งานวัดภูเขาทอง 2568 ยกเลิกงานบันเทิง-ร้านค้าบางโซน เปิดให้สักการะฯ 29 ต.ค.นี้
งานวัดภูเขาทองปี 2568 งดกิจกรรมบันเทิงทั้งหมด เพื่อถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวง ร้านค้าปิดบางโซน เปิดให้สักการะพระบรมสารีริกธาตุตามปกติ 29 ต.ค. – 7 พ.ย. นี้
คณะกรรมการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ได้ออกประกาศแนวทางในการจัดงานประจำปี 2568 โดยมีมติร่วมกันให้ งดกิจกรรมภาคบันเทิงทั้งหมด เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
แม้จะมีการงดกิจกรรมรื่นเริง รวมทั้งร้านค้าในบางโซน แต่ทางวัดยังคงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและร่วมทำบุญตามประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน 2568 เปิดให้เข้ากราบไหว้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 24.00 น. ตลอดช่วงเทศกาล
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ประจำปีพุทธศักราช 2568 ที่ 1/2568 เรื่อง แนวทางในการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ประจำปีพุทธศักราช 2568
ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 ดังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้ว นั้น
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ คณะกรรมการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประจำปีพุทธศักราช 2568 จึงได้ประชุมแล้วมีมติร่วมกันให้ประกาศว่า
1. ในช่วงงานเทศกาลนมัสการพระบรมสารีริกธาตุประจำปีพุทธศักราช 2568 นี้ เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานอยู่บนพระเจดีย์ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) และกราบไหว้สักการะบูชาปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ พระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์สำคัญในพระอาราม วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ตามประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนลงนามถวายอาลัย แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล 2 วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. ตลอดช่วงเวลางานเทศกาลนมัสการพระบรมสารีริกธาตุประจำปี
3. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาหลังทำวัตรค่ำเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ศาลาการเปรียญวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในเวลา 20.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4. งดกิจกรรมภาคบันเทิงทั้งหมดในบริเวณรอบบรมบรรพต (ภูเขาทอง)
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2568
คณะกรรมการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ประจำปีพุทธศักราช 2568
