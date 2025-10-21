ข่าวการเมือง

สภาฯ มีมติ 184 ต่อ 133 เสียง ค้านนิรโทษกรรมเยาวชน-ผู้ต้องหาคดี 112 แบบมีเงื่อนไข

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 18:00 น.
56

สภาผู้แทนราษฎรมีมติ 184 ต่อ 133 เสียง ยืนตามร่าง กมธ.เสียงข้างมาก ไม่รวมการนิรโทษกรรมคดี ม.112 แบบมีเงื่อนไขและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีไว้ในร่าง พ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุข

21 ตุลาคม 2568 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เป็นประธาน ได้เข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สร้างเสริมสังคมสันติสุข ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ซึ่งมีนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นประธาน พิจารณาเสร็จแล้ว

การประชุมพิจารณามาตรา 3 ของร่างกฎหมาย ที่กำหนดให้ พ.ร.บ. นี้ มิให้ใช้บังคับ แก่บุคคลที่กระทำความผิดอันมีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 โดย น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะ กมธ.ผู้สงวนคำแปรญัตติ เสนอให้รวมการนิรโทษกรรมความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าไปด้วย

น.ส.ศศินันท์กล่าวต่อสภาว่า มาตรา 3 ที่กำหนดไว้นั้น เหมือนเป็นการจำกัดการนิรโทษกรรมให้เฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น จึงขอความเห็นใจ สส. ให้แก้ไขมาตรานี้ เพื่อปลดพันธนาการให้คนอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติและกลับไปเรียนหนังสือได้ เธอยืนยันว่าการปลดล็อกในส่วนของเยาวชน จะไม่นำไปสู่การนิรโทษกรรมทันที แต่จะต้องเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการตามกฎหมายอยู่ดี ซึ่งการโหวตตามที่เธอเสนอจะเป็นผลดีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยตามหลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ศศินันท์ ประชุมสภา
YT/ TPchannel

ด้านนายชัยธวัช ตุลาธน อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะ กมธ.เสียงข้างน้อย เสนอให้แก้ไขมาตรา 3 โดยให้มีการนิรโทษกรรมมาตรา 112 แบบมีเงื่อนไข ยกเว้นความผิดฐานทุจริต ความผิดที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส และความผิดต่อส่วนตัว นายชัยธวัชกล่าวว่า ข้อเสนอนี้เป็นความพยายามหาจุดตรงกลาง เพราะเชื่อว่าหากกีดกันคดีที่มีนัยสำคัญทางการเมืองในปัจจุบันออกไป กฎหมายนี้จะ ไม่สามารถสร้างสังคมสันติสุขได้อย่างแท้จริง และอาจกลายเป็นการ บ่มเพาะบาดแผลและความขัดแย้ง ในสังคมไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

หลังจากการหารือและพักการประชุม นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประธาน กมธ. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีข้อยุติให้มาตรา 3 เป็นไปตามที่ กมธ.เสียงข้างมากเสนอ แต่มีการปรับแก้เนื้อหาในมาตรา 9/1 แทน น.ส.ศศินันท์แสดงความผิดหวังกับผลสรุป และกล่าวเตือนว่า การที่ต้องหาวิธีเลี่ยงบาลีและมองคนอีกกลุ่มเป็นคนตรงข้าม จะทำให้ พ.ร.บ.นี้ ไม่สามารถสร้างเสริมสันติสุขได้

เวลา 13.35 น. ที่ประชุมได้ลงมติตัดสิน โดยผลการลงคะแนนพบว่า มติเสียงข้างมาก 184 เสียง เห็นด้วยกับร่างมาตรา 3 ตามที่ กมธ.เสียงข้างมากเสนอ ขณะที่ 133 เสียง เห็นด้วยกับข้อเสนอของ กมธ.เสียงข้างน้อย ซึ่งหมายถึงการ ไม่เห็นชอบ ให้รวมการนิรโทษกรรมเยาวชนและคดีมาตรา 112 แบบมีเงื่อนไขไว้ในร่างกฎหมายนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

แจกของดี! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 พฤศจิกายน 2568 คอหวยส่องด่วนก่อนใคร

2 นาที ที่แล้ว
อิชิอิ มาดามแป้ง ข่าวกีฬา

อิชิอิ เดือด! ทีมชาตไทยปลดฟ้าผ่า ซัดแรงสมาคมบอล “ไม่จริงใจเอาเสียเลย”

10 นาที ที่แล้ว
สภาฯ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 309 เสียง ข่าว

ผ่านแล้ว! ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เอาผิดผู้ก่อมลพิษ คาดแล้วเสร็จก่อนยุบสภา ปี 69

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สภาฯ มีมติ 184 ต่อ 133 เสียง ค้านนิรโทษกรรมเยาวชน-ผู้ต้องหาคดี 112 แบบมีเงื่อนไข

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บียาร์เรอัล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พีเอสวี พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลังประชารัฐนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ ข่าวการเมือง

เปิด 3 นโยบายเรือธง “พปชร.” เบี้ยผู้สูงอายุ 5000 มารดาประชารัฐ-เรียนฟรี ตั้งครรภ์รับ 37000 บ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. เตือนภัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอซีพบไซบูทรามีน อันตรายถึงแก่ชีวิต ข่าว

อย. เตือน อาหารเสริมลดน้ำหนักดัง พบไซบูทรามีน ส่งผลระบบหัวใจ อันตรายถึงชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคเปนเฮเก้น พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขนส่งฯ ผุดไอเดีย QR Code ข้างรถ แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร-อัพราคา สแกนปุ๊บแจ้งได้เลย ข่าว

ขนส่งฯ ผุดไอเดียติด QR Code ข้างรถ แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร-อัปราคา สแกนปุ๊บแจ้งได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวเกาหลีหวังจุดไฟเผา “แมลงสาบ” สุดท้ายไฟไหม้ลุกลาม เพื่อนบ้านหนีตายพลัดตกตึก เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ เบนฟิก้า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคู่มือ วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ทุกช่องทาง เตรียมพร้อมก่อนใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เศรษฐกิจ

เปิดคู่มือ วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ทุกช่องทาง เตรียมพร้อมก่อนใช้ “คนละครึ่งพลัส”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นริศร ทองธิราช อดีต สส.สกลนคร 2 สมัย เสียชีวิตในวัย 65 ปี ข่าว

อาลัย นริศร ทองธิราช อดีต สส.เพื่อไทย หัวใจล้มเหลว เสียชีวิตในวัย 65 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.มหาดไทยกัมพูชา โต้ข่าวเอี่ยว &#039;กาสิโนจินเป่ย&#039; ยันข้อมูลเท็จบ่อนทำลายชื่อเสียงโดยตรง ข่าว

รมว.มหาดไทย โต้ข่าวเอี่ยว ‘กาสิโนจินเป่ย’ ยันข้อมูลเท็จบ่อนทำลายชื่อเสียงโดยตรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โอลิมเปียกอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“อนุทิน” เผย คนละครึ่งพลัส มีเฟส 2 หลัง 20 ล้านสิทธิหมดเกลี้ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติ ยกครัว 3 ศพ ข่าวอาชญากรรม

ฟังจากปากแม่บ้าน เล่าปมอดีตนักยิงปืนทีมชาติไทย ดับยกครัว 3 ศพ ในบ้าน “พ.ต.อ.”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัฐินักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อแก๊งคอลฯ เขมร กลับถึงบ้านเกิดในรอบ 74 วัน หลังถูกทรมานดับ ข่าวต่างประเทศ

อัฐินศ.เกาหลีใต้ เหยื่อแก๊งคอลฯ กัมพูชา กลับถึงบ้านเกิดแล้ว หลังถูกทรมานดับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช็อกแฟนคลับ สมาคมฟุตบอลฯ ประกาศแยกทาง “มาซาทาดะ อิชิอิ” เฮดโค้ชทีมชาติไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาปฏิเสธข่าว ดร. ซาร์ โสขะ รองนายกฯ เอี่ยวคาสิโนจินเป่ยในสีหนุวิลล์ ข่าว

รองนายกฯ เขมร ปัดเอี่ยวกาสิโนสีหนุวิลล์ งัดผลงานสู้ จับคนร้ายได้เป็นหมื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อุทาหรณ์สาวยกบาร์ 70 กก. เสียงกระดูกลั่น ! เตือนสายสุขภาพเผลอพลาดไม่รู้ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 18:00 น.
56
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจกของดี! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 พฤศจิกายน 2568 คอหวยส่องด่วนก่อนใคร

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
อิชิอิ มาดามแป้ง

อิชิอิ เดือด! ทีมชาตไทยปลดฟ้าผ่า ซัดแรงสมาคมบอล “ไม่จริงใจเอาเสียเลย”

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
สภาฯ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 309 เสียง

ผ่านแล้ว! ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เอาผิดผู้ก่อมลพิษ คาดแล้วเสร็จก่อนยุบสภา ปี 69

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568

อาร์เซนอล พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
Back to top button