ข่าวกีฬาฟุตบอล

เชลซี พบ อาแจ็กซ์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 10:12 น.
55

22 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง เชลซี พบ อาแจ็กซ์ ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เชลซี VS อาแจ็กซ์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : เชลซี พบ อาแจ็กซ์
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
Credit : Chelsea Football Club

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เชลซี

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โคล พาลเมอร์, ลีไว โคลวิลล์, เลียม ดีแลป, ดาริโอ เอสซูโก, โตซิน อดาราบิโอโย่ และ เวสลี่ย์ โฟฟาน่า ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เบอนัวต์ บาเดียชิล, มาร์ค กูกูเรย่า แดนกลางเป็น โรเมโอ ลาเวีย กับ มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกนำทัพมาโดย เอสเตเวา, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

อาแจ็กซ์

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ อานุค บริล จะยังไม่มีชื่อของ บรันโก้ ฟาน เดน บูเมน, โอเวน ไวจ์นดัล, แคสเปอร์ ดอลเบิร์ก, โค อิตาคูระ, วิเตซสลาฟ ยารอส และ ยูริ เรเกีย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ มิก้า ก็อดต์ส

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น เรมโก้ ปาสเวียร์ พร้อมแนวรับ 4 คน อันตอน กาอี, โยซิป ซูตาโล่, ยูริ บาส, ลูคัส โรซ่า แดนกลางเป็น เคนเน็ธ เทย์เลอร์, เคียน ฟิตซ์-จิม, ดาวี่ คลาสเซ่น แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ราอูล โมโร่, เวาท์ เว็กฮอร์สต์ และ โอลิเวอร์ เอ็นวาร์ดเซ่น

Credit : AFC Ajax

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี – อาแจ็กซ์

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 05/11/19 เชลซี 4-4 อาแจ็กซ์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 23/10/19 อาแจ็กซ์ 0-1 เชลซี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 23/07/10 อาแจ็กซ์ 3-1 เชลซี (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เชลซี

  • 18/10/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/10/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/09/25 ชนะ เบนฟิก้า 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/09/25 ชนะ ลินคอล์น ซิตี้ 2-1 (คาราบาว คัพ)

อาแจ็กซ์

  • 18/10/25 แพ้ อาแซด อัล์คมาร์ 0-2 (เอเรดิวิซี่)
  • 04/10/25 เสมอ สปาร์ตา ร็อตเตอดัม 3-3 (เอเรดิวิซี่)
  • 30/09/25 แพ้ มาร์กเซย 0-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ เบรก้า 2-1 (เอเรดิวิซี่)
  • 21/09/25 เสมอ พีเอสวี 2-2 (เอเรดิวิซี่)
Credit : Chelsea Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เบอนัวต์ บาเดียชิล, มาร์ค กูกูเรย่า – โรเมโอ ลาเวีย, มอยเซส ไกเซโด้ – เอสเตเวา, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร

อาแจ็กซ์ (4-3-3) : เรมโก้ ปาสเวียร์ (GK) – อันตอน กาอี, โยซิป ซูตาโล่, ยูริ บาส, ลูคัส โรซ่า – เคนเน็ธ เทย์เลอร์, เคียน ฟิตซ์-จิม, ดาวี่ คลาสเซ่น – ราอูล โมโร่, เวาท์ เว็กฮอร์สต์, โอลิเวอร์ เอ็นวาร์ดเซ่น

Credit : AFC Ajax

Thaiger ทายผลบอล เชลซี 3-0 อาแจ็กซ์

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ตร.แคลิฟอร์เนียไล่ล่ารถผู้ต้องสงสัย ก่อนวิ่งข้ามทางด่วน เจอรถวิ่งสวนชนดับคารายการสด

3 นาที ที่แล้ว
แอนโธนี ฮัดสัน ประวัติ ข่าวกีฬา

ประวัติ แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ เก่งแค่ไหนเสียบแทนอิชิอิ

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มาดามแป้ง ตั้ง แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ สวนแรงต้านแฟนบอล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ ‘กันจอมพลัง’ จากเจ้าของบะหมี่ชามยักษ์ร้านดัง สู่การเป็นผู้ให้มือหนึ่งระดับประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟร้งค์เฟิร์ต พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
saveอิชิอิ แบนเลิกเข้าสนาม ข่าว

#Saveอิชิอิว่อน! แฟนบอลเดือดสมาคมทัวร์ลงไม่เลิก แบนไม่เข้าสนามจี้มาดามรับผิด (ชอบ)

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“มาดามแป้ง” โพสต์แจงละเอียดยิบ ปมสั่งปลด “อิชิอิ” พ้นกุนซือฟุตบอลทีมชาติไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตอบแล้ว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2568 ผู้ประกอบการสามารถขายเหล้าได้ไหม กรณีจำหน่ายแอลกอฮอล์ในวันนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ เพราะถือเป็นวันสำคัญและวันหยุดประจำปีของประเทศไทย ข่าว

วันปิยมหาราช 2568 ขายเหล้าได้ไหม? เช็ก 5 วันสำคัญห้ามขายสุรา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจสอบผลหวยลาว 22 ตุลาคม 2568 ลุ้นผลสลากพัฒนา เลข 6 ตัว พร้อมช่องทางถ่ายทอดสด รู้ผลพร้อมกัน 2 ทุ่ม เช็กอัตราจ่ายที่นี่ หวยลาว

ผลหวยลาว 22 ตุลาคม 2568 งวดวันพุธ เช็กทุกรางวัล รู้ผลพร้อมกันที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ คลับ บรูช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ตั้งข้อสงสัยหลังเปิดเผยข้อมูล มูลนิธิ กัน จอมพลัง หากเลิกทำ ทรัพย์สินตกเป็นของธรรมนัส พรหมเผ่า ข่าว

ไอซ์ รัชนก สงสัย กัน จอมพลัง-ธรรมนัส โกหกออกอากาศ? หลังข้อมูลนิธิแชร์ว่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปวิน&quot; ตัดพ้อ ยังไม่เห็นยอดบริจาค &quot;มูลนิธิกันจอมพลัง&quot; ถามแรง จงใจไม่มีชื่อเป็นผู้บริหารหรือไม่ ข่าว

“ปวิน” ตัดพ้อ ยังไม่เห็นยอดบริจาค “มูลนิธิกันจอมพลัง” ถามแรง จงใจไม่มีชื่อเป็นผู้บริหารหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ อาแจ็กซ์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิกันจอมพลังมูลนิธิธรรมนัส ข่าวการเมือง

เปิดข้อบังคับชัด “มูลนิธิกันจอมพลัง” เงื่อนไขหากเลิกล้ม ทรัพย์ตกมูลนิธิธรรมนัสฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ยังไม่จบ ศาลอาญาให้เวลา อสส. ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 ถึง 21 พ.ย.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุวรรณภูมิแจงปมมีดพับผู้โดยสารโผล่ขายออนไลน์ ข่าว

สุวรรณภูมิ แจงชัด มีดพับถูกยึดโผล่ขายออนไลน์ ล่าสุดสั่งยกเลิกบริจาคแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดข้อมูล มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ร.อ. ธรรมนัส นั่งประธาน ทำงานกุศลต่อเนื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลีแฉต่อ “เฉิน จื้อ” ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศ – ใช้หนังสือเดินทางทูตเข้าสหรัฐฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมออั้ม สรุปให้ “แพทองธาร” ลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพราะสาเหตุนี้?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ยันเป็นคนตั้งมูลนิธิเอง แจงทำไมไม่ได้เป็นประธาน-กก.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ย้ำชัดไม่ได้เป็นผู้จัดตั้ง แค่ให้ยืมชื่อ เผยวิธีซื้อชุดเกราะ 1.5 หมื่น จากราคาเต็ม 5 หมื่น ข่าว

ชัดเจน! กัน จอมพลัง รับ เป็นแค่ที่ปรึกษา ไม่ใช่ประธานมูลนิธิ “ช่วยสู้”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กฟน. ประกาศ ดับไฟ 13 จุดในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ 23 ต.ค. 68 ข่าว

ด่วน! กฟน. ประกาศ ดับไฟ 13 จุดในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ 23 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทนายรณณรงค์&quot; ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อค้าไก่ปิ้งโดนปรับเป็นแสน ชี้เหตุยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง ข่าว

“ทนายรณณรงค์” ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อค้าไก่ปิ้งโดนปรับเป็นแสน ชี้เหตุยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 10:12 น.
55
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตร.แคลิฟอร์เนียไล่ล่ารถผู้ต้องสงสัย ก่อนวิ่งข้ามทางด่วน เจอรถวิ่งสวนชนดับคารายการสด

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

ประวัติ ‘กันจอมพลัง’ จากเจ้าของบะหมี่ชามยักษ์ร้านดัง สู่การเป็นผู้ให้มือหนึ่งระดับประเทศ

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
saveอิชิอิ แบนเลิกเข้าสนาม

#Saveอิชิอิว่อน! แฟนบอลเดือดสมาคมทัวร์ลงไม่เลิก แบนไม่เข้าสนามจี้มาดามรับผิด (ชอบ)

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
ตอบแล้ว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2568 ผู้ประกอบการสามารถขายเหล้าได้ไหม กรณีจำหน่ายแอลกอฮอล์ในวันนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ เพราะถือเป็นวันสำคัญและวันหยุดประจำปีของประเทศไทย

วันปิยมหาราช 2568 ขายเหล้าได้ไหม? เช็ก 5 วันสำคัญห้ามขายสุรา

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button