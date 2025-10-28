ข่าว

เพจดัง เปิดเสียงเด็ก ม.5 ปมสถานศึกษางดงานรื่นเริง 1 ปี หวั่นกระทบอนาคต

เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568
70
ภาพ AI / ขอบคุณภาพจาก : Drama Addict

เพจ Drama Addict เปิดเสียงจากเด็ก ม.5 กรณีคำสั่ง ศธ. ให้สถานศึกษางดงานรื่นเริง 1 ปี เผยผลงานหายไปหนึ่งปี กระทบอนาคต วอนขอเป็นปรับรูปแบบได้ไหม?

จากกรณี กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่ง งดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี และนำไปสู่ความสับสนว่างานใดจัดได้ไม่ได้ รวมไปถึงเสียงเรียกร้องให้ลดจำนวนวันเหลือ 30 วันตามที่มีมีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดเพจ Drama Addict โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดใจเสียงจากนักเรียน ระบุว่า “นักเรียนคนนึงฝากมาครับ

สวัสดีครับ ปัจจุบันผมเป็นนักเรียน กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เป็น Dek70 มีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อทางด้านดนตรีในระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้การยื่น Portfolio ซึ่งผมต้องยื่น Portfolio ในเดือนตุลาคม ปี พศ.2569 ซึ่งเป็นระยะเวลา1ปี พอดี หลังจากนี้

ผมอยากให้ผู้ใหญ่ หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกคำสั่งนี้ ช่วยทบทวน/เเก้ไขคำสั่ง ตามความคิดเห็นของประชาชนด้วยได้มั้ยครับ เพราะ ถ้ายกเลิก/งด กิจรรมรื่นเริง มันจะทำให้งานในรร.หายไปหมดเลยครับ ลอยกระทง/คริสต์มาส /ปีใหม่ /สงกรานต์ / กีฬาสี /การประกวดดนตรี /การเเสดงดนตรีของนักเรียนในงานต่างๆ

ถ้าได้อ่านคอมเมนต์ส่วนใหญ่ พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดครับ ไม่ว่าในมุมของเด็กรุ่นผม หรือ ผู้ปกครอง ช่วยเข้าใจ ความรู้สึกเด็กด้วยครับ สามารถเปลี่ยนจากคำว่า”ยกเลิก” เป็น “ปรับรูปเเบบ” เเทนได้มั้ยครับ

มันกระทบจริงๆครับ หลายๆกิจกรรม นักเรียน คิดวางเเผนมาเป็นปีครับ บางกิจกรรมมีปีละครั้งครับ ผมได้รับผลกระทบโดยตรงครับ เพราะถ้างานยกเลิกเป็นเวลา1ปี ผลงานที่ผมตั้งใจจะเก็บมาใส่ Portfolio จะหายไปเลย1ปีครับ รวมถึงเพื่อนๆรุ่นผมที่ต้องการจะเข้าคณะอื่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลงานก็จะหายไปเลย1ปีครับ รบกวนผู้ใหญ่ หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยทบทวนคำสั่งอีกทีด้วยครับ ขอบคุณครับ”



Nateetorn S.



