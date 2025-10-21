อาร์เซนอล พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

21 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง อาร์เซนอล พบ แอต.มาดริด ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อาร์เซนอล VS แอต.มาดริด ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
- แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล พบ แอตเลติโก มาดริด
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : เอมิเรตส์ สเตดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล เชซุส, ไค ฮาแวร์ตซ์, โนนี่ มาดูเอเก้ และ มาร์ติน โอเดการ์ด ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น เอเบเรชี่ เอเซ่, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย บูกาโย่ ซาก้า, เลอันโดร ทรอสซาร์ และ วิคตอร์ โยเคเรส
แอตเลติโก มาดริด
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพตราหมี ภายใต้การคุมทัพของ ดิเอโก้ ซิเมโอเน่ จะยังไม่มีชื่อของ จอห์นนี่ การ์โดโซ่ กับ อิเลียส คอสติส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ นิโก้ กอนซาเลซ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยาน โอบลัค พร้อมกองหลัง 3 คน โรแบ็ง เลอ นอร์ม็องด์, โฆเซ่ มาเรีย กิเมเนซ, เดวิด ฮันค์โก้ แดนกลางเป็น จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, ปาโบล บาร์ริออส, คอเนอร์ กัลลาเกอร์, มาร์กอส ญอเรนเต้ ส่วนคู่กองหน้าเป็น อองตวน กรีซมันน์ กับ ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล – แอต.มาดริด
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 26/07/18 แอต.มาดริด 1-1 อาร์เซนอล (กระชับมิตร)
- 03/05/18 แอต.มาดริด 1-0 อาร์เซนอล (ยูโรป้า ลีก)
- 26/04/18 อาร์เซนอล 1-1 แอต.มาดริด (ยูโรป้า ลีก)
- 01/08/09 อาร์เซนอล 2-1 แอต.มาดริด (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
- 18/10/25 ชนะ ฟูแล่ม 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/10/25 ชนะ โอลิมเปียกอส 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 28/09/25 ชนะ นิวคาสเซิล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/09/25 ชนะ พอร์ท เวล 2-0 (คาราบาว คัพ)
แอต.มาดริด
- 18/10/25 ชนะ โอซาซูน่า 1-0 (ลาลีกา)
- 05/10/25 เสมอ เซลต้า บีโก้ 1-1 (ลาลีกา)
- 30/09/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ เรอัล มาดริด 5-2 (ลาลีกา)
- 24/09/25 ชนะ ราโย บาเยกาโน่ 3-2 (ลาลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล (4-3-3) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – เอเบเรชี่ เอเซ่, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, วิคตอร์ โยเคเรส, เลอันโดร ทรอสซาร์
แอต.มาดริด (3-5-2) : ยาน โอบลัค (GK) – โรแบ็ง เลอ นอร์ม็องด์, โฆเซ่ มาเรีย กิเมเนซ, เดวิด ฮันค์โก้ – จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, ปาโบล บาร์ริออส, คอเนอร์ กัลลาเกอร์, มาร์กอส ญอเรนเต้ – อองตวน กรีซมันน์, ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ
Thaiger ทายผลบอล อาร์เซนอล 2-1 แอต.มาดริด
