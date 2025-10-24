ข่าวดาราบันเทิง

ส่งกำลังใจ เต๊ะ ศตวรรษ สูญเสียความจำ ถึงขั้นลืมหน้าคนรู้จัก หมอสั่ง MRI สมองด่วน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 09:40 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 09:30 น.
57
ส่งกำลังใจ เต๊ะ ศตวรรษ สูญเสียความจำ ถึงขั้นลืมหน้าคนรู้จัก หมอสั่ง MRI สมองด่วน

ช็อก! เต๊ะ ศตวรรษ อดีตนักร้องบอยแบนด์ ยุค 90 แจ้งข่าวอาการป่วย “สูญเสียความจำ” เป็นหนักถึงขั้นลืมหน้าคนรู้จัก หมอสั่งทำ MRI สมองด่วน แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจ

ทำเอาแฟนคลับ รวมถึงเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการบันเทิงต่างก็อดเป็นห่วงไม่ได้ เมื่อ เต๊ะ ศตวรรษ อดีตนักร้องหนุ่มยุค 90 สมาชิกวง Teen 8 grade A ที่ภายหลังผันตัวไปเป็นพระเอกชื่อดังที่ไต้หวัน ได้ออกมาโพสต์บอกเล่าเรื่องราวของอาการป่วย “ความจำหาย” ที่เจ้าตัวต้องเผชิญ ซึ่งมีอาการหนักขึ้นเรื่อย ๆ ช่วง 2 เดือนก่อนหน้านี้ ถึงขั้นที่หมอต้องสั่งทำ MRI สมองด่วน

“อยู่ดี ๆ ก็จำหน้าคนไม่ได้,,,อยู่ดี ๆ ก็นึกไม่ออกว่าจะพูดอะไร,,,อยู่ดี ๆ ก็ไม่รู้ว่าเมื่อเช้าทำอะไรมา,,,

อาการแบบนี้เป็นมาสักพัก แต่เมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วเจอเหตุการณ์บางอย่าง (อีกแล้ว) ที่ทำให้ใจสลาย (อีกแล้ว) มันก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่คิดว่าช่างแม่มไปแล้ว ปล่อยไป อะไรจะเกิดก็ช่างแม่ม แต่เอาจริง ๆ ในหัวสมองไม่ได้ทำงานควบคู่กับหัวใจ เป็นช่วงที่นอนไม่ได้ และไร้สันติสุขเอามาก ๆ แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ยังสามารถลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ควรทำในแต่ละวัน,,, มันเริ่มก่อตัวจากตรงนี้

จนกระทั่งเดือนที่ผ่านเริ่มสังเกตว่าอาการมันชัดมากขึ้น ผ่านการพูดคำเริ่มผิด ๆ เริ่มพูดไม่ค่อยถูก เริ่มคิดชื่อได้ช้า ทุกอย่างสโลวโมชั่น จากที่เป็นคนนึกเร็ว คิดเร็ว ยิ่งอะไรที่เกี่ยวกับหนัง เราจะนึกชื่อนักแสดงและแทบจะเล่าชีวประวัติของคนเหล่านั้นได้ แต่มันนึกไม่ออก

และจุดที่คิดว่าควรต้องหาหมอแล้วคือ จำหน้าช่างที่มาทำบ้านไม่ได้ ช่างแอร์ที่มาทำบ้านเคยเจอกันสองสามครั้ง และแน่นอนอย่างที่บอกเป็นคนจำหน้าคนได้ดี ยิ่งคนที่ไม่ใช่แค่ผ่านตายิ่งจะจำได้

ช่างมายืนหน้าบ้านจากการที่เรานัดมาทำแอร์ แต่ผมยืนงงมองเขาและถามว่าใคร ชิหายแล้ว คือรู้ว่านัดช่างแต่จำหน้าไม่ได้เข้าใจว่าเขาส่งคนอื่นมาทำแทน เขาก็งงทำไมเราลืมว่าเขาคือใคร

หลังจากปรึกษาภรรยาเลยรู้ว่าอาการแบบนี้มีมาสักพักแล้ว มันทำให้เรานึกถึงอะไรที่เราเคยเหวอ ๆ งง ๆ แม้แต่เดินขึ้นธรรมาสน์เองโดยที่ยังไม่ถึงคิว และอื่น ๆ อีกที่ภรรยาเล่าให้ฟัง

เราเลยตัดสินใจตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพราะมีประวัติสุขภาพที่นั้น เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและทำเทสต่าง ๆ มันมีการบวกเลขลบเลขผิด จำชุดข้อความได้ไม่ดีนัก และจำจำนวนตัวเลขบนนาฬิกาไม่ได้ อันนี้คือแบบน้ำตาไหลเลย นึกไม่ออกว่าต้องมีเลข 12 ด้วย ถมยังนึกวันที่ไม่ออกอีก แต่คะแนนออกมาถือว่าไม่แย่ คุณหมอเลยให้เข้าเครื่องตรวจ MRI เพื่อดูการทำงานของสมอง ขอบคุณพระเจ้าผลออกมายังไม่มีสมองตาย ไม่มีเลือดออก และไม่มีเนื้องอก ที่นี้เลยเหลือการตรวจ Sleep test และเจาะน้ำไขสันหลัง

เอาจริง ๆ มันก็ดีนะที่ลืม ๆ อะไร ๆ มีหลายเรื่องที่โคตรจะเสียใจ แต่ขอว่าไม่ว่าจะลืมอะไรขอไม่ลืมพระเจ้า ลืมภรรยาและยาดาห์ที่เรารักที่สุดก็พอ ช่วงนี้หากคุยกับใครแล้วเหมือนจำไม่ได้อย่าเพิ่งโกรธกันนะเพราะโกรธผมแล้วรุ่งเช้าผมก็จำไม่ได้ว่ามีคนโกรธผมอยู่ดี

ตารางงานและรับใช้ยังคงทำตามปกติเพราะอะไรที่แบบวันต่อวันไม่ค่อยมีปัญหา แต่หากถามว่าเมื่อวานเทศนาบทไหนผมอาจจะลืม แต่อธิบายได้เรื่องเนื้อหาหากบอกว่าเป็นข้อไหนบทอะไร

สุดท้ายอยากบอกว่า ความทรงจำของเรานั้นมีค่ามากมาย โดยเฉพาะความทรงจำดี ๆ ที่เราควรมีให้ต่อกันและกัน อย่าสร้างความทรงจำที่เลวร้ายต่อผู้คน ต่อคนรอบตัว และแน่นอนต่อคนในครอบครัว

ฝากอธิษฐานเผื่อพวกเราสามคนด้วยนะครับ เรามีกันแค่นี้จริง ๆ การเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในครอบครัวเราหลาย ๆ ด้าน ทั้งผู้คนและสุขภาพไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่เชื่อเสมอว่าความรักจะนำเราไป เพราะพระเจ้าผู้เริ่มการดีไว้จะทำให้สำเร็จแน่นอน ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ปล.ใครที่จะไปทำ MRI อย่าลืมทาโลชั่นที่หน้าด้วยนะ เพราะหากหน้าแห้งแล้วเกาไม่ได้โคตรจะน่ารำคาญเลย ผมลืมทาเพราะรีบออกจากบ้านไป (ลืมอีกละเห็นมั้ย) คันยุบยิบ ๆ ร้อยวันพันปีไม่คันดันคันในอุโมงค์ หุหุ”

ส่งกำลังใจ เต๊ะ ศตวรรษ สูญเสียความจำ ถึงขั้นลืมหน้าคนรู้จัก หมอสั่งสแกนสมองด่วน-4

ส่งกำลังใจ เต๊ะ ศตวรรษ สูญเสียความจำ ถึงขั้นลืมหน้าคนรู้จัก หมอสั่งสแกนสมองด่วน-1

ส่งกำลังใจ เต๊ะ ศตวรรษ สูญเสียความจำ ถึงขั้นลืมหน้าคนรู้จัก หมอสั่งสแกนสมองด่วน-2

ส่งกำลังใจ เต๊ะ ศตวรรษ สูญเสียความจำ ถึงขั้นลืมหน้าคนรู้จัก หมอสั่งสแกนสมองด่วน-3

แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Suttawat Hamtaro Settakorn

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ตร.อินโดกวาดล้าง 34 เกย์ จัดปาร์ตี้สวิงกิ้ง เอาตัวแถลงข่าวประจาน

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแห่งชาติ ไม่นิ่งนอนใจ ปมรายงาน ปชช.เกาหลีถูกลักพาตัวที่ไทย 11 คน

2 นาที ที่แล้ว
อ.ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ศิลปินคนสำคัญเชียงราย เสียชีวิต ข่าว

รำลึก อ.ศรีวรรณ ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ศรีดอนมูล จากไปอย่างสงบวัย 72 ปี

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“หมิว ลลิตา” ภรรยา “กัน” ลั่นคนดีตรวจสอบได้ วันนี้ 10 โมงเจอกัน

11 นาที ที่แล้ว
&quot;อรรถวิชช์&quot; ปูด สมอ.ถอนอายัดเหล็ก &quot;ซินเคอหยวน&quot; ปมตึกสตง.ถล่ม หลังเปลี่ยนรัฐบาล ข่าว

“อรรถวิชช์” ปูด สมอ.ถอนอายัดเหล็ก “ซินเคอหยวน” ปมตึกสตง.ถล่ม หลังเปลี่ยนรัฐบาล

17 นาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ เต๊ะ ศตวรรษ สูญเสียความจำ ถึงขั้นลืมหน้าคนรู้จัก หมอสั่ง MRI สมองด่วน บันเทิง

ส่งกำลังใจ เต๊ะ ศตวรรษ สูญเสียความจำ ถึงขั้นลืมหน้าคนรู้จัก หมอสั่ง MRI สมองด่วน

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“บอส ณวัฒน์” ขอเงินบริจาค “มูลนิธิกันจอมพลัง” คืน ฝากถามจะเอาคืนยังไง?

24 นาที ที่แล้ว
กรมอุตุแจ้งข่าวอากาศหนาวมาแล้ว มวลอากาศเย็นระลอกแรกถึงไทย 24-26 ต.ค. นี้ ข่าว

ข่าวดี ลมหนาวระลอกแรกมาแล้ว กรมอุตุฯ คอนเฟิร์ม 24-26 ต.ค.นี้ เย็นลงแน่

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อยู่กันยัน 41 “เมสซี่” ตกลงขยายสัญญากับ อินเตอร์ ไมอามี่ จนถึงปี 2028

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศส โดนอีก คนร้ายบุกขโมยเหรียญทอง มูลค่าหลายล้าน

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ชูวิทย์” เหน็บแรง “นัส จอมพลัง” แนะแมนๆ ให้คนบริจาครู้เงินทำไรบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นมะกัน ถูกตำรวจควบคุมตัว AI เข้าใจผิด ถุงขนมเป็นอาวุธปืน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดชีวิตรัก นางเอกดังไทย แต่งครั้งแรกสามี 18 พบรักเศรษฐี สุดท้ายกราบเท้าขอหย่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ “วรภัค” สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี หลังลาออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” เผยมีลูกไม้พยายามสกัดกั้น ข้อเสนอปราบสแกมเมอร์ เป็นวาระด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวนิวซีแลนด์ รอดตายหวุดหวิด หลังถูกลมพายุ พัดร่างปลิวลงกลางถนน โชคดีรถเบรคทัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาลโต้ “ฮุน มาเนต” คุย JBC ไม่มีการคุยเรื่องมาตราส่วนแผนที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กรุงไทย แจ้งด่วน เลิกใช้แอป “เป๋าตุง” ต้องย้ายไปใช้ “ถุงเงิน” ทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กางข้อมูล “มูลนิธิองค์กรทำดี” หากล้มเลิก ทรัพย์สินตกเป็นของใคร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ต๊ะ นารากร เขียนจดหมายตรงถึง “หนุ่ม กรรชัย” อดีตเคยขัดแย้ง วันนี้ขอชื่นชม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ฝากถึง กันจอมพลัง ออกมาชี้แจงปมเงินบริจาคด่วน! แต่ไม่ใช่ที่ โหนกระแส ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ฝากถึง กันจอมพลัง ออกมาชี้แจงเส้นเงินบริจาค ด่วน! แต่ไม่ใช่ที่ โหนกระแส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พลอย เฌอมาลย์ ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 2 ลามต่อมน้ำเหลือง ฉายแสง 25 ครั้งจนอกไหม้ นน. ลดฮวบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย ใช้เงิน คนละครึ่งพลัส 200 บาทไม่หมด เก็บไว้ใช้วันถัดไปได้ไหม? เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย ใช้เงิน คนละครึ่งพลัส 200 บาทไม่หมด เก็บไว้ใช้วันถัดไปได้ไหม?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มือยิง CEO โดนกระเทยรุมยำ ข่าวต่างประเทศ

ลุยจิ มือยิง CEO ประกัน เล่าเคยเที่ยวไทย ก่อนโดน 7 กะเทยรุมยำ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพื่อนสนิทเผย “ดิดดี้” ถูกนักโทษใช้มีดจี้คอในเรือนจำ เกือบเอาชีวิตไม่รอด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 09:40 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 09:30 น.
57
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตร.อินโดกวาดล้าง 34 เกย์ จัดปาร์ตี้สวิงกิ้ง เอาตัวแถลงข่าวประจาน

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568

ตำรวจแห่งชาติ ไม่นิ่งนอนใจ ปมรายงาน ปชช.เกาหลีถูกลักพาตัวที่ไทย 11 คน

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
อ.ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ศิลปินคนสำคัญเชียงราย เสียชีวิต

รำลึก อ.ศรีวรรณ ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ศรีดอนมูล จากไปอย่างสงบวัย 72 ปี

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568

“หมิว ลลิตา” ภรรยา “กัน” ลั่นคนดีตรวจสอบได้ วันนี้ 10 โมงเจอกัน

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
Back to top button