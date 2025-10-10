ต่างชาติทำคลิปชมคนไทยใช้ “บีทีเอส-เอ็มอาร์ที” เป็นระเบียบ ไร้เสียงโวยวาย สุดจะมีอารยะ
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เมื่อชาวต่างชาติต่างพากันอัดคลิปชื่อชมคนไทย ในการใช้บริการรถไฟฟ้า ทั้งบีทีเอส และเอ็มอาร์ที ที่เป็นระเบียบยิ่งกว่าประเทศบ้านกิดของพวกเขา
แน่นอนว่าสำหรับชีวิตคนในกรุงเทพฯ การใช้บริการ บีทีเอส (BTS) และ เอ็มอาร์ที (MRT) ถือว่าเป็นขนส่งมวลชนที่แทบจะกลายเป้นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตไปแล้ส แม้ว่าคนไทยจะมองดู่วาเป็นเรื่องปกติ ทว่าชาวต่างชาติกลับมาเรื่องนี้ว่าเป็นมุมดีๆ
เพราะในปัจจุบัน มีชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่ถ่ายคลิปลงใน TikTok ถึงการใช้บริการบีทีเอสและเอ็มอาร์ทีของคนไทย ที่ทำเอาพวกเขาชื่นชมเอามากๆ โดยเฉพาะในเรื่องความเป็นระเบียบวินัย ไม่ว่าจะเป็นการต่อแถวถึงรถไฟฟ้ากันอย่างเป็นระเบียบ และรอให้คนในขบวนออกมาหมดก่อนที่จะขึ้นไป
นอกจากนี้ยังมีการชื่นชมความเป็นระเบียบด้านในรถไฟฟ้าอีกด้วย อย่างเช่นเรื่อง “เสียง” ที่แทบจะไม่มีครพูดเสียงดัง หรือโวยวายเลยแม้แต่น้อย และนี่คือความเห็นบางส่วนเกี่ยวกับประเด็นนี้
“ใครว่าไทยเป็นประเทศโลกที่ 3 ? ดูความมีอารยะนี้ซะก่อน”
“เห็นก้มมองโทรศัพท์เหมือนไม่สนใจแบบนี้ ถ้ามีคนแทรกทุกสายตาจะจ้องพร้อมกัน”
“เข้าคิวทุกที่ วินมอไซค์ รถกะป้อ เห็นแล้วปลื้มใจกับระเบียบของคนไทยรุ่นใหม่”
“หนึ่งช่วงชีวิตคน มันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ ไม่รู้ทำได้ยังไง มหัศจรรย์มาก”
“ประชาชนพัฒนาแล้วเหลือรัฐบาล”
@josephmillertk
Bangkok BTS is surprisingly quiet compared to other metro systems perfect for a chill ride through the city. Ever noticed this peaceful vibe? #BangkokBTS #QuietCommute #BangkokLife #ThailandTravel #ExpatBangkok
@minkkipedia
Bangkok, Thailand 🇹🇭 queue up for the public transport 🥳🤩 amazing world 🗺️ respect each other 🙏🏻👍 อย่าลืมเข้าแถวนะครับ อย่ามักง่าย เห็นแก่ตัว อายสายตาคนอื่นๆด้วย 😊#fyp #thailand #ประเทศไทย #tiktokthailand #คนไทยเป็นคนตลก
