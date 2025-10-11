ข่าว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2568 10:54 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2568 10:54 น.
66
กฟน. แจ้งดับไฟ 11 ต.ค. 68 ในพื้นที่กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ รวม 20 จุด

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ, นนทบุรี และสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 เพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้ดีขึ้น

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน ถึงแผนการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในหลายพื้นที่ ครอบคลุม กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี และสมุทรปราการ ใน วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 นี้ เนื่องจากมีความจำเป็นดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น

สำหรับประชาชนที่พักอาศัยหรือประกอบธุรกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าว ขอให้ท่านโปรดตรวจสอบประกาศอย่างละเอียดว่าพื้นที่ของท่านอยู่ในรายชื่อพื้นที่ที่จะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือไม่ เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมและวางแผนสำรองไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็น

พื้นที่ไฟดับวันนี้ในกรุงเทพฯ

  • เวลา 09:00 น. – 15:30 น. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ฝั่งขาออก ซอยตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์
  • เวลา 08:30 น. – 15:30 น. ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว44
  • เวลา 08:00 น. – 13:00 น. ริมถนนวิสุทธิกษัตรย์ บริเวณ ซ.ทางเข้าวัดตรีทศเทพ ถึง ซ.วรพงษ์
  • เวลา 08:30 น. – 13:00 น. ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 34 (บางส่วน ),พหลโยธิน 34แยก1 (บางส่วน)
  • เวลา 12:00 น. – 15:30 น. ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 5 แยก 18 ซอย 1
  • เวลา 08:30 น. – 15:30 น. ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 39 แยก 2 (ซอยณรงค์กิจ)
  • เวลา 10:00 น. – 13:00 น. ถนนเอกชัย ซอย126
  • เวลา 08:00 น. – 13:00 น. ถนนสวนพลู (ซอยสาทร 3) ตั้งแต่ซอยปากซอยสวนพลู 1 ถึงซอยปากซอยพระพินิจ
  • เวลา 08:30 น. – 15:00 น. ถนนสุขาภิบาล 5 บริเวณใกล้ซอยสุขาภิบาล5 ซอย12/1 (เดอะซีรี่ เพลส)
  • เวลา 08:30 น. – 15:00 น. ถนนสุขาภิบาล 5 บริเวณใกล้โรงเรียนวัดคลองบัว
  • เวลา 08:30 น. – 15:00 น. ถนนสุขาภิบาล 5 บริเวณริมถนนใกล้หมู่บ้านพล ถึงปากซอยหกพี่น้อง
  • เวลา 07:30 น. – 15:30 น. ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ซอยปากซอย 103 ถึงซอยปากซอย 103/2
  • เวลา 09:00 น. – 15:30 น. ถนนเลิศปัญญา ตั้งแต่ซอยรางน้ำ – เลิศปัญญา ถึงซอยรางน้ำ

พื้นที่ไฟดับวันนี้ในจ.นนทบุรี

  • เวลา 08:00 น. – 15:30 น. ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอยปิ่นทอง1
  • เวลา 08:00 น. – 15:30 น. ริมถนนกันตนา บริเวณซอยบางใหญ่-บางคูลัด 2 (ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง)
  • เวลา 08:30 น. – 15:30 น. ถนนนครอินทร์ ซอยก่อนออกถนนกาญจนาภิเษก
  • เวลา 08:30 น. – 15:30 น. ถนนนครอินทร์ ซอยโค้งถนนกาญจนาภิเษก ออกถนนนครอินทร์

พื้นที่ไฟดับวันนี้ในจ.สมุทรปราการ

  • เวลา 08:30 น . – 14:30 น. ถนนเทพารักษ์ ซอยบางปลา 21 เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงเสื่อมสภาพ
  • เวลา 08:30 น. – 14:30 น. ริมถนนภายในซอยกรมที่ดิน บางนาการ์เดนท์ กฟน. จะดับไฟย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า 24 kV. พร้อมยกเลิกสายไฟฟ้าแรงกลาง และปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ
  • เวลา 08:30 น. – 15:00 น. ถนนสุขสวัสดิ์ – วัดคู่สร้าง บริเวณซอยอนามัย 2. (ดับตลอด)

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อพื้นที่และช่วงเวลาที่จะมีการดับไฟฟ้าโดยละเอียดได้จากช่องทางประกาศอย่างเป็นทางการของ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) โดยตรง ผ่านทางเว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง, แอปพลิเคชัน MEA Smart Life หรือเพจเฟซบุ๊ก การไฟฟ้านครหลวง MEA

อ้างอิงจาก : mea

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

