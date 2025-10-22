เชลซี พบ อาแจ็กซ์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

22 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง เชลซี พบ อาแจ็กซ์ ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เชลซี VS อาแจ็กซ์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
- แมตช์การแข่งขัน : เชลซี พบ อาแจ็กซ์
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เชลซี
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โคล พาลเมอร์, ลีไว โคลวิลล์, เลียม ดีแลป, ดาริโอ เอสซูโก, โตซิน อดาราบิโอโย่ และ เวสลี่ย์ โฟฟาน่า ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เบอนัวต์ บาเดียชิล, มาร์ค กูกูเรย่า แดนกลางเป็น โรเมโอ ลาเวีย กับ มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกนำทัพมาโดย เอสเตเวา, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
อาแจ็กซ์
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ อานุค บริล จะยังไม่มีชื่อของ บรันโก้ ฟาน เดน บูเมน, โอเวน ไวจ์นดัล, แคสเปอร์ ดอลเบิร์ก, โค อิตาคูระ, วิเตซสลาฟ ยารอส และ ยูริ เรเกีย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ มิก้า ก็อดต์ส
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น เรมโก้ ปาสเวียร์ พร้อมแนวรับ 4 คน อันตอน กาอี, โยซิป ซูตาโล่, ยูริ บาส, ลูคัส โรซ่า แดนกลางเป็น เคนเน็ธ เทย์เลอร์, เคียน ฟิตซ์-จิม, ดาวี่ คลาสเซ่น แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ราอูล โมโร่, เวาท์ เว็กฮอร์สต์ และ โอลิเวอร์ เอ็นวาร์ดเซ่น
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี – อาแจ็กซ์
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 05/11/19 เชลซี 4-4 อาแจ็กซ์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 23/10/19 อาแจ็กซ์ 0-1 เชลซี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 23/07/10 อาแจ็กซ์ 3-1 เชลซี (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เชลซี
- 18/10/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/09/25 ชนะ เบนฟิก้า 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/09/25 ชนะ ลินคอล์น ซิตี้ 2-1 (คาราบาว คัพ)
อาแจ็กซ์
- 18/10/25 แพ้ อาแซด อัล์คมาร์ 0-2 (เอเรดิวิซี่)
- 04/10/25 เสมอ สปาร์ตา ร็อตเตอดัม 3-3 (เอเรดิวิซี่)
- 30/09/25 แพ้ มาร์กเซย 0-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ เบรก้า 2-1 (เอเรดิวิซี่)
- 21/09/25 เสมอ พีเอสวี 2-2 (เอเรดิวิซี่)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เบอนัวต์ บาเดียชิล, มาร์ค กูกูเรย่า – โรเมโอ ลาเวีย, มอยเซส ไกเซโด้ – เอสเตเวา, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร
อาแจ็กซ์ (4-3-3) : เรมโก้ ปาสเวียร์ (GK) – อันตอน กาอี, โยซิป ซูตาโล่, ยูริ บาส, ลูคัส โรซ่า – เคนเน็ธ เทย์เลอร์, เคียน ฟิตซ์-จิม, ดาวี่ คลาสเซ่น – ราอูล โมโร่, เวาท์ เว็กฮอร์สต์, โอลิเวอร์ เอ็นวาร์ดเซ่น
Thaiger ทายผลบอล เชลซี 3-0 อาแจ็กซ์
