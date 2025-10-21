ข่าวกีฬาฟุตบอล

อาร์เซนอล พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 15:59 น.
66

21 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง อาร์เซนอล พบ แอต.มาดริด ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อาร์เซนอล VS แอต.มาดริด ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล พบ แอตเลติโก มาดริด
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : เอมิเรตส์ สเตดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
Credit : Arsenal

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล เชซุส, ไค ฮาแวร์ตซ์, โนนี่ มาดูเอเก้ และ มาร์ติน โอเดการ์ด ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น เอเบเรชี่ เอเซ่, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย บูกาโย่ ซาก้า, เลอันโดร ทรอสซาร์ และ วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

แอตเลติโก มาดริด

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพตราหมี ภายใต้การคุมทัพของ ดิเอโก้ ซิเมโอเน่ จะยังไม่มีชื่อของ จอห์นนี่ การ์โดโซ่ กับ อิเลียส คอสติส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ นิโก้ กอนซาเลซ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยาน โอบลัค พร้อมกองหลัง 3 คน โรแบ็ง เลอ นอร์ม็องด์, โฆเซ่ มาเรีย กิเมเนซ, เดวิด ฮันค์โก้ แดนกลางเป็น จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, ปาโบล บาร์ริออส, คอเนอร์ กัลลาเกอร์, มาร์กอส ญอเรนเต้ ส่วนคู่กองหน้าเป็น อองตวน กรีซมันน์ กับ ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ

Credit : Atlético de Madrid

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล – แอต.มาดริด

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 26/07/18 แอต.มาดริด 1-1 อาร์เซนอล (กระชับมิตร)
  • 03/05/18 แอต.มาดริด 1-0 อาร์เซนอล (ยูโรป้า ลีก)
  • 26/04/18 อาร์เซนอล 1-1 แอต.มาดริด (ยูโรป้า ลีก)
  • 01/08/09 อาร์เซนอล 2-1 แอต.มาดริด (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

  • 18/10/25 ชนะ ฟูแล่ม 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/10/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/10/25 ชนะ โอลิมเปียกอส 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 28/09/25 ชนะ นิวคาสเซิล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/09/25 ชนะ พอร์ท เวล 2-0 (คาราบาว คัพ)

แอต.มาดริด

  • 18/10/25 ชนะ โอซาซูน่า 1-0 (ลาลีกา)
  • 05/10/25 เสมอ เซลต้า บีโก้ 1-1 (ลาลีกา)
  • 30/09/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ เรอัล มาดริด 5-2 (ลาลีกา)
  • 24/09/25 ชนะ ราโย บาเยกาโน่ 3-2 (ลาลีกา)
Credit : Arsenal

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล (4-3-3) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – เอเบเรชี่ เอเซ่, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, วิคตอร์ โยเคเรส, เลอันโดร ทรอสซาร์

แอต.มาดริด (3-5-2) : ยาน โอบลัค (GK) – โรแบ็ง เลอ นอร์ม็องด์, โฆเซ่ มาเรีย กิเมเนซ, เดวิด ฮันค์โก้ – จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, ปาโบล บาร์ริออส, คอเนอร์ กัลลาเกอร์, มาร์กอส ญอเรนเต้ – อองตวน กรีซมันน์, ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ

Credit : Atlético de Madrid

Thaiger ทายผลบอล อาร์เซนอล 2-1 แอต.มาดริด

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

แจกของดี! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 พฤศจิกายน 2568 คอหวยส่องด่วนก่อนใคร

2 นาที ที่แล้ว
อิชิอิ มาดามแป้ง ข่าวกีฬา

อิชิอิ เดือด! ทีมชาตไทยปลดฟ้าผ่า ซัดแรงสมาคมบอล “ไม่จริงใจเอาเสียเลย”

10 นาที ที่แล้ว
สภาฯ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 309 เสียง ข่าว

ผ่านแล้ว! ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เอาผิดผู้ก่อมลพิษ คาดแล้วเสร็จก่อนยุบสภา ปี 69

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สภาฯ มีมติ 184 ต่อ 133 เสียง ค้านนิรโทษกรรมเยาวชน-ผู้ต้องหาคดี 112 แบบมีเงื่อนไข

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บียาร์เรอัล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พีเอสวี พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลังประชารัฐนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ ข่าวการเมือง

เปิด 3 นโยบายเรือธง “พปชร.” เบี้ยผู้สูงอายุ 5000 มารดาประชารัฐ-เรียนฟรี ตั้งครรภ์รับ 37000 บ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. เตือนภัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอซีพบไซบูทรามีน อันตรายถึงแก่ชีวิต ข่าว

อย. เตือน อาหารเสริมลดน้ำหนักดัง พบไซบูทรามีน ส่งผลระบบหัวใจ อันตรายถึงชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคเปนเฮเก้น พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขนส่งฯ ผุดไอเดีย QR Code ข้างรถ แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร-อัพราคา สแกนปุ๊บแจ้งได้เลย ข่าว

ขนส่งฯ ผุดไอเดียติด QR Code ข้างรถ แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร-อัปราคา สแกนปุ๊บแจ้งได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวเกาหลีหวังจุดไฟเผา “แมลงสาบ” สุดท้ายไฟไหม้ลุกลาม เพื่อนบ้านหนีตายพลัดตกตึก เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ เบนฟิก้า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคู่มือ วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ทุกช่องทาง เตรียมพร้อมก่อนใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เศรษฐกิจ

เปิดคู่มือ วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ทุกช่องทาง เตรียมพร้อมก่อนใช้ “คนละครึ่งพลัส”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นริศร ทองธิราช อดีต สส.สกลนคร 2 สมัย เสียชีวิตในวัย 65 ปี ข่าว

อาลัย นริศร ทองธิราช อดีต สส.เพื่อไทย หัวใจล้มเหลว เสียชีวิตในวัย 65 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.มหาดไทยกัมพูชา โต้ข่าวเอี่ยว &#039;กาสิโนจินเป่ย&#039; ยันข้อมูลเท็จบ่อนทำลายชื่อเสียงโดยตรง ข่าว

รมว.มหาดไทย โต้ข่าวเอี่ยว ‘กาสิโนจินเป่ย’ ยันข้อมูลเท็จบ่อนทำลายชื่อเสียงโดยตรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โอลิมเปียกอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“อนุทิน” เผย คนละครึ่งพลัส มีเฟส 2 หลัง 20 ล้านสิทธิหมดเกลี้ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติ ยกครัว 3 ศพ ข่าวอาชญากรรม

ฟังจากปากแม่บ้าน เล่าปมอดีตนักยิงปืนทีมชาติไทย ดับยกครัว 3 ศพ ในบ้าน “พ.ต.อ.”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัฐินักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อแก๊งคอลฯ เขมร กลับถึงบ้านเกิดในรอบ 74 วัน หลังถูกทรมานดับ ข่าวต่างประเทศ

อัฐินศ.เกาหลีใต้ เหยื่อแก๊งคอลฯ กัมพูชา กลับถึงบ้านเกิดแล้ว หลังถูกทรมานดับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช็อกแฟนคลับ สมาคมฟุตบอลฯ ประกาศแยกทาง “มาซาทาดะ อิชิอิ” เฮดโค้ชทีมชาติไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาปฏิเสธข่าว ดร. ซาร์ โสขะ รองนายกฯ เอี่ยวคาสิโนจินเป่ยในสีหนุวิลล์ ข่าว

รองนายกฯ เขมร ปัดเอี่ยวกาสิโนสีหนุวิลล์ งัดผลงานสู้ จับคนร้ายได้เป็นหมื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อุทาหรณ์สาวยกบาร์ 70 กก. เสียงกระดูกลั่น ! เตือนสายสุขภาพเผลอพลาดไม่รู้ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 15:59 น.
66
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจกของดี! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 พฤศจิกายน 2568 คอหวยส่องด่วนก่อนใคร

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
สภาฯ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 309 เสียง

ผ่านแล้ว! ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เอาผิดผู้ก่อมลพิษ คาดแล้วเสร็จก่อนยุบสภา ปี 69

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568

สภาฯ มีมติ 184 ต่อ 133 เสียง ค้านนิรโทษกรรมเยาวชน-ผู้ต้องหาคดี 112 แบบมีเงื่อนไข

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
พลังประชารัฐนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ

เปิด 3 นโยบายเรือธง “พปชร.” เบี้ยผู้สูงอายุ 5000 มารดาประชารัฐ-เรียนฟรี ตั้งครรภ์รับ 37000 บ.

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
Back to top button