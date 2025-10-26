ข่าว

น้ำตาไหล รถตู้ “เจมส์ บอนด์” เคลื่อนพระบรมศพ “พระพันปีหลวง” คันเดียวกับครั้ง ในหลวงรัชกาลที่ 9

เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 18:58 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 19:00 น.
73

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯ รพ.จุฬาฯ เชิญพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เคลื่อนขบวน กลับสู่พระบรมมหาราชวัง เกร็ดประวัติศาสตร์ รถเคลื่อนพระศพคันเดียวกับในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 15.42 น. ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินฯ ถึงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เสด็จขึ้น ชั้น 29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน รอรับเสด็จ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาพยาบาลเลื่อนพระแท่นพยาบาล เชิญพระบรมศพเข้าสู่ลิฟต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จตามพระบรมศพ

เมื่อเชิญพระบรมศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลพระบรมศพขึ้นรถยนต์หลวง ทะเบียน ร.ย.ล. 1ด-0929 เชิญพระบรมศพที่จอดเทียบหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาฯ ตามเสด็จฯ ในรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพ

จากนั้น เวลา 16.26 น. ขบวนรถเชิญพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง มีรถสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ นำขบวน ตามด้วยรถเชิญพระบรมศพ และขบวนรถพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์

เมื่อขบวนรถเชิญพระบรมศพ เคลื่อนออกจากหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนิสิตแพทย์ นักศึกษาพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และประชาชน พร้อมใจกันก้มกราบแสดงความอาลัยถวาย และร่ำไห้

มีรายงานว่า พระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพของสมเด็จพระพันปีหลวง คือรถตู้พระที่นั่งคันเดียวกัน กับพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เป็นรถตู้สีเทา Volkswagen Caravelle T4 รุ่น V6

รถพระที่นั่งคันนี้มีชื่อเล่นว่า “เจมส์ บอนด์” เหตุผลที่ใช้รถคันนี้เป็นรถอัญเชิญพระบรมศพ คือเป็นรถที่รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเพราะเป็นอดีตรถทรงงาน

ภายในรถพระที่นั่ง เจมส์ บอนด์ มีอายุการใช้งานมานานกว่าสองทศวรรษ การตกแต่งภายในรถเรียบง่าย มีเพียงวิทยุเดิมติดรถกับโต๊ะขนาดเล็กสำหรับทรงงาน

จากข้อมูลที่เผยแพร่ระบุว่า ในรัชสมัยของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้รถยนต์คันนี้มาโดยตลอด มีพระราชกระแสให้ช่างคอยซ่อมบำรุงอยู่เสมอ โดยไม่ได้เปลี่ยนไปใช้รถยนต์พระที่นั่งคันใหม่

รถตู้เคลื่อนพระบรมศพครั้งในหลวงรัชกาลที่ 9
รถตู้เคลื่อนพระบรมศพครั้งในหลวงรัชกาลที่ 9
ประชาชนเฝ้ารับเสด็จครั้งสุดท้าย ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Mourners gather outside Chulalongkorn Hospital in Bangkok, Thailand, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Sakchai Lalit)

ประชาชนเฝ้ารับเสด็จครั้งสุดท้าย ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประชาชนเฝ้ารับเสด็จครั้งสุดท้าย ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Mourners gather outside Grand Palace as the body of Queen Mother Sirikit is transported, in Bangkok, Thailand, Sunday, Oct. 26, 2025.(AP Photo/ Wason Wanitchakorn)
ประชาชนเฝ้ารับเสด็จครั้งสุดท้าย ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Mourners gather outside Grand Palace, in Bangkok, Thailand, Sunday, Oct. 26, 2025.(AP Photo/ Wason Wanitchakorn)
รถตู้เคลื่อนพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง มาถึงพระบรมหาราชวัง
รถตู้เคลื่อนพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง มาถึงพระบรมหาราชวัง (AP Photo/Sakchai Lalit)
รถตู้เคลื่อนพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง มาถึงพระบรมหาราชวัง
The convoy believed to be transporting the body of Queen Mother Sirikit, drives from Chulalongkorn Hospital to the Grand Palace, in Bangkok, Thailand, Sunday, Oct. 26, 2025 (AP Photo/ Wason Wanitchakorn)

