จัดหนัก เส้นเงินลับมูลนิธิช่วยสู้ น็อกปธ.ตัวจริง ถ้าอีฟลาออกวันนี้ กัน จอมพลัง งานเข้าแน่ !
พุทธ อภิวรรณ งัดข้อมูลจัดหนักมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ ถอดเส้นเงินลับหมัดน็อกท่านประธานตัวจริง ชี้ถ้าประธานอีฟ กาญจนา ลาออกช่วงไทม์ไลน์นี้ อีกฝ่ายเตรียมรับศึกหนัก อดีตทีมงานสาวที่เพิ่งประกาศยุติบทบาทผู้นำสิ่งของช่วยชาวบ้านอ้างมูลนิธิเปิดมาแค่ 6 เดือน พี่ก็ต้องกินต้องใช้ ! ยันไม่ได้พูดว่ามาทำตรงนี้แล้วกลัวติดคุก
วานนี้ (25 ต.ค.68) รายการพุทธทอล์ค (Phutta Talk) ของพุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวคนดังของช่อง 8 ออกมางัดข้อมูลสำคัญสาวต่อประเด็นตรวจสอบยอดเงินบริจาค “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” ของกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กันจอมพลัง” อายุ 35 ปี โดยหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ตั๊งโตะแถลงเคลียร์ข้อสงสัยทั้งหมดกับส่อมวลชน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 2 เขตหลักสี่ กทม.
ก่อนหน้านี้ “อีฟ” กาญจนา สถาวร ผู้นำหญิงหัวใจอาสาจากทีมงานสู่ประธานมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ เปิดเผยข้อมูลการเงินของมูลนิธิอย่างละเอียดเมื่อวันศุกร์ (24 ต.ค.) พร้อมกับนายกัณฐัศว์ โดยระบุมูลนิธิตั้งมาโดยมีเงินตั้งต้น 5 แสนบาท มีรายรับรวมทั้งสิ้น 207,350,260 บาท และมีรายจ่ายถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2568 รวม 117,673,106 บาท ทำให้ขณะนี้มูลนิธิมีเงินคงเหลืออยู่ที่ 90,177,156 บ.
ประเด็นที่ถูกจับตาเรื่องข้อ 39 ในข้อบังคับการจัดตั้งมูลนิธิที่ระบุให้ทรัพย์สินจะถูกส่งต่อให้ “มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า” หากมูลนิธิต้องเลิกล้มซึ่งทางอีฟ กาญจนา ชี้แจงว่า สาเหตุที่ต้องใส่ชื่อดังกล่าวเป็นเพราะในขณะนั้นมีความเร่งรีบในการจัดตั้งและไม่ได้มีความสนิทสนมกับมูลนิธิอื่นใดเลย ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามูลนิธิมีการกดเงินสดออกมาใช้จ่ายนั้นยืนยันหนักแน่นไม่เป็นความจริง
“ทางมูลนิธิไม่เคยกดเงินสดแม้แต่บาทเดียว มีแต่โอนและสแกนผ่านแอปธนาคารเท่านั้น” อีฟระบุด้วยว่า เธอจะเป็นคนถือโทรศัพท์ที่ใช้ในการดำเนินการทางการเงินไว้เอง
จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ต่อมากันจอมพลังต้องแถลงการณ์อีกครั้งโดยอ้างเพื่อความโปร่งใสและสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่าย ตนเองจะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้แทน อีฟ กาญจนา หลังจากนี้
ล่าสุด อีฟ กาญจนา ให้สัมภาษณ์กับช่องยูทูบของพุทธ อภิวรรณ ประเด็นแรกเรื่องบริษัทสกรีนเสื้อ โดยสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจพบ น.ส.กาญจนาเป็นกรรมการบริษัท 1 แห่งชื่อ บริษัท เคเค แบรนด์ บาย พิมพ์ไลน์ ช้อป จำกัด
ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบริษัท เคเค แบรนด์ บาย พิมพ์ไลน์ ช้อป จำกัด จดทะเบียนวันที่ 22 ม.ค.2562 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบการสกรีนเครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม ภาชนะและอุปกรณ์สารสนเทศทุกชนิด ประกอบการค้าเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ที่ตั้งเลขที่ 24 ถนนสถาวร ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี น.ส.กาญจนา สถาวร เป็นผู้จดทะเบียนก่อตั้ง ถือหุ้นใหญ่ 8,000 หุ้น (80%) นางสาวจันทร์จิรา ธรรมมงคล และ นายสมเกียรติ์ สถาวร คนละ 1,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงข้างต้น อีฟ กาญจนา ยอมรับว่าเธอมีธุรกิจนี้จริงก่อนจะถามกลับปลายสายว่า เธอไม่มีสิทธิมีอาชีพส่วนตัวหรืออย่างไรถึงได้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็น และบริษัทสกรีนเสื้อดังกล่าวนั้นก็เปิดมาเป็น 10 ปีแล้ว
เมื่อถูกถามว่ามีการนำเสื้อที่ใช้ในมูลนิธิกันจอมพลังไปสกรีนที่บริษัทของอีฟด้วยหรือไม่ อีกฝ่ายยืนกรานว่า ไม่เกี่ยวกัน มูลนิธิเปิดมาแค่ 6 เดือน ถ้าเธอไม่มีอาชีพประจำเธอจะอยู่ได้อย่างไร ส่วนกระแสล่าสุดที่บอกว่ากันจอมพลังจะเข้มานั่งดูแลในตำแหน่งประธานมูลนิธิด้วยตัวเอง ฝั่งของอีฟตอบรับว่า เป็นความจริงและตอนนี้เธอได้ยุติบทบาทประธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้แล้ว แต่ย้ำว่าเะอยังคงทำงานอาสาตามปกติ เวลาว่างตอนไหนก็ไปช่วยปกติ ไม่กังวลแต่อาจเหนื่อยกับข่าวที่มีการนั่งเทียนมั่วๆ เพื่อมาเขียนโจมตีตัวเธอกับมูลนิธิมากกว่า ล่าสุดก็เป็นประเด็นซื้อคอนเทนเนอร์ราคาสูง ซึ่งตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่ถูกปั้นข่าวมาโจมตีสาดเสียเทเสีย
อีฟยอมรับด้วยว่า ปัจจุบันเธอลาออกจากตำแหน่งประธานมูลนิธิกันจมพลังช่วยสู้ไปแล้ว
เจ้าตัวยังเปิดใจด้วยว่า ไม่เคยพูดกับรุ่นพี่คนไหนทั้งสิ้นว่า “ทำงานกับกันจอมพลังแล้วกลัวติดคุก” ยืนยัน 100 เปอร์เซนต์ประโยคนี้ไม่มีทางหลุดจากปากของตน
อย่างไรก็ดีหลังปล่อยเสียงสมัภาษณ์จบลงฝั่งของพุทธ อภิวรรณ ไม่รอช้า ! โผล่งไฮไลท์เด็ดดวงทันควันโดยระบุว่า “ถ้าอีฟ กาญจนา ลาออกก่อนวันศุกร์เข้าใจกันได้เลยว่าสาเหตุเพราะไม่สบายใจ แต่ถ้าลาออกก่อนวันศุกร์ กันฯ งานเข้า! ไม่มีอะไรซับซ้อน”.
