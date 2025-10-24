แม่เซนส์แรง! เห็นรูปวาดแปลกๆ บนมือลูกสาว ก่อนรู้ความจริงสุดช็อก รีบแจ้งตำรวจทันที
แม่ช็อก! หลังลูกสาว 5 ขวบอวดรางวัล เป็นสัญลักษณ์แปลกๆ บนแขนจากครูสอนเต้นแม่เอะใจคาดเป็นเครื่องหมายแก๊งค้ามนุษย์ รีบแจ้งตำรวจทันที
เรื่องราวที่กำลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ของประเทศจีน หลังจากที่คุณแม่ท่านหนึ่งสังเกตเห็นสัญลักษณ์แปลก ๆ บนมือของลูกสาววัย 5 ขวบ และคาดว่าอาจเป็นเครื่องหมายที่แก๊งค้ามนุษย์ใช้ทำสัญลักษณ์เพื่อติดตามตัวเด็ก
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังเลิกเรียน เมื่อเด็กหญิงกำลังเดินกลับบ้าน และได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นครูสอนเต้น หญิงแปลกหน้าคนดังกล่าวได้ชวนให้เด็ก ๆ ลองเต้น โดยอ้างว่าจะให้เข้าเรียนฟรีหากเต้นเก่ง จากนั้นครูปลอมได้เลือกเด็ก 2 คนที่เต้นเก่งที่สุด และวาดสัญลักษณ์แปลก ๆ บนแขนให้ พร้อมบอกว่าให้นำสัญลักษณ์นี้มารับของขวัญในภายหลัง
เมื่อเด็กหญิงกลับถึงบ้านด้วยความดีใจและรีบอวดรางวัลพิเศษนี้ให้แม่ดู ผู้เป็นแม่ซึ่งอาจจะปล่อยผ่านไป กลับรู้สึกถึงความผิดปกติและได้ซักถามรายละเอียดทั้งหมด เมื่อได้ฟังเรื่องราวเธอก็ตกใจมากและรีบโทรแจ้งตำรวจทันที
คุณแม่เชื่อว่านี่คือสัญลักษณ์ที่พวกแก๊งค้ามนุษย์ใช้ทำเครื่องหมายบนตัวเด็ก เพื่อเป็นกลอุบายในการติดตามและเตรียมการลักพาตัว หากเธอไม่สังเกตเห็นและซักถามอย่างละเอียด ลูกสาวของเธอก็อาจตกเป็นเป้าหมายของคนร้ายไปแล้ว
หลังจากที่เธอโพสต์เรื่องนี้ลงโซเชียลมีเดีย ก็เกิดกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม ชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า เคยเห็นสัญลักษณ์นี้ในเอกสารของตำรวจ และ โชคดีมากที่แม่สังเกตเห็นทัน ช้าไปแค่วันเดียวอาจเสียลูกไปแล้ว
เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์ให้พ่อแม่หลายคนต้องตื่นตัวถึงกลอุบายของมิจฉาชีพที่แยบยลมากขึ้น โดยมุ่งเป้าไปที่เด็กเล็กที่ยังดูไร้เดียงสาและเชื่อตามผู้ใหญ่ง่าย ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่ผู้ปกครองสามารถทำได้เพื่อปกป้องลูกหลาน ดังนี้
1. ตรวจสอบร่างกายลูกทุกวัน: ใช้เวลาเพียงไม่นานในทุก ๆ เย็น สังเกตตามแขนขาและเสื้อผ้าของลูกว่ามีรอยวาดแปลก ๆ หรือรอยช้ำหรือไม่ พร้อมถามกิจกรรมในแต่ละวันของลูกอย่างละเอียด
2. สอนให้ระวังตัว: สอนลูกเสมอว่าห้ามรับของหรือตามคนแปลกหน้าไปเด็ดขาด และให้ตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงดัง ๆ หากมีใครพยายามลากตัวไป
3. ติดอุปกรณ์ติดตามตัว: อาจใช้นาฬิกาที่มี GPS หรือสายรัดข้อมือติดตามตัว เพื่อให้สามารถตรวจสอบตำแหน่งของลูกได้แบบเรียลไทม์ และนัดแนะจุดนัดพบที่แน่นอนหากพลัดหลง
4. แจ้งตำรวจทันทีเมื่อพบสัญญาณผิดปกติ: อย่าลังเลหรือเพิกเฉย หากสังเกตเห็นสิ่งใดที่ไม่น่าไว้วางใจ ให้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพราะทุกนาทีที่เสียไปหมายถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
ที่มา: SOHA
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พบร่างหนูน้อยวัย 6 ขวบ เหยื่อแผ่นดินไหวญี่ปุ่น หลังสูญหายนาน 14 ปี
- สาวอนาคตไกล วัย 18 ถูกยิงดับ เผยชนวนเหตุสลด พี่เล่าทั้งน้ำตา น้องฝันอยากเป็นพยาบาล
- ไวรัลดัง คู่รักจีนลองแต่งตัวเหมือนกัน ชาวเน็ตเห็นพ้องนี่มัน “ฝาแฝด” ชัดๆ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: