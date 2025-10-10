อย. เตือนภัย กินเยลลี่มากไป ลำไส้อักเสบ ถึงตายได้
อย. เตือนภัย! กินเยลลี่เยอะ เสี่ยงลำไส้อักเสบ-ทะลุ อ้างอิงเคสหนุ่มอังกฤษกิน 3 กก. ใน 3 วัน แนะผู้บริโภคอ่านฉลาก-กินแต่พอดี
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกประกาศเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอันตรายจากการบริโภค “เยลลี่” และขนมที่มีน้ำตาลกับเจลาตินสูงในปริมาณมากเกินไป หลังจากมีกรณีศึกษาจากต่างประเทศที่ชายวัย 33 ปี ต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยภาวะลำไส้อักเสบเฉียบพลัน หลังกินเยลลี่รสโคล่าไปถึง 3 กิโลกรัม ภายในเวลาเพียง 3 วัน
เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการฯ อย. อธิบายว่า การบริโภคเจลาตินและน้ำตาลในปริมาณสูงและรวดเร็วเช่นนี้ อาจรบกวนการทำงานของระบบทางเดินอาหาร เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการอุดตันหรือการอักเสบของผนังลำไส้ และในกรณีที่รุนแรงอาจนำไปสู่ภาวะลำไส้ทะลุ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ อย. จึงมีความห่วงใยและขอเตือนประชาชนอย่าเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าวโดยเด็ดขาด
อย. แนะ 4 ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคขนมขบเคี้ยว อย. ได้ออกคำแนะนำสำหรับผู้บริโภค 4 ข้อ ดังนี้
- รับประทานเยลลี่หรือของหวานในปริมาณที่เหมาะสม เด็กควรบริโภคแต่น้อย อยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง
- ก่อนซื้อควรสังเกตปริมาณน้ำตาล เจลาติน และพลังงานต่อหน่วยบริโภคเสมอ
- ผู้มีโรคปรผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากและมีความเหนียวหนืด
- หากมีอาการปวดท้องรุนแรง อาเจียน หรืออุจจาระมีเลือดปน ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน
รองเลขาธิการฯ อย. ได้ย้ำเตือนให้ผู้บริโภครับประทานอาหารอย่างพอเหมาะพอดี ควบคู่ไปกับการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทั้งนี้ หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. 1556
