จัดหนัก เส้นเงินลับมูลนิธิช่วยสู้ น็อกปธ.ตัวจริง ถ้าอีฟลาออกวันนี้ กัน จอมพลัง งานเข้าแน่ !

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 11:51 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 11:51 น.
อีพลาออกประธานมูลนิธิกันจอมพลังทำไม
แฟ้มภาพ

พุทธ อภิวรรณ งัดข้อมูลจัดหนักมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ ถอดเส้นเงินลับหมัดน็อกท่านประธานตัวจริง ชี้ถ้าประธานอีฟ กาญจนา ลาออกช่วงไทม์ไลน์นี้ อีกฝ่ายเตรียมรับศึกหนัก อดีตทีมงานสาวที่เพิ่งประกาศยุติบทบาทผู้นำสิ่งของช่วยชาวบ้านอ้างมูลนิธิเปิดมาแค่ 6 เดือน พี่ก็ต้องกินต้องใช้ ! ยันไม่ได้พูดว่ามาทำตรงนี้แล้วกลัวติดคุก

วานนี้ (25 ต.ค.68) รายการพุทธทอล์ค (Phutta Talk) ของพุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวคนดังของช่อง 8 ออกมางัดข้อมูลสำคัญสาวต่อประเด็นตรวจสอบยอดเงินบริจาค “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” ของกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กันจอมพลัง” อายุ 35 ปี โดยหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ตั๊งโตะแถลงเคลียร์ข้อสงสัยทั้งหมดกับส่อมวลชน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 2 เขตหลักสี่ กทม.

ก่อนหน้านี้ “อีฟ” กาญจนา สถาวร ผู้นำหญิงหัวใจอาสาจากทีมงานสู่ประธานมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ เปิดเผยข้อมูลการเงินของมูลนิธิอย่างละเอียดเมื่อวันศุกร์ (24 ต.ค.) พร้อมกับนายกัณฐัศว์ โดยระบุมูลนิธิตั้งมาโดยมีเงินตั้งต้น 5 แสนบาท มีรายรับรวมทั้งสิ้น 207,350,260 บาท และมีรายจ่ายถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2568 รวม 117,673,106 บาท ทำให้ขณะนี้มูลนิธิมีเงินคงเหลืออยู่ที่ 90,177,156 บ.

ประเด็นที่ถูกจับตาเรื่องข้อ 39 ในข้อบังคับการจัดตั้งมูลนิธิที่ระบุให้ทรัพย์สินจะถูกส่งต่อให้ “มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า” หากมูลนิธิต้องเลิกล้มซึ่งทางอีฟ กาญจนา ชี้แจงว่า สาเหตุที่ต้องใส่ชื่อดังกล่าวเป็นเพราะในขณะนั้นมีความเร่งรีบในการจัดตั้งและไม่ได้มีความสนิทสนมกับมูลนิธิอื่นใดเลย ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามูลนิธิมีการกดเงินสดออกมาใช้จ่ายนั้นยืนยันหนักแน่นไม่เป็นความจริง

“ทางมูลนิธิไม่เคยกดเงินสดแม้แต่บาทเดียว มีแต่โอนและสแกนผ่านแอปธนาคารเท่านั้น” อีฟระบุด้วยว่า เธอจะเป็นคนถือโทรศัพท์ที่ใช้ในการดำเนินการทางการเงินไว้เอง

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ต่อมากันจอมพลังต้องแถลงการณ์อีกครั้งโดยอ้างเพื่อความโปร่งใสและสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่าย ตนเองจะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้แทน อีฟ กาญจนา หลังจากนี้

ล่าสุด อีฟ กาญจนา ให้สัมภาษณ์กับช่องยูทูบของพุทธ อภิวรรณ ประเด็นแรกเรื่องบริษัทสกรีนเสื้อ โดยสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจพบ น.ส.กาญจนาเป็นกรรมการบริษัท 1 แห่งชื่อ บริษัท เคเค แบรนด์ บาย พิมพ์ไลน์ ช้อป จำกัด

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบริษัท เคเค แบรนด์ บาย พิมพ์ไลน์ ช้อป จำกัด จดทะเบียนวันที่ 22 ม.ค.2562 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบการสกรีนเครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม ภาชนะและอุปกรณ์สารสนเทศทุกชนิด ประกอบการค้าเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ที่ตั้งเลขที่ 24 ถนนสถาวร ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี น.ส.กาญจนา สถาวร เป็นผู้จดทะเบียนก่อตั้ง ถือหุ้นใหญ่ 8,000 หุ้น (80%) นางสาวจันทร์จิรา ธรรมมงคล และ นายสมเกียรติ์ สถาวร คนละ 1,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน

เกี่ยวกับข้อเท็จจริงข้างต้น อีฟ กาญจนา ยอมรับว่าเธอมีธุรกิจนี้จริงก่อนจะถามกลับปลายสายว่า เธอไม่มีสิทธิมีอาชีพส่วนตัวหรืออย่างไรถึงได้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็น และบริษัทสกรีนเสื้อดังกล่าวนั้นก็เปิดมาเป็น 10 ปีแล้ว

เมื่อถูกถามว่ามีการนำเสื้อที่ใช้ในมูลนิธิกันจอมพลังไปสกรีนที่บริษัทของอีฟด้วยหรือไม่ อีกฝ่ายยืนกรานว่า ไม่เกี่ยวกัน มูลนิธิเปิดมาแค่ 6 เดือน ถ้าเธอไม่มีอาชีพประจำเธอจะอยู่ได้อย่างไร ส่วนกระแสล่าสุดที่บอกว่ากันจอมพลังจะเข้มานั่งดูแลในตำแหน่งประธานมูลนิธิด้วยตัวเอง ฝั่งของอีฟตอบรับว่า เป็นความจริงและตอนนี้เธอได้ยุติบทบาทประธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้แล้ว แต่ย้ำว่าเะอยังคงทำงานอาสาตามปกติ เวลาว่างตอนไหนก็ไปช่วยปกติ ไม่กังวลแต่อาจเหนื่อยกับข่าวที่มีการนั่งเทียนมั่วๆ เพื่อมาเขียนโจมตีตัวเธอกับมูลนิธิมากกว่า ล่าสุดก็เป็นประเด็นซื้อคอนเทนเนอร์ราคาสูง ซึ่งตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่ถูกปั้นข่าวมาโจมตีสาดเสียเทเสีย

อีฟยอมรับด้วยว่า ปัจจุบันเธอลาออกจากตำแหน่งประธานมูลนิธิกันจมพลังช่วยสู้ไปแล้ว

เจ้าตัวยังเปิดใจด้วยว่า ไม่เคยพูดกับรุ่นพี่คนไหนทั้งสิ้นว่า “ทำงานกับกันจอมพลังแล้วกลัวติดคุก” ยืนยัน 100 เปอร์เซนต์ประโยคนี้ไม่มีทางหลุดจากปากของตน

อย่างไรก็ดีหลังปล่อยเสียงสมัภาษณ์จบลงฝั่งของพุทธ อภิวรรณ ไม่รอช้า ! โผล่งไฮไลท์เด็ดดวงทันควันโดยระบุว่า “ถ้าอีฟ กาญจนา ลาออกก่อนวันศุกร์เข้าใจกันได้เลยว่าสาเหตุเพราะไม่สบายใจ แต่ถ้าลาออกก่อนวันศุกร์ กันฯ งานเข้า! ไม่มีอะไรซับซ้อน”.

อ่านข่าวเพิ่มเติมประเด็นมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ โปร่งใส 100% จริงหรือไม่ ?

จุดจอดรถถวายความอาลัย บันเทิง

แนะนำจุดจอดรถประชาชน ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

7 นาที ที่แล้ว
ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยความอาลัย

31 นาที ที่แล้ว
เรอัล มาดริด พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

58 นาที ที่แล้ว
คอมเมนต์เดือด! สาวโพสต์เล่าสามีป่วยมะเร็งปอดระยะ 4 ชี้บุหรี่ไฟฟ้าตัวแปร 8 ปีก่อนลาโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ่านถ้อยคำแถลง ไทย-กัมพูชา เซ็นปฏิญญาร่วม ปูทางสู่สันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฟร์บวร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอซ์ จี้กระทรวงดีอีทำงาน กลุ่มข่าวกันจอมพลัง ปั่นข่าวปลอม ลิซ่าบริจาค 3 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอสตัน วิลล่า พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศขอให้สถานศึกษา งดจัดงานรื่นเริง 1 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ไทย-เขมร เซ็นข้อตกลงสันติภาพ เน้นข้อตกลง 4 ข้อ ยังไม่มีเปิดด่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อปฏิบัติ “เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ” สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีเดินทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จัดหนัก เส้นเงินลับมูลนิธิช่วยสู้ น็อกปธ.ตัวจริง ถ้าอีฟลาออกวันนี้ กัน จอมพลัง งานเข้าแน่ !

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
NARIT คาดลูกไฟกลางดึก ส่งเสียงระเบิดบนท้องฟ้า เป็นดาวตกชนิดระเบิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ ชาวบ้านเป็นลมหมดสติ นอนเรียงรายกลางถนน หลังทานหมูกระทะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัยสายปิ้งย่าง! ผู้ป่วย 4 รายนอนหมดหมดสติกลางถนน หลังกินหมูกระทะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนรู้-รู้เลย กรรชัย หลุดโพสต์ปฐมพยาบาลเมื่อผึ้งต่อย! อ.เจษฎ์ โร่ถามอาการ เหตุตามข่าวไม่ทัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องรายชื่อ 4 แคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ แทนที่ “แพทองธาร”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
“ทรัมป์” เดินทางถึงมาเลเซียแล้ว เตรียมเป็นสักขีพยาน ไทย-กัมพูชา ลงนามสันติภาพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รฟม. จัด MRT สี่สาย ให้บริการประชาชน ถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชำแหละแข้งหงส์ หลังพ่ายเบรนท์ฟอร์ด 2-3 แพ้ 4 นัดรวดในลีก “เวิร์ตซ์-ซาลาห์” ยังน่าห่วง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
“อนุทิน” ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ก่อนหารือ “ทรัมป์” ช่วงเที่ยง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาคมโฆษณาดิจิทัล ออก 6 แนวทางปฏิบัติ ช่วงไว้อาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยองแจ GOT7 ติดริบบิ้นระหว่างแสดงคอนเสิร์ต ร่วมอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ให้ความเชื่อมั่น “ลงนามสันติภาพ 4 ข้อ” ไม่ทำไทยเสียเปรียบแม้แต่ข้อเดียว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
