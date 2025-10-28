รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กลับมาจัดงานเหมือนเดิม ใช้ธีมใหม่ เทิดพระเกียรติ ‘พระพันปีหลวง’
อ.เจษฎา เผย หลังแจ้ง ก.ศึกษาธิการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เปลี่ยนใจ ปรับรูปแบบงานกิจกรรมเป็น “120 ปี นามพระราชทาน” แทนการยกเลิก หลังผู้ปกครองทักท้วง
หลังจากเมื่อวานนี้ (27 ต.ค. 68) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประกาศงดจัดงาน “ราตรีเพลินเพลง (Music Night)” และละครเพลง “HARRIS THE MUSICAL” (กำหนดเดิม 19 ธ.ค. 68) เพื่อถวายความอาลัย ล่าสุด โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจแล้ว
อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวดีสำหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ว่า โรงเรียนจะกลับมาจัดงานเหมือนเดิม โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง
อ.เจษฎา ระบุว่า เขาได้แจ้งเรื่องการงดจัดงานนี้ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งท่านไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อน
นอกจากนี้ อ.เจษฎา ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ระบุว่าเป็นข้อมูลวงใน) ว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นงานประจำปีของโรงเรียน มีผู้มาร่วมงานกว่า 10,000 คน และเป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่ได้สั่งให้งด
เดิมที ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ตัดสินใจงดกิจกรรมเอง เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่หลังจากโรงเรียนประกาศออกไป ก็มีผู้ปกครองบางส่วนแสดงความไม่เห็นด้วย
โรงเรียนจึงตัดสินใจ “ไม่ยกเลิก” งาน แต่จะ “ปรับกิจกรรมใหม่ทั้งหมด” โดยยังคงจัดในวันเดิม คือ 19 ธันวาคม 2568
งานจะเปลี่ยนแนวคิดหลัก (Theme) เป็น “งานครบรอบ 120 ปี นามพระราชทานโรงเรียน และครบรอบ 140 ปีของโรงเรียน” และจะจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ในวันนี้ (28 ต.ค.) โรงเรียนจะทำหนังสือถึง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อชี้แจงกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป
อ.เจษฎา ยังกล่าวถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน เช่น วันฮาโลวีน, ลอยกระทง และคริสต์มาส ว่าสามารถกลับมาจัดได้เช่นเดิม สช. ได้ทำความเข้าใจกับสมาคมโรงเรียนนานาชาติแล้วว่า กิจกรรมเหล่านี้จัดได้ เพราะเกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียน และวัฒนธรรม
ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้โพสต์ประกาศยืนยันการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน โดยใช้ชื่อว่า “120 ปี นามพระราชทาน 140 ปี การก่อตั้งโรงเรียน พีอาร์ซี น้อมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ” โดยจะจัดในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ งด 2 งานใหญ่ ธ.ค. ถวายความอาลัย “พระพันปีหลวง”
- นฤมล แจงชัดงดกิจกรรมรื่นเริง ยังจัดกีฬาสี-จตุรมิตรได้ ไม่ปิดกั้นโอกาสนักเรียน
- ครู-บุคลากรไว้ทุกข์ 1 ปี แจ้งรร.ลดธงครึ่งเสา 30 วัน-งดกิจกรรมรื่นเริงทุกประเภท
ติดตาม The Thaiger บน Google News: