ส่งกำลังใจ เต๊ะ ศตวรรษ สูญเสียความจำ ถึงขั้นลืมหน้าคนรู้จัก หมอสั่ง MRI สมองด่วน

ช็อก! เต๊ะ ศตวรรษ อดีตนักร้องบอยแบนด์ ยุค 90 แจ้งข่าวอาการป่วย “สูญเสียความจำ” เป็นหนักถึงขั้นลืมหน้าคนรู้จัก หมอสั่งทำ MRI สมองด่วน แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจ
ทำเอาแฟนคลับ รวมถึงเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการบันเทิงต่างก็อดเป็นห่วงไม่ได้ เมื่อ เต๊ะ ศตวรรษ อดีตนักร้องหนุ่มยุค 90 สมาชิกวง Teen 8 grade A ที่ภายหลังผันตัวไปเป็นพระเอกชื่อดังที่ไต้หวัน ได้ออกมาโพสต์บอกเล่าเรื่องราวของอาการป่วย “ความจำหาย” ที่เจ้าตัวต้องเผชิญ ซึ่งมีอาการหนักขึ้นเรื่อย ๆ ช่วง 2 เดือนก่อนหน้านี้ ถึงขั้นที่หมอต้องสั่งทำ MRI สมองด่วน
“อยู่ดี ๆ ก็จำหน้าคนไม่ได้,,,อยู่ดี ๆ ก็นึกไม่ออกว่าจะพูดอะไร,,,อยู่ดี ๆ ก็ไม่รู้ว่าเมื่อเช้าทำอะไรมา,,,
อาการแบบนี้เป็นมาสักพัก แต่เมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วเจอเหตุการณ์บางอย่าง (อีกแล้ว) ที่ทำให้ใจสลาย (อีกแล้ว) มันก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่คิดว่าช่างแม่มไปแล้ว ปล่อยไป อะไรจะเกิดก็ช่างแม่ม แต่เอาจริง ๆ ในหัวสมองไม่ได้ทำงานควบคู่กับหัวใจ เป็นช่วงที่นอนไม่ได้ และไร้สันติสุขเอามาก ๆ แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ยังสามารถลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ควรทำในแต่ละวัน,,, มันเริ่มก่อตัวจากตรงนี้
จนกระทั่งเดือนที่ผ่านเริ่มสังเกตว่าอาการมันชัดมากขึ้น ผ่านการพูดคำเริ่มผิด ๆ เริ่มพูดไม่ค่อยถูก เริ่มคิดชื่อได้ช้า ทุกอย่างสโลวโมชั่น จากที่เป็นคนนึกเร็ว คิดเร็ว ยิ่งอะไรที่เกี่ยวกับหนัง เราจะนึกชื่อนักแสดงและแทบจะเล่าชีวประวัติของคนเหล่านั้นได้ แต่มันนึกไม่ออก
และจุดที่คิดว่าควรต้องหาหมอแล้วคือ จำหน้าช่างที่มาทำบ้านไม่ได้ ช่างแอร์ที่มาทำบ้านเคยเจอกันสองสามครั้ง และแน่นอนอย่างที่บอกเป็นคนจำหน้าคนได้ดี ยิ่งคนที่ไม่ใช่แค่ผ่านตายิ่งจะจำได้
ช่างมายืนหน้าบ้านจากการที่เรานัดมาทำแอร์ แต่ผมยืนงงมองเขาและถามว่าใคร ชิหายแล้ว คือรู้ว่านัดช่างแต่จำหน้าไม่ได้เข้าใจว่าเขาส่งคนอื่นมาทำแทน เขาก็งงทำไมเราลืมว่าเขาคือใคร
หลังจากปรึกษาภรรยาเลยรู้ว่าอาการแบบนี้มีมาสักพักแล้ว มันทำให้เรานึกถึงอะไรที่เราเคยเหวอ ๆ งง ๆ แม้แต่เดินขึ้นธรรมาสน์เองโดยที่ยังไม่ถึงคิว และอื่น ๆ อีกที่ภรรยาเล่าให้ฟัง
เราเลยตัดสินใจตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพราะมีประวัติสุขภาพที่นั้น เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและทำเทสต่าง ๆ มันมีการบวกเลขลบเลขผิด จำชุดข้อความได้ไม่ดีนัก และจำจำนวนตัวเลขบนนาฬิกาไม่ได้ อันนี้คือแบบน้ำตาไหลเลย นึกไม่ออกว่าต้องมีเลข 12 ด้วย ถมยังนึกวันที่ไม่ออกอีก แต่คะแนนออกมาถือว่าไม่แย่ คุณหมอเลยให้เข้าเครื่องตรวจ MRI เพื่อดูการทำงานของสมอง ขอบคุณพระเจ้าผลออกมายังไม่มีสมองตาย ไม่มีเลือดออก และไม่มีเนื้องอก ที่นี้เลยเหลือการตรวจ Sleep test และเจาะน้ำไขสันหลัง
เอาจริง ๆ มันก็ดีนะที่ลืม ๆ อะไร ๆ มีหลายเรื่องที่โคตรจะเสียใจ แต่ขอว่าไม่ว่าจะลืมอะไรขอไม่ลืมพระเจ้า ลืมภรรยาและยาดาห์ที่เรารักที่สุดก็พอ ช่วงนี้หากคุยกับใครแล้วเหมือนจำไม่ได้อย่าเพิ่งโกรธกันนะเพราะโกรธผมแล้วรุ่งเช้าผมก็จำไม่ได้ว่ามีคนโกรธผมอยู่ดี
ตารางงานและรับใช้ยังคงทำตามปกติเพราะอะไรที่แบบวันต่อวันไม่ค่อยมีปัญหา แต่หากถามว่าเมื่อวานเทศนาบทไหนผมอาจจะลืม แต่อธิบายได้เรื่องเนื้อหาหากบอกว่าเป็นข้อไหนบทอะไร
สุดท้ายอยากบอกว่า ความทรงจำของเรานั้นมีค่ามากมาย โดยเฉพาะความทรงจำดี ๆ ที่เราควรมีให้ต่อกันและกัน อย่าสร้างความทรงจำที่เลวร้ายต่อผู้คน ต่อคนรอบตัว และแน่นอนต่อคนในครอบครัว
ฝากอธิษฐานเผื่อพวกเราสามคนด้วยนะครับ เรามีกันแค่นี้จริง ๆ การเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในครอบครัวเราหลาย ๆ ด้าน ทั้งผู้คนและสุขภาพไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่เชื่อเสมอว่าความรักจะนำเราไป เพราะพระเจ้าผู้เริ่มการดีไว้จะทำให้สำเร็จแน่นอน ขอพระเจ้าอวยพรครับ
ปล.ใครที่จะไปทำ MRI อย่าลืมทาโลชั่นที่หน้าด้วยนะ เพราะหากหน้าแห้งแล้วเกาไม่ได้โคตรจะน่ารำคาญเลย ผมลืมทาเพราะรีบออกจากบ้านไป (ลืมอีกละเห็นมั้ย) คันยุบยิบ ๆ ร้อยวันพันปีไม่คันดันคันในอุโมงค์ หุหุ”
อ้างอิงจาก : FB Suttawat Hamtaro Settakorn
