บันเทิง

บอส ณวัฒน์ สวน แม่มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา หวั่นลูกไม่ปลอดภัย ทำบูลลี่คนไทย ด่าเอง-กลัวเอง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 10:26 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 10:27 น.
74
บอส ณวัฒน์ สวนกลับ แม่นางงามมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 หวั่นลูกสาวไม่ปลอดภัยต้องมาประกวดที่ไทย

‘บอส ณวัฒน์’ สวนกลับแม่ ‘ฟิยาตา’ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 หวั่นลูกสาวไม่ปลอดภัยต้องมาประกวดที่ไทย ชี้ความกลัวเกิดจากผลการกระทำ ชอบบูลลี่คนไทย ด่าเอง-วุ่นวายเอง

แวดวงนางงามเดือด หลังจากที่แม่ของ ไท เนียรี โสเจียตา หรือ ฟิยาตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ทั้งยังเป็นหลานของ พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ออกมาแสดงความกังวลถึงความปลอดภัยเพราะลูกสาวต้องเดินทางมาประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทย ล่าสุด นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ก็ได้ออกมาตอบโต้ประเด็นที่เกิดขึ้น

บอส ณวัฒน์ ให้คำมั่นในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดประกวด ยืนยันว่าพร้อมให้การต้อนรับและดูแลความปลอดภัยของมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาอย่างเต็มที่ 100% “มาเถอะ เป็นประสบการณ์…ถ้ามาถึงมือผม ผมดูแลให้ แต่ถ้าเดินทางเพ่นพ่านเองโดยไม่บอกกล่าว อันนี้แล้วแต่คนไทยจะศรัทธาครับ”

พร้อมเน้นย้ำว่า ตราบใดที่นางงามอยู่ในกองประกวดและไม่เดินทางไปไหนมาไหนตามลำพัง รับรองว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

นอกจากให้คำมั่นเรื่องความปลอดภัย ณวัฒน์ยังได้กล่าวถึงต้นตอของปัญหาที่ทำให้แม่ของนางงามต้องออกมาแสดงความกังวล ชี้ว่าอาจเป็นผลมาจากการกระทำของพวกเขาเอง “อยากให้แม่เขาพูดให้ชัดเจนว่าความไม่ปลอดภัยมาจากคนไทย หรือมาจากเอฟเฟกต์ที่ไม่เกี่ยวกับมิสยูนิเวิร์ส สิ่งที่เขากังวลมาจากผลการกระทำ พูดบูลลี่คนไทยเยอะมากก็ต้องยอมรับนะครับ บูลลี่เอง ทำคลิปเอง ด่าเอง กลัวเอง วุ่นวายเอง”

ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025
ภาพจาก Instagram : fi.yata

รวมทั้งยังกล่าวถึงปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้น หากมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาเดินทางมาประกวดจริงว่า อาจจะต้องให้จับฉลาก หรือยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้นอนคนเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดราม่าที่อาจเกิดขึ้น หากได้รูมเมทเป็นตัวแทนชาวไทยอย่าง วีณา ปวีนา ซิงห์ “เดี๋ยววีณาต้องสร้างกำแพง”

เนื่องจากมีกระแสต่อต้านสินค้าไทยจากฝั่งกัมพูชา เขาจึงตั้งคำถามว่า “ตนก็ไม่กล้าเอาอะไรให้เขากิน ของไทยจะกินได้หรือเปล่า ข้าวทุกมื้อเป็นของไทย ไม่รู้เขากินลงไหม” เพราะสปอนเซอร์หลักของการประกวดล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ของไทย พร้อมยืนยันว่าทางเรามืออาชีพไม่ดีกว่าหรือไม่แย่กว่า ทุกคนต้องเท่าเทียมกัน

ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 - 2
ภาพจาก Instagram : fi.yata

 

 

 

ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 - 3
ภาพจาก Instagram : fi.yata
ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 - 6
ภาพจาก Instagram : fi.yata
ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 - 7
ภาพจาก Instagram : fi.yata
ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 - 5
ภาพจาก Instagram : fi.yata
ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 - 4
ภาพจาก Instagram : fi.yata

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เกิดอะไรขึ้นบนรถไฟฟ้า MRT สีลม? เปิดคลิปไวรัลกลุ่มผู้โดยสารนั่งล้อมวงบนพื้นรถไฟฟ้า ชาวเน็ตวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสม จี้หน่วยงานดูแล ข่าว

นี่ MRT หรือตลาดนัด? กลุ่มผู้โดยสารนั่งพื้น ไม่สนสายตาใคร เมินชาวเน็ตถ่ายคลิป

34 นาที ที่แล้ว
หมอกวาง เผย ลงทุนกับหมอในคลินิกเยอะมาแต่กลับถูกเทงาน ลาออกไม่แจ้ง ข่าว

หมอกวาง เผย หมอ 4 คนลาออกไม่บอก ไม่เคยเจอในชีวิต ทั้งที่ลงทุนให้เยอะมาก

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“พระมหาอุเทน” โต้ “แพรรี่” อ้างถูกตัดคลิป-อีกฝ่ายเริ่มก่อน ยันไม่ได้เหยียดเพศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift เพลง

แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเอกสารลับสะเทือนการเมือง ก.ยุติธรรม เสนอความเห็นตีตกคำร้องขออภัยโทษครั้งที่ 2 ของทักษิณ ชี้ติดเงื่อนไขคำสั่งศาลฎีกาและกฎหมายห้ามยื่นซ้ำ ล่าสุดเรื่องถูกตีกลับให้ รมว.คนปัจจุบันทบทวน ข่าวการเมือง

เอกสารลับหลุด! “ทวี” เคยลงนามชง ยกฎีกา อภัยโทษ “ทักษิณ” รอบ 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง ข่าวต่างประเทศ

ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เชิญหุ้นส่วนเจอโหนกระแส ประเชิญหน้าเหยื่อเพียบ บันเทิง

เม พรีมายา ท้าเผชิญหน้าโหนกระแส เคลียร์ดราม่า ลั่น คู่กรณีพร้อมเจอเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กหญิงวัย 16 เดือน เดินตามแมว พลัดตกหม้อต้มนมในอินเดียเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืนนี้ 3 ต.ค. 68 หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลตามปกติ นักเสี่ยงโชคเตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์ย้อนหลัง หวยลาว

ลุ้นผลหวยลาววันนี้ 3/10/68 เปิดสถิติหวยออกวันศุกร์ เลขไหนมาบ่อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ประวัติ พระนักเขียน-นักเทศน์บนโลกออนไลน์ กลายเป็นกล่าวถึงอีกครั้งหลังเกิดประเด็นร้อนวิจารณ์ แพรรี่ ไพรวัลย์ จนกลายเป็นข้อถกเถียงเรื่องความเหมาะสม ข่าว

ประวัติ “พระมหาอุเทน” พระนักเทศน์สายวิปัสสนา จบเปรียญธรรม 9 ประโยค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วัชระ” ยื่นสอบ “วันนอร์” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ปมยืมตัว “ผู้กองแคท”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ฟาด &quot;พระมหาอุเทน&quot; ยันบวชสมเกียรติ แนะควรตัดพวงขลำออก มีไปก็ไม่ได้ใช้ ข่าว

“แพรรี่” ฟาด “พระมหาอุเทน” ยันบวชสมเกียรติ แนะควรตัดพวงขลำออก มีไปก็ไม่ได้ใช้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดชนะสงครามฯ ออกหนังสือตักเตือนพระมหาอุเทนปมใช้คำหยาบด่าฆราวาส ข่าว

วัดชนะสงคราม สั่งห้าม พระมหาอุเทน ใช้คำหยาบคายด่าคน เคยเตือนแล้วแต่ยังทำซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.จตุรงค์ สวน พระมหาอุเทน หลังถูกด่ากะเทยแก่ ข่าว

เดือด! พระมหาอุเทน ด่า จตุรงค์ กะเทยเฒ่า-หมูถูกน้ำร้อน ถูกสวนแรง ‘ชายแท้จ้องด่าคน’

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลเพลง Wood เนื้อเพลงไทย Taylor Swift เพลง

แปลเพลง Wood เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักแสดงชาวอังกฤษ บินข้ามโลกถึงไทย มอบอาหาร-โซลาร์เซลล์ให้ ตชด.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Dermatige Aesthetics ชี้แจงได้รับเชิญกระชั้นชิด ยันพร้อมชี้แจงความจริงพร้อมหลักฐานในเทปถัดไป วอนสังคมอย่าฟังความข้างเดียว พร้อมสงวนสิทธิ์ดำเนินคดี ข่าว

คลินิกคู่กรณี “เม พรีมายา” แถลงการณ์โต้! แจงเหตุไม่ไปออก “โหนกระแส”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนภัย หญิงท้อง 5 เดือนดูดพอตทางจมูก ปอดไหม้ ต้องตัดออก 40%

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง

แปลเพลง The Fate of Ophelia เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดร.เอ้ สุชัชวีร์&quot; เปิดตัว &quot;พรรคไทยก้าวใหม่&quot; ชูนโยบาย &quot;ธนู 4 ดอก&quot; หวังฟื้นประเทศ ข่าว

“ดร.เอ้ สุชัชวีร์” เปิดตัว “พรรคไทยก้าวใหม่” ชูนโยบาย “ธนู 4 ดอก” หวังฟื้นประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ประเดิมสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ที่แรก ยาว 5.1 กิโลฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจต้อง &quot;โสด&quot; จริงหรือไม่? ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วว่ากฎดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย สรุปคดีและเหตุผลที่นี่ ข่าว

สอบผ่านทุกอย่าง แต่ตกเพราะ “ไม่โสด” ศาลชี้ขาด กฎรับสมัคร นสต. ขัดต่อกฎหมาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สามี รมต.ภูมิใจไทย ถือหุ้นใหญ่ 88TH หุ้น IPO ที่เปิดตัว พุ่ง 120%

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเหยียดรปภ. พาครอบครัวกินบุฟเฟต์หรู เจอทัวร์ลงยับ ข่าว

หนุ่มเจอรปภ. พาลูก-เมียกินบุฟเฟต์หรู ลั่น ความพรีเมี่ยมหาย ทัวร์ลงยับ อย่าดูถูกอาชีพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ผู้ประสบภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา สูงสุด 5,000 บาท ใครมีสิทธิ์บ้าง? ต้องใช้เอกสารอะไร ยื่นเรื่องที่ไหน พร้อมช่องทางตรวจสอบสิทธิ์ เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา ล็อตแรกเข้า 6-7 ต.ค. นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 10:26 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 10:27 น.
74
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การบริหารเงินทุน

บริหารเงินทุนให้ธุรกิจเติบโตง่าย ๆ ด้วยทริคสำรองเงินจากมือโปร

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
เกิดอะไรขึ้นบนรถไฟฟ้า MRT สีลม? เปิดคลิปไวรัลกลุ่มผู้โดยสารนั่งล้อมวงบนพื้นรถไฟฟ้า ชาวเน็ตวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสม จี้หน่วยงานดูแล

นี่ MRT หรือตลาดนัด? กลุ่มผู้โดยสารนั่งพื้น ไม่สนสายตาใคร เมินชาวเน็ตถ่ายคลิป

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
หมอกวาง เผย ลงทุนกับหมอในคลินิกเยอะมาแต่กลับถูกเทงาน ลาออกไม่แจ้ง

หมอกวาง เผย หมอ 4 คนลาออกไม่บอก ไม่เคยเจอในชีวิต ทั้งที่ลงทุนให้เยอะมาก

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568

“พระมหาอุเทน” โต้ “แพรรี่” อ้างถูกตัดคลิป-อีกฝ่ายเริ่มก่อน ยันไม่ได้เหยียดเพศ

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
Back to top button