งานวัดภูเขาทอง 2568 ยกเลิกงานบันเทิง-ร้านค้าบางโซน เปิดให้สักการะฯ 29 ต.ค.นี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 09:25 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 09:27 น.
72
งานวัดภูเขาทอง 68 งดมหรสพ-กิจกรรมบันเทิงทั้งหมด

งานวัดภูเขาทองปี 2568 งดกิจกรรมบันเทิงทั้งหมด เพื่อถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวง ร้านค้าปิดบางโซน เปิดให้สักการะพระบรมสารีริกธาตุตามปกติ 29 ต.ค. – 7 พ.ย. นี้

คณะกรรมการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ได้ออกประกาศแนวทางในการจัดงานประจำปี 2568 โดยมีมติร่วมกันให้ งดกิจกรรมภาคบันเทิงทั้งหมด เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

แม้จะมีการงดกิจกรรมรื่นเริง รวมทั้งร้านค้าในบางโซน แต่ทางวัดยังคงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและร่วมทำบุญตามประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน 2568 เปิดให้เข้ากราบไหว้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 24.00 น. ตลอดช่วงเทศกาล

วัดภูเขาทอง
ภาพจาก Facebook : วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ประจำปีพุทธศักราช 2568 ที่ 1/2568 เรื่อง แนวทางในการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ประจำปีพุทธศักราช 2568

ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 ดังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้ว นั้น

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ คณะกรรมการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประจำปีพุทธศักราช 2568 จึงได้ประชุมแล้วมีมติร่วมกันให้ประกาศว่า

1. ในช่วงงานเทศกาลนมัสการพระบรมสารีริกธาตุประจำปีพุทธศักราช 2568 นี้ เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานอยู่บนพระเจดีย์ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) และกราบไหว้สักการะบูชาปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ พระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์สำคัญในพระอาราม วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ตามประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

2. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนลงนามถวายอาลัย แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล 2 วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. ตลอดช่วงเวลางานเทศกาลนมัสการพระบรมสารีริกธาตุประจำปี

3. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาหลังทำวัตรค่ำเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ศาลาการเปรียญวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในเวลา 20.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4. งดกิจกรรมภาคบันเทิงทั้งหมดในบริเวณรอบบรมบรรพต (ภูเขาทอง)

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2568

คณะกรรมการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ประจำปีพุทธศักราช 2568

วัดสระเกศ ประกาศแนวทางงานวัดภูเขาทอง
ภาพจาก Facebook : วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

