65 กม./ชม.
กรมทางหลวงคาดการณ์ว่า จะสามารถเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M81 ได้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมระบบเก็บค่าผ่านทาง และอนุญาตให้ใช้ความเร็วสูงสุดได้ถึง 120 กม./ชม. ภายในเดือนมกราคม 2569
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางและการใช้บริการได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง
อ้างอิงจาก : FB กรมทางหลวง
