โหนกระแสเดือด! แห่ตามหาวาร์ป “น้องฝ้าย” ผู้เสียหายคดีอู่ซ่อมรถหรู

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 15:53 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 16:07 น.
หลังรายการโหนกระแสเชิญผู้เสียหายหลายรายเผชิญหน้าเจ้าของอู่ซ่อมรถหรู ชาวเน็ตแห่โฟกัส ‘น้องฝ้าย’ หนึ่งในผู้เสียหาย พร้อมสรุปข้อเรียกร้องสำคัญกลางรายการ
ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง สำหรับดราม่า อู่ซ่อมรถหรู ซึ่งล่าสุดในรายการ โหนกระแส วันนี้ (17 ต.ค. 68) ได้เชิญกลุ่มผู้เสียหายมาเผชิญหน้ากับเจ้าของอู่ แต่เรื่องราวที่กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์กลับเป็นการ ตามหาวาร์ป ของหนึ่งในผู้เสียหายหญิงที่ชื่อว่า น้องฝ้าย

หลังจากที่น้องฝ้ายได้ร่วมเล่าประสบการณ์ในรายการ ก็เกิดกระแสชื่นชมและให้กำลังใจในโซเชียลมีเดีย พร้อมกับมีการสอบถามถึงช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวของน้องฝ้ายเป็นจำนวนมาก

น้องฝ้าย และผู้เสียหายเรียกร้องอะไร?

สำหรับปัญหาของคุณฝ้ายก่อนหน้านี้คือ เธอได้นำรถเข้าซ่อมที่อู่ดังกล่าวเป็นเวลานานกว่า 5 เดือนแต่ยังไม่ได้รับรถคืน โดยทางอู่ได้อ้างว่ามีปัญหาเรื่องการอนุมัติจากบริษัทประกัน แต่เมื่อคุณฝ้ายตรวจสอบโดยตรงกลับพบว่า ทางประกันได้อนุมัติการเบิกจ่ายค่าอะไหล่เป็นของใหม่ ทั้งหมดแล้ว ทำให้เธอเกิดความกังวลเรื่องมาตรฐานการซ่อมแซม

คุณใหญ่ได้รับปากกับคุณฝ้ายกลางรายการว่า สามารถเข้ามารับรถที่ซ่อมค้างไว้กว่า 5 เดือน กลับไปได้ทันทีในวันนี้ พร้อมทั้งอนุญาตให้นำรถไปตรวจสอบมาตรฐานจากที่อื่นได้จนกว่าจะพอใจ ส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังติดขัดกับบริษัทประกัน ตนเองจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

ท่าทีที่อ่อนลงอย่างกะทันหันนี้ ทำให้ หนุ่ม กรรชัย ผู้ดำเนินรายการ อดไม่ได้ที่จะแซวขึ้นมาว่า “พอเป็นลูกค้าสาวสวยแล้วกลับพูดคุยตกลงได้ง่ายดาย” พร้อมกับบอกให้คุณใหญ่หันไปมองหน้าภรรยาที่นั่งอยู่ด้านหลัง สร้างเสียงหัวเราะในห้องส่ง

