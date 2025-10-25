“ขายสิทธิ คนละครึ่งพลัส” โทษจำคุกสูงสุด 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ข่าวจริงหรือเฟกนิสว์ ?
เช็กแล้ว แชร์เลย ขายสิทธิ คนละครึ่งพลัส มีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ฝากความเป็นห่วงถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชน 20 ล้านสิทธิที่ร่วมโครงการรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจปากท้องเที่ยวล่าสุด ประจำปี 2568
วันนี้ (25 ต.ค.68) Anti-Fake News Center Thailand เปิดเผยว่า รัฐบาลย้ำเตือน! ประชาชนที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัส หากนำสิทธิมาขายให้ผู้อื่น หรือหากร้านค้าหรือกลุ่มร้านค้าร่วมมือกับผู้ได้รับสิทธิ ใช้สิทธิโดยไม่มีการซื้อ-ขายสินค้าจริง จะถือเป็นการกระทำที่มีความผิดฐาน “ฉ้อโกง” มีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341/342) และจะถูกระงับสิทธิไม่ให้เข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐบาล รวมถึงต้องคืนเงินให้รัฐบาลด้วย
โครงการคนละครึ่งพลัส มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว ผ่านวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา หรือวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568.
