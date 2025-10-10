ข่าว

อย. เตือนภัย กินเยลลี่มากไป ลำไส้อักเสบ ถึงตายได้

เผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 17:36 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 16:21 น.
อย. เตือนภัย! กินเยลลี่เยอะ เสี่ยงลำไส้อักเสบ-ทะลุ อ้างอิงเคสหนุ่มอังกฤษกิน 3 กก. ใน 3 วัน แนะผู้บริโภคอ่านฉลาก-กินแต่พอดี

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกประกาศเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอันตรายจากการบริโภค “เยลลี่” และขนมที่มีน้ำตาลกับเจลาตินสูงในปริมาณมากเกินไป หลังจากมีกรณีศึกษาจากต่างประเทศที่ชายวัย 33 ปี ต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยภาวะลำไส้อักเสบเฉียบพลัน หลังกินเยลลี่รสโคล่าไปถึง 3 กิโลกรัม ภายในเวลาเพียง 3 วัน

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการฯ อย. อธิบายว่า การบริโภคเจลาตินและน้ำตาลในปริมาณสูงและรวดเร็วเช่นนี้ อาจรบกวนการทำงานของระบบทางเดินอาหาร เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการอุดตันหรือการอักเสบของผนังลำไส้ และในกรณีที่รุนแรงอาจนำไปสู่ภาวะลำไส้ทะลุ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ อย. จึงมีความห่วงใยและขอเตือนประชาชนอย่าเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าวโดยเด็ดขาด

อย. แนะ 4 ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคขนมขบเคี้ยว อย. ได้ออกคำแนะนำสำหรับผู้บริโภค 4 ข้อ ดังนี้

  1. รับประทานเยลลี่หรือของหวานในปริมาณที่เหมาะสม เด็กควรบริโภคแต่น้อย อยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง
  2. ก่อนซื้อควรสังเกตปริมาณน้ำตาล เจลาติน และพลังงานต่อหน่วยบริโภคเสมอ
  3. ผู้มีโรคปรผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากและมีความเหนียวหนืด
  4. หากมีอาการปวดท้องรุนแรง อาเจียน หรืออุจจาระมีเลือดปน ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

รองเลขาธิการฯ อย. ได้ย้ำเตือนให้ผู้บริโภครับประทานอาหารอย่างพอเหมาะพอดี ควบคู่ไปกับการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทั้งนี้ หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. 1556

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

