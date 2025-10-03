บอส ณวัฒน์ สวน แม่มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา หวั่นลูกไม่ปลอดภัย ทำบูลลี่คนไทย ด่าเอง-กลัวเอง
‘บอส ณวัฒน์’ สวนกลับแม่ ‘ฟิยาตา’ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 หวั่นลูกสาวไม่ปลอดภัยต้องมาประกวดที่ไทย ชี้ความกลัวเกิดจากผลการกระทำ ชอบบูลลี่คนไทย ด่าเอง-วุ่นวายเอง
แวดวงนางงามเดือด หลังจากที่แม่ของ ไท เนียรี โสเจียตา หรือ ฟิยาตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ทั้งยังเป็นหลานของ พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ออกมาแสดงความกังวลถึงความปลอดภัยเพราะลูกสาวต้องเดินทางมาประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทย ล่าสุด นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ก็ได้ออกมาตอบโต้ประเด็นที่เกิดขึ้น
บอส ณวัฒน์ ให้คำมั่นในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดประกวด ยืนยันว่าพร้อมให้การต้อนรับและดูแลความปลอดภัยของมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาอย่างเต็มที่ 100% “มาเถอะ เป็นประสบการณ์…ถ้ามาถึงมือผม ผมดูแลให้ แต่ถ้าเดินทางเพ่นพ่านเองโดยไม่บอกกล่าว อันนี้แล้วแต่คนไทยจะศรัทธาครับ”
พร้อมเน้นย้ำว่า ตราบใดที่นางงามอยู่ในกองประกวดและไม่เดินทางไปไหนมาไหนตามลำพัง รับรองว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
นอกจากให้คำมั่นเรื่องความปลอดภัย ณวัฒน์ยังได้กล่าวถึงต้นตอของปัญหาที่ทำให้แม่ของนางงามต้องออกมาแสดงความกังวล ชี้ว่าอาจเป็นผลมาจากการกระทำของพวกเขาเอง “อยากให้แม่เขาพูดให้ชัดเจนว่าความไม่ปลอดภัยมาจากคนไทย หรือมาจากเอฟเฟกต์ที่ไม่เกี่ยวกับมิสยูนิเวิร์ส สิ่งที่เขากังวลมาจากผลการกระทำ พูดบูลลี่คนไทยเยอะมากก็ต้องยอมรับนะครับ บูลลี่เอง ทำคลิปเอง ด่าเอง กลัวเอง วุ่นวายเอง”
รวมทั้งยังกล่าวถึงปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้น หากมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาเดินทางมาประกวดจริงว่า อาจจะต้องให้จับฉลาก หรือยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้นอนคนเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดราม่าที่อาจเกิดขึ้น หากได้รูมเมทเป็นตัวแทนชาวไทยอย่าง วีณา ปวีนา ซิงห์ “เดี๋ยววีณาต้องสร้างกำแพง”
เนื่องจากมีกระแสต่อต้านสินค้าไทยจากฝั่งกัมพูชา เขาจึงตั้งคำถามว่า “ตนก็ไม่กล้าเอาอะไรให้เขากิน ของไทยจะกินได้หรือเปล่า ข้าวทุกมื้อเป็นของไทย ไม่รู้เขากินลงไหม” เพราะสปอนเซอร์หลักของการประกวดล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ของไทย พร้อมยืนยันว่าทางเรามืออาชีพไม่ดีกว่าหรือไม่แย่กว่า ทุกคนต้องเท่าเทียมกัน
