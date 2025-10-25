ทั่วโลกร่วมเสนอข่าวพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
สำนักข่าวต่างประเทศ อาทิ เอเอฟพี , เอพี และรอยเตอร์ รวมทั้งสื่อต่างๆ ทั่วโลก ร่วมเสนอข่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต โดยนำเสนอพระราชประวัติและประมวลภาพข่าวต่าง ๆ เกี่ยวกับพระองค์
ทั้งนี้ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ยังระบุ มีรายงานว่าสำนักข่าวต่างประเทศได้กล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างรากฐานสังคมไทยอย่างยั่งยืน ทรงอุทิศพระองค์เพื่อผู้ยากไร้ โดยทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อีกทั้งยังทรงริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโครงการ “ป่ารักน้ำ” เพื่อฟื้นฟูผืนป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ และส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังทรงให้ความสำคัญด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม โดยจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานสำหรับพื้นที่ห่างไกล และให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย และผู้พิการผ่านมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขณะที่ สำนักข่าวบีบีซี ของอังกฤษ รายงานว่า สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ด้วยพระอาการสงบ เวลา 21 นาฬิกา 21 นาทีวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่น สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93 และ ว่า เป็นเวลากว่าหกทศวรรษที่สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดของประเทศไทย ซึ่งสวรรคตในปี พ.ศ. 2559 พระองค์ทรงพบพระราชสวามีในอนาคต ระหว่างศึกษาดนตรีในกรุงปารีส ที่ซึ่งพระราชบิดาของพระองค์ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศส และอภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493
ช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1960 ( ช่วง 10 ปี พ.ศ 2503-2512) ทั้งสองพระองค์ ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์และพระราชินีขณะพระชนมายุยังน้อย เสด็จพระราชดําเนินเยือนต่างประเทศ ทรงพบปะกับประธานาธิบดี ดไวต์ ดี ไอเซนฮาวร์ ผู้นำสหรัฐฯ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองผู้ล่วงลับ ในช่วงทศวรรษดังกล่าว พระองค์ได้รับการยกย่องในระดับสากลบ่อยครั้งว่าเป็นบุคคลแต่งตัวดีที่สุด
นอกจากนี้ยังยกบทสัมภาษณ์ที่หาได้ยาก ผ่านสารคดีที่บีบีซีจัดทำเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ในชื่อ Soul of a Nation ในปี 2523 สมเด็จพระพันปีหลวง ตรัสว่า “พระมหากษัตริย์และพระราชินีของไทย มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอด และมักยกย่องพระมหากษัตริย์เป็นบิดาของชาติ นั่นคือเหตุผลที่เราแทบไม่มีชีวิตส่วนตัว เพราะเราถูกมองว่าเป็นบิดาและมารดาของชาติ”.
