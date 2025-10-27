หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง”
สำนักพระราชวัง ออกหมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนลงนามถวายอาลัย 27 ต.ค. และกราบถวายบังคมพระบรมศพ 9 พ.ย. เป็นต้นไป
27 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Royal World Thailand – รอยัล เวิลด์ ประเทศไทย ได้โพสต์เผยแพร่ หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
“หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีกำหนดให้จัดการบำเพ็ญพระราชกุศลครบจำนวนวันนับแต่การสวรรคต ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
- พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร 7 วัน: วันที่ 30-31 ตุลาคม 2568
- พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร 15 วัน: วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2568
- พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน: วันที่ 12-13 ธันวาคม 2568
- และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน: วันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2569
โอกาสนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามในสมุดถวายความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน เวลา 08.30 น. – 16.00 น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประชาชนทั่วไป เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป เวลา 09.00-21.00 น.
และจะพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ราชสกุล คณะองคมนตรี คณะรัฐบาล คณะบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน”
