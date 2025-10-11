การเงินเศรษฐกิจ

GIFT T.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2568 11:55 น.
แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์เสื้อผ้าและของใช้เด็กชื่อดังงเศส จากฝรั ประกาศยุติการจำหน่ายในประเทศไทยกลางปี 69 ปิดตำนาน 40 ปีที่อยู่คู่ครอบครัวไทย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก Absorba TH แบรนด์เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กชื่อดังจากประเทศฝรั่งเศส ได้โพสต์ข้อความประกาศยุติการจำหน่ายในประเทศไทย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 หลังอยู่คู่ครอบครัวไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี

“Thank you for 40 years of love

Absorba TH ขอขอบคุณคุณแม่ทุกท่านจากหัวใจ ที่ให้เราได้ร่วมเคียงข้าง และสร้างรอยยิ้มให้กับลูกน้อย ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา

Absorba TH จะยุติการจำหน่ายในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อแทนคำขอบคุณจากเรา Absorba TH ขอมอบโปรโมชันสุดพิเศษ เพื่อคุณแม่คนพิเศษทุกท่าน

ลดทั้งร้าน 50% ทุกชิ้น (ยกเว้นสินค้า New Collection) ช้อปสินค้า 3 ชิ้นขึ้นไป ลดเพิ่มเป็น 60%

โปรโมชันแทนคำขอบคุณ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2568 – 31 ตุลาคม 2568 เท่านั้น

โปรโมชันที่ Absorba ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทุกสาขา (ยกเว้น Siam Takashimaya)”

แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ประกาศยุติการขายในไทยกลางปีหน้า-1 แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ประกาศยุติการขายในไทยกลางปีหน้า-2

ท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องของเหล่าแม่ ๆ ที่อุดหนุนแบรนด์มาอย่างต่อเนื่องต่างก็เสียดายที่แบรนด์สินค้าดี ๆ สำหรับลูกน้อยจะยุติการขายในไทยอีกไม่กี่เดือนนี้แล้ว

