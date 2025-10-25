รายชื่อ คอนเสิร์ต งานรื่นเริง ยกเลิก-เลื่อน หลัง มติ ครม. ไว้อาลัย
เช็กได้ที่นี่! รวมรายชื่อ งานคอนเสิร์ต-งานกิจกรรมรื่นเริง ทยอยประกาศยกเลิก-เลื่อน หลังจากมติครม. ขอความร่วมมือไว้ทุกข์ ถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง สวรรคต
ภายหลังสำนักพระราชวังประกาศการเสด็จสวรรตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (25 ต.ค. 68) ทางรัฐบาลได้มติ ครม. นัดพิเศษถึงแนวทางการไว้อาลัย ดังนี้
- สถานที่ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน
- ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่รัฐ แต่งกายไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี สำหรับประชาชนทั่วไป ขอความร่วมมือแต่งกายสีดำ หรือโทนสีไม่ฉูดฉาด เป็นเวลา 90 วัน
- ขอความร่วมมืองดหรือลดกิจกรรมบันเทิง อาทิ งานรื่นเริง-คอนเสิร์ต ตามความเหมาะสม เป็นเวลา 30 วัน
จากประกาศข้างต้นทำให้งานรื่นเริงหรือคอนเสิร์ตที่กำลังจะถูกจัดขึ้นในประเทศไทยต้องงด หรือ เลื่อนออกไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศออกมา ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับงานคอนเสิร์ตที่ประกาศออกมาแล้วว่า ยกเลิก หรือ เลื่อนการแสดงออกไป ประกอบด้วย
- คอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR < DEADLINE > IN BANGKOK ที่จัดขึ้น ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ เป็นเวลา 3 วัน คือ 24-26 ตุลาคม 2568 แฟนคลับหลาย ๆ คนเป็นกังวลว่า คอนฯ Blackpink (แบล็คพิงค์) ที่ยังเหลือรอบการแสดงอีก 2 วันคือ วันเสาร์ที่ 25 ต.ค. และวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. 68 นี้จะมีประกาศยกเลิกหรือไม่อย่างไร ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูล เบื้องต้นยังไม่มีการประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Blackpink จากผู้จัดงานแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเหล่าบริงค์ไทยที่ซื้อบัตรไปแล้วทั้ง 2 รอบที่เหลือ ยังคงต้องติดตามข่าวการประกาศอย่างใกล้ชิด
- ต่อมาเป็นคอนเสิร์ตของ แบมแบม GOT7 กับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า “2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok” ทางผู้จัดเพิ่งจะมีการแจ้ง ประกาศเลื่นการเปิดจำหน่ายบัตร ออกไปก่อนชั่วคราว สำหรับรอบวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 68 ซึ่งเดิมมีกำหนดเปิดจำหน่ายในวันนี้ (25 ต.ค. 68) ทั้งนี้จะประกาศกำหนดการเปิดจำหน่ายบัตรใหม่ให้ทราบในภายหลัง
- ในส่วนของคอนเสิร์ตจากศิลปินของไทย Wednesday Song Vol.15 ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตของวง Tattoo Colour ก็ได้ประกาศเลื่อนการขายบัตรออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งเดิมมีกำหนดเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่ 25 ตุลาคม 2568 นี้
- ColorconWinkTH_Roadshow ยกเลิกการจัดกิจกรรม “Mini Concert” ภายในงาน BNK48 19th Single “Colorcon Wink” Roadshow ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2025 แต่กิจกรรม “Trick or Touch” และ “Merchandise & Café” ยังมีกิจกรรมตามปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง และในส่วนของ “Berry’s Birthday Fanmeet”, “Yayee’s Birthday Fanmeet” และ BNK48 Team BIII 2nd Stage “Saishuu Bell ga Naru” ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2025 ยังมีการแสดงตามปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
- สำหรับงาน Instagram ธี่หยด3 Run ทางช่อง 3 แจ้งว่า คณะผู้จัดงานขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ออกไปก่อน ซึ่งจากเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 ต.ค. 68 ที่ประปาแม้นศรี (หลังเก่า) ตั้งแต่เวลา 18.30 – 24.00 น. โดยจะแจ้งวันจัดกิจกรรมใหม่ให้ทราบอีกครั้ง
- งาน ฟุตบอลจตุรมิตรปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2568 ล่าสุด ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ประกาศผ่านทางหน้าเพจ JaturamitrSamakkee ว่า
“คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 เห็นควรให้ “เลื่อน” งานแถลงข่าวการแข่งขันฯ ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 เวลา 12.30 น. นี้ไปก่อน โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทั้ง 4 โรงเรียน จะประชุม เพื่อหารือ แนวทางและข้อสรุป ในการจัดการแข่งขันต่อไป”
- Workshop DIY “Herbarium Frame” วันเสาร์ที่ 25 ต.ค. 68 ที่ร้าน JIAN CHA สยามพารากอน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ แจ้งขอยกเลิกกิจกรรม พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
- งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2568 เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศ ยกเลิกการจัดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2568 ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2568 ณ บริเวณท่าน้ำสำนักงานเจ้าท่าอุบลราชธานี
- สำหรับคอนเสิร์ต 2025 ZHOU YIRAN [RAN ON TRACK] IN BANGKOK วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:00 น.ที่ MCC HALL, THE MALL LIFESTORE NGAMWONGWAN ทางบริษัท 4Nologue แจ้งว่า ทางทีมผู้จัดและทีมศิลปิน โจว อี้หราน ได้ร่วมกันปรึกษาหารือ และมีความเห็นว่าควรเลื่อนการเปิดจำหน่ายบัตรออกไปชั่วคราว ส่วนกำหนดการเปิดจำหน่ายบัตรใหม่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
- งานคอนเสิร์ต 2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR <pro’log’> in BANGKOK บริษัท Grandprix Xpectrum ประกาศแจ้งการเลื่อนกำหนดการจำหน่ายบัตร ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการแจ้งวันจำหน่ายบัตรใหม่ให้ทราบโดยเร็วที่สุด
- สำหรับแฟนคลับของ แอน อรดี ที่กำลังเป็นกังวล ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก คอนเสิร์ต 15ปี แอน อรดี ได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศ ว่า “คอนเสิร์ต 15ปี แอน อรดี ดำเนินงานตามปกติ เปิดจำหน่ายบัตร/รับบัตร เวลา 12.00 น. โชว์เริ่มเวลา 17.00 น.”
- งานคอนเสิร์ต Chiang Mai Music Journey 8: The Dep OCEN ประกาศยกเลิก คอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 ต.ค. 68 และวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. 68
- สำหรับงาน Twilight Run 6 (กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ) ที่จะเกิดขึ้นในเย็นวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ยังคงจัดกิจกรรมตามปกติ โดยสามารถรับเสื้อได้ในเวลา 14.00-16.00 น. ตามจุดรับที่แจ้งไว้
