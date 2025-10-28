เพจดัง เปิดเสียงเด็ก ม.5 ปมสถานศึกษางดงานรื่นเริง 1 ปี หวั่นกระทบอนาคต
เพจ Drama Addict เปิดเสียงจากเด็ก ม.5 กรณีคำสั่ง ศธ. ให้สถานศึกษางดงานรื่นเริง 1 ปี เผยผลงานหายไปหนึ่งปี กระทบอนาคต วอนขอเป็นปรับรูปแบบได้ไหม?
จากกรณี กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่ง งดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี และนำไปสู่ความสับสนว่างานใดจัดได้ไม่ได้ รวมไปถึงเสียงเรียกร้องให้ลดจำนวนวันเหลือ 30 วันตามที่มีมีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเพจ Drama Addict โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดใจเสียงจากนักเรียน ระบุว่า “นักเรียนคนนึงฝากมาครับ
สวัสดีครับ ปัจจุบันผมเป็นนักเรียน กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เป็น Dek70 มีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อทางด้านดนตรีในระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้การยื่น Portfolio ซึ่งผมต้องยื่น Portfolio ในเดือนตุลาคม ปี พศ.2569 ซึ่งเป็นระยะเวลา1ปี พอดี หลังจากนี้
ผมอยากให้ผู้ใหญ่ หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกคำสั่งนี้ ช่วยทบทวน/เเก้ไขคำสั่ง ตามความคิดเห็นของประชาชนด้วยได้มั้ยครับ เพราะ ถ้ายกเลิก/งด กิจรรมรื่นเริง มันจะทำให้งานในรร.หายไปหมดเลยครับ ลอยกระทง/คริสต์มาส /ปีใหม่ /สงกรานต์ / กีฬาสี /การประกวดดนตรี /การเเสดงดนตรีของนักเรียนในงานต่างๆ
ถ้าได้อ่านคอมเมนต์ส่วนใหญ่ พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดครับ ไม่ว่าในมุมของเด็กรุ่นผม หรือ ผู้ปกครอง ช่วยเข้าใจ ความรู้สึกเด็กด้วยครับ สามารถเปลี่ยนจากคำว่า”ยกเลิก” เป็น “ปรับรูปเเบบ” เเทนได้มั้ยครับ
มันกระทบจริงๆครับ หลายๆกิจกรรม นักเรียน คิดวางเเผนมาเป็นปีครับ บางกิจกรรมมีปีละครั้งครับ ผมได้รับผลกระทบโดยตรงครับ เพราะถ้างานยกเลิกเป็นเวลา1ปี ผลงานที่ผมตั้งใจจะเก็บมาใส่ Portfolio จะหายไปเลย1ปีครับ รวมถึงเพื่อนๆรุ่นผมที่ต้องการจะเข้าคณะอื่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลงานก็จะหายไปเลย1ปีครับ รบกวนผู้ใหญ่ หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยทบทวนคำสั่งอีกทีด้วยครับ ขอบคุณครับ”
