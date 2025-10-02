เช็กอาการ โควิดสายพันธุ์ใหม่ XFG ระบาดในไทยแล้ว 33 ราย
กรมวิทย์ฯ เฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์ใหม่ XFG ติดเชื้อในไทยแล้ว 33 ราย ยันยังไม่มีหลักฐานว่าอาการรุนแรง ผู้ป่วยส่วนใหญ่แค่ไข้-ไอ-เจ็บคอ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาเปิดเผยสถานการณ์การเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย โดยระบุว่าขณะนี้ได้ตรวจพบ XFG หรือที่มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า สเตรตัส (Stratus) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กำลังกลายเป็นสายพันธุ์หลักทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในไทยอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ให้ข้อมูลที่น่าสบายใจว่า ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสายพันธุ์ XFG ทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์อื่น
จากการเก็บข้อมูลและถอดรหัสพันธุกรรมเชื้ออย่างต่อเนื่อง พบว่าประเทศไทยมีข้อมูลผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ XFG ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2568 มีรายงานผู้ติดเชื้อสะสม 33 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2568) ส่วนใหญ่พบในเขตสุขภาพที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 23 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการ ไม่รุนแรง เช่น ไข้, ไอ, เจ็บคอ, มีน้ำมูก และปวดศีรษะ ยังไม่มีผู้ป่วยรายใดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
แม้ว่าสายพันธุ์ XFG จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่จากข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อจำนวน 608 ตัวอย่าง ในช่วงวันที่ 1 เมษายน – 24 กันยายน 2568 พบว่าสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในไทยยังคงเป็น NB.1.8.1* โดยมีสัดส่วนดังนี้
- สายพันธุ์ NB.1.8.1* : ร้อยละ 73.7
- สายพันธุ์ XEC* : ร้อยละ 8.7
- สายพันธุ์ JN.1* : ร้อยละ 6.4
- สายพันธุ์ XFG* : ร้อยละ 5.4
- สายพันธุ์อื่น ๆ : ร้อยละ 5.7
นายแพทย์ยงยศได้เน้นย้ำว่า แม้สายพันธุ์ XFG จะยังไม่ก่อให้เกิดอาการที่รุนแรง แต่ประชาชนยังคงต้องป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอ ด้วยหลักการพื้นฐานคือ ล้างมือบ่อยๆ, หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหากมีอาการผิดปกติ เช่น ไข้, ไอ หรือหายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังระดับโลก โดยได้ส่งข้อมูลรหัสพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ฐานข้อมูลสากล GISAID แล้วกว่า 48,865 ราย นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด
ข้อมูลจาก : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
