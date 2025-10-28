โอนคืน 5 หมื่นณวัฒน์ ปมลากยาวขุดสัมพันธ์ กันจอมพลัง-ธรรมนัส จู่ๆ เพื่อนสนิทพี่ชายนักสู้โผล่เล่า

ข่าว

จากกรณีตรวจสอบความโปร่งใสมูลนิธิกัน จอมพลัง ช่วยสู้ จากจุดเริ่ม สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก เปิดหน้าถามตรงๆ กับนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ อายุ 35 ปี ถึงรายละเอียดยอดเงินบริจาคทั้งหมดพี่กันได้ไปเท่าไหร่แล้ว และต่อมามีประเด็นประธานมูลนิธิตัวจริงคือใครแน่ หลังจากเมื่อศุกร์ที่ 24 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา “อีฟ” กาญจนา สถาวร ออกมาเปิดตัวเลขยอดเงินบริจาคทั้งหมดของมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ ทว่าเวลาเพียงไม่นานปรากฏปรธานมูลนิธิสาวจู่ๆ ประกาศยุติบทบาทพร้อมกับที่ กัน จอมพลัง เข้ามานั่งเป็นประธานในที่สุด

เท่านั้นไม่พอดราม่ายังลุกลาม เมื่อล่าสุดมีมามีประเด็นโอนเงินจำนวน 50,000 บาท คืนให้กับ “บอส” ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยในรายการพุทธทอล์ค (Phutta Talk) ระบุเมื่อคืนที่ผ่านมา งานนี้กันจอมพลังมีการแอบขอดเกล็ดบอส ณวัฒน์ ด้วยเช่นกัน เนื่องจากหลังจากโชว์ยอดเงินผ่านสลิปซึ่งแปะหราบนหน้าเฟซบุ๊ก กันจอมพลังยังระบุว่า เงินจำนวนนี้ชำระคืนผู้จัดมิสแกรนด์โดยโอนเข้าไปยังบัญชีที่นณวัฒน์เคยเปิดรับบริจาคช่วยทหาร ซึ่งมุมนี้อีกฝ่ายคล้ายจงใจบอกให้สังคมทราบว่า หัวหมู่ทะลวงฟันแห่งเวทีประกวดสาวงามก็มบทบาทเปิดรับบริจาคธารน้ำใจด้วย

ด้วยเหตุนี้ ณวัฒน์ชี้แจงผ่านโฟนอิน เปิดรับบริจาคจริงแต่เปิดแล้วจบในวันนั้น ยอดเงินทั้งหมดคร่าวๆ คือได้มาราว 2 แสนกว่าบาท นำไปช่วยทหารทั้งหมด 13 ร่างที่เสียชีวิต อีกทั้งเมื่อมาคำนวณยอดทั้งหมดตอนแรกตกรางละหมื่นกว่าบาท ฝั่งของผู้จัดประกวดมิสแกรนด์จึงช่วยเติมยอดร่างละ 15,000 บ. เปิดรับบริจาคตอนเช้า ตอนเย็น 18.00 น. ปิดรับเลย

คู่กรณีเบอร์ล่าสุดของกันจอมพลังยังหล่นสัมภาษณ์สดกับพุทธ อภวิวรรณด้วยว่า ยอดเงินที่กันโอนมาห้าหมื่นฯ ฝ่ายณวัฒน์ปฏิเสะจะรับยอดดังกล่าว เพราะไม่ได้โอนตรงมาจากมุลนิธิช่วยสู้ ณวัฒน์ย้ำว่ายอดเงินที่ต้องการได้คืนต้องมาจากมูลนฺะฺหรือไม่ถึงจะถูกต้อง

“ผู้ติดตามพี่ไม่ลดนะ มีแต่เพิ่ม ต้องให้ทนายออฟฟิศของพี่เคลียร์เอกสาร แต่ตตอนนี้มันป่วนพี่คือเอาพี่ไปแขวน ! มันทุเรศเกินไป ! คือพี่บอกชัดเจนในขณะที่แถลงข่าว พี่ไม่เอาเงินกันฯ พี่ขอเงินมูลนิธิ สาเหตุที่พี่ขอเงินมูลนิธิก็คือตรงไปตรงมาเพราะพี่เสียความรู้สึก เพราะพี่ก็รู้จักกัน”

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล
ภาพจาก Facebook : ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil

“กันแอคติ้งเป็นประธานอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าการตัดสินใจหน้างาน การสั่งจ่ายเงิน การรับคนนู้นจ่ายคนนี้ มันทำให้พี่เห็นว่ากันฯ เป็นเจ้าของมูลนิธิ เป็นประธานผู้มีอำนาจตามแอคติ้งถ่ายทอดสด พี่ก็ให้มันไปห้าหมื่น (50,000 บ.) เงินไม่ได้เยอะหรอก แต่มาเสียความรู้สึกก็เหมือนที่ทุกคนเสียแหละ ! เพิ่งมาทราบว่าคนมีอำนาจไม่ใช่ เป็นอีฟไป แล้วทีนี้มาอิงกับมูลนิธิคุณธรรมนัส (พรหมเผ่า) ก็เลยไม่ชอบ ก็เลยอยากได้คืนแค่นั้นแหละ ”

“แต่ปัญหาคือ เขาโอนมาโดยไม่ได้บอก โอนเสร็จเอาสลิปไปแขวนในเฟซบุ๊กของเขา เสร็จเรียบร้อยตอนนี้สมุนเขาอ่ะ ! สนุกกันใหญ่เลย โอนมาให้พี่ทีละ 1 บาท ทีละสลึงหนึ่ง ทีละ 25 สตางค์ 10 สตางค์ก็มี แล้วเอาสลิปที่ตัสเองโอนไปใช้ในติ๊กตอกใช้ในโซเชียล ฉันโอนไปแล้วขอคืนด้วยนะ” ประสาท คือตอนนี้มีประธมาร ไม่ต่ำว่า 40-50 คนตั้งแต่เอาสลิปขึ้นำปวาง

ณวัฒน์ย้ำว่า ตนไม่คยให้บัญชีกับกันจอมพลังหรือทีมงานคนไหนทั้งสิ้น ซึ่งถา้เป็นเดช่นนี้ยังเข้าข่ายบิดเบือนด้วย เพราะเรื่องตอนที่ทหารเสียชีวิตจำนวนมาก ตนทำพิธีเคารพธงชาติตอนบ่าย 2 เสร็จ มีนางงามทุกจังหวัดก็อยากช่วยด้วย ตนจึงประกาศว่าให้โอนมาไม่เกิน 4 โมง หารเฉลี่ยได้คนละหมื่นมีใบโอนเรียบร้อยให้กับครอบครัววีรชนที่เสียสละหนนั้นทั้งหมด

บอสณวัฒน์ เปิดรับบริจาค
แฟ้มภาพ

เที่ยวนี้เหมือนง้างรอ ? กันจอมฯ โผล่สวนดอกล่าสุด แจงปมใช้บัญชีส่วนตัวโอน

กัน จอมพลัง ออกมาชี้แจงอีกครั้งกับกรณีโอนเงิน 50,000 บ. ซึ่งตนเองใช้เงินส่วนตัวโอนไปให้นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ถามว่า สาเหตุทำไมไม่ใช้ช่องทางชองมูลนิธิเนื่องจากยอดดังกล่าวนั้นโอนมาช่วยนานแล้วร่วมเดือน-ทีมงานนำไปใช้สร้างประโยชน์ สร้างถนนหรือทำประโยชน์ให้ชายแดนแล้ว ดังนั้นเพื่อความสบายใจตนตัดสินใจโอนเงินห้าหมื่นบาทเข้ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เพื่อที่จะดำเนินการต่อในการชำระยอดทั้งหมดคืนให้ โดยคาดว่าคงใช้เวลาอีกสักระยะเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องเป็นลายลักษ์อักษร นอกจากนี้ยอดเงิน 50,000 บาทที่เป็นเงินส่วนตัวนั้นก็ยินดียกให้อีกฝ่ายทั้งหมดไม่ขอคืนด้วย

ส่วนเอฟซีท่านใดที่อยากช่วย นายกัณฐัศว์ หรือ “กัน จอมพลัง” แจ้งให้มาช่วยกันสนุบสนุนไลฟ์สดปล่อยของ วันที่ 28 ต.ค.68 ที่จะถึงนี้

กัน จอมพลัง พูดถึงปมคืนเงินให้ บอส ณวัฒน์
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

คำถามคือ ? มูลนิธิยินยอมให้กันจอมพลังใช้เงินส่วนตัว ทนายเกิดผลยันทำได้ แต่มี 3 เงื่อนไข

ข้อสงสัยเรื่องโอนคืน 5 หมื่นฯ นี้ยังไม่จบง่าย เมื่อทนายเกิดผล แก้วเกิด ผสมโรงเสริมข้อกฏหมาย โดยอธิบายสรุปหลักใหญ่ใจความ อันดับแรกเงินส่วนนี้ต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากมูลนิธิว่า อนุญาตให้กันจ่ายแทนได้ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการออกมาระบุความคืบหน้าใดๆ กลับมา

ต่อมาข้อที่ 2 ประเด็นเมื่อผู้รับมีเจตนาว่าต้องการจากมูลนิธิฯ แต่กันจอมพลังเอาเงินส่วนตัวให้ ฉะนั้นการโอนคืนรอบแรกถือว่า ไม่สำเร็จ ฉะนั้นเมื่อไม่ตรงตามประสงค์ ณวัฒน์ต้องนำเงินห้หมื่นคืน แต่กันจอมพลังดันข้ามขั้นด้วยการโอนอีกยอดในจำนวนเท่ากันไปที่มูลนิธิซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอการดำเนินการและออกมาชี้แจงอย่างละเอียดอีกครั้งจากมุมของทีมกฏหมายของกันจอมพลังนั่นเอง

ถึงตรงนี้ พุทธ อภิวรรณ ยังไม่วายหล่นปริศนาให้ขุดกันต่อ โดยไม่นานหลังจบประเด็นเงินโอนของผู้จัดมิสแกรนด์เรียบร้อย ด้านเทปในรายการเมื่อคืนของผู้ประกาศข่าวช่อง 8 ถือว่าได้ข้อมูลเด็ดชนิดวงในมาเล่ากันโต้งๆ บนแชนแนลช่องยูทูบ @Phutta Talk ยังปล่อยคีย์เวิร์ดสำคัญอย่าง พี่ชายแท้ๆ สายเลือดเดียวกันกับกันจอมพลัง ชื่ออะไร โดยเป็นการบกเล่าผ่านคำบอกของ นายโจ ซึ่งรายการอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทของพี่ชายกันจอมพลังที่ล่าสุดออกมาเปิดเผยถึงสถานะทางครอบครัวของนักช่วยสังคมวัย 35 ปีนั้น

พี่ชายกันจอมพลัง
แฟ้มภาพ

ข้อเท็จจริงอันดับแรกที่บ้านค่อนข้างมีฐานะ พี่ชายของกันจอมพลังชื่อ กร พงศ์ไพบูลย์เวช แต่ตอนหลังเริ่มห่างกันโดยพี่ชายบอกว่าน้อง (กันจอมพลัง) ไปทำบะหมี่ หน้าโรงเรียนทิวไผ่งาม ย่านจรัญสนิทวงศ์-ปิ่นเกล้า บะหมี่จับกังซึ่งเป็นโมเดลทำธุรกิจสมัยนั้น

อย่างไรก็ดีเพื่อนสนิทของพี่ชายกันจอมพลังตั้งข้อสังเกตสำคัญ คือ ขายบะหมี่ทำไมมีรถบีเอ็มดับบลิว แซดโฟร์ (BMW Z4) รถถหรูมูลค่าหลายล้านบาท อีกทั้งในรอยต่อนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีเงินทองไปซื้อทรัพย์สินมูลค่าสูงเช่นที่เห็นตามภาพ เนื่องจากย้อนกลับไปเวลานั้น กันฯ เองมี 2-3 บริษัทที่ชื่อเอี่ยวนั่งกรรมการและพอไปเช็กข้อมูลบัญชีงบดุลผลประกอบการทั้งหมดยิ่งทำให้เกิดข้อสงสัยหนักขึ้นอีกเพราะยอดไม่ได้สูง ไม่ได้กำไรเยอะอะไรแต่กลับมีทรัพ์สินลักชูรีสวนทางกันจนน่าคิดหรือไม่

ส่วนประเด็นสำคัญเรื่องของ “ผู้กองตุ๋ย” นั้น ฝั่งของนายโจ เพื่อนสนิทของพี่ชายกันจอมพลังระบุว่า ตอนไปเล่นกันตามประสาชีวิตในวัยเด็ก ตอนนั้นมี “โจ-กร-กัน”

ส่วนบิดาของกันจอมพลัง นายโจอ้างว่าเหมือนบิดาของอีกฝ่ายจะมีความรู้จักกับ “ผู้กองตุ๋ย” ซึ่งพุทธ อภิวรรณช่วยสรุปให้โดยคาดว่าคือ “คุณธรรมนัส (พรหมเผ่า) หรือไม่ ? ถ้าเป็นตามนี้ผู้ดำเนินรายการจึงยืนกรานต่อว่า ก็มีสิทธิจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าร้อยเอกธรรมนัสรู้จักกันตั้งแต่รุ่นพ่อ สามสัมพันธ์กันจนมากระทั่งเติบโตมารุ่นลูก “กันจอมพลังเองกับพี่กร คุณพ่อมักพูดถึงผู้กองตุ๋ยจะใช่ไหม ถ้าใช่จะคลายปมทำไมไปสนิท ครอบครัวนี้อาจจะรู้จักกันมาก่อนแล้ว”.

ขอบคุณคลิป : @PhuttaTalk

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

