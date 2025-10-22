กัมพูชา กังวล ‘อภิสิทธิ์’ คัมแบ็ก อดีตเคยขัดแย้งกัน หวั่นปัญหาชายแดนปะทุ
กัมพูชากังวล หาก ‘อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ’ คัมแบ็กหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หวั่นไฟขัดแย้งชายแดนปะทุอีกรอบ นักวิเคราะห์ชี้ สมัยเป็นนายกฯ เคยขัดแย้งกัน 2 ครั้ง ฮุนเซนเคยชมยุค ‘ประยุทธ์’ ความสัมพันธ์ที่สุด
สื่อกัมพูชา khmertimeskh รายงานว่า การกลับมาของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง สร้างความกังวลใจอย่างมากในหมู่ผู้สังเกตการณ์ชาวกัมพูชา โดยนักวิเคราะห์ต่างออกมาเตือนว่า การคัมแบ็กของเขาอาจจุดชนวนความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาที่เปราะบางให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้ง
นายปา จันเริน ประธานสถาบันเพื่อประชาธิปไตยกัมพูชา ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่า การกลับมาของนายอภิสิทธิ์อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้กัมพูชาต้องเตรียมรับมือกับนโยบายต่างประเทศแบบเดิมที่เขาเคยใช้ในสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรี “ในระหว่างที่เขาเป็นผู้นำ กัมพูชาและไทยได้สู้รบกันในปี พ.ศ. 2551 และ 2554 หากเขากลับมาในสถานการณ์นี้ ผมมองเห็นภาพได้เลยว่าการปรากฏตัวของเขาจะยิ่งทำให้ความขัดแย้งชายแดนในปัจจุบันบานปลายและจัดการได้ยากลำบากยิ่งขึ้น”
เขายังเตือนว่า ข้อพิพาทอาจยืดเยื้อหรือเลวร้ายลง หากผู้นำไทยใช้ประเด็นชาตินิยมเรื่องชายแดนเพื่อสร้างคะแนนนิยมในประเทศ
ขณะที่ นายทอง เมงดาวิด นักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์และอาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะและการระหว่างประเทศศึกษา ได้แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การกลับมาของนายอภิสิทธิ์อาจหมายถึงการฟื้นคืนของความตึงเครียดในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ “แนวโน้มของข้อตกลงสันติภาพในอนาคตยังดูไม่แน่นอน ท่ามกลางความแตกแยกทางการเมืองของไทยและข้อพิพาทชายแดนที่ดำเนินอยู่”
ในสมัยที่นายอภิสิทธิ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2554 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาอยู่ในภาวะตึงเครียดอย่างหนัก ทั้งจากเหตุปะทะกันบริเวณชายแดน และประเด็นทางการทูตที่กัมพูชาแต่งตั้งนายทักษิณ ชินวัตร เป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ
ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา เคยกล่าวไว้ว่า กัมพูชาเคยมีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพลเรือนหรือทหาร แต่เขากลับยกย่องว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนั้น “แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพที่สุด” ในยุคของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
“ผมพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ในยุคของประยุทธ์ จันทร์โอชา เกือบสิบปี ไม่มีเรื่องเลวร้ายใด ๆ เกิดขึ้นเลยในความสัมพันธ์ทวิภาคีของเรา” สมเด็จฯ ฮุน เซน กล่าว
นอกจากนี้ khmertimeskh เผยว่า นายอภิสิทธิ์ วัย 61 ปี ได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งด้วยคะแนนสนับสนุนท่วมท้นถึง 96% ซึ่งเป็นการกลับมาที่อาจจะสั่นสะเทือนภูมิทัศน์การเมืองไทย และอาจเป็นการปลุกความขัดแย้งเก่า ๆ ในภูมิภาคให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง
ข้อมูลจาก : khmertimeskh
