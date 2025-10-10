ละคร-ซีรีส์ ช่อง 7HD เดือนตุลาคม เสิร์ฟหลากหลายครบรส น่าดูฮือฮาสะท้านจอ

ทำถึง ! ช่อง 7HD วางละคร ซีรีส์ หลากรส หลายแนว แปลกใหม่ น่าดูยกผังเดือนตุลาคม ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม จนถึงปลายเดือนตุลาคม มอบความสุขเพื่อผู้ชม ส่งตรงถึงบ้าน
สนุกรับเดือนตุลาคม ที่ช่อง 7HD มอบให้ผู้ชมแบบจัดเต็ม ส่งความสนุก ผ่านละคร ซีรีส์ หลากหลายแนว ครบถ้วนทุกอรรถรส จะมีเรื่องอะไรบ้าง ล้อมวงมาทางนี้
‘ลวง’ ละครฟอร์มเริ่ด
เรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่เปิดโผ จนลงจอเลยทีเดียว สำหรับละครดราม่า รสจัด เรื่อง “ลวง” ละครเกรดพรีเมียม ที่จับคู่เคมีใหม่ระหว่าง ยูโร ยศวรรธน์ และกานต์-ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ มาพร้อมเกมการแก้แค้นแบบไร้ขีดจำกัด รังสรรค์ผลงานจากค่าย มงคลดี โปรดักชั่น ของ เติ้ล-ตะวัน จารุจินดา ที่รับหน้าที่เป็นผู้กำกับการแสดงด้วย ซึ่งออกอากาศให้ชมสัปดาห์แรก ก็เรียกกระแสโซเชียล แฟน ๆ ชื่นชม ไปเรียบร้อย ทึ่งกับบทหนุ่มนักธุรกิจแสนดีของยูโร ที่ต้องกลายเป็นเครื่องมือให้ กานต์ ในบท “วันเวฬา” ที่เป็นผู้เดินเกมแก้แค้น และยังต้องฟาดฟันชนิดตาต่อตา ฟันต่อฟันกับ แหม่ม-วิชุดา พินดั้ม ในบท “คณิสร” เปิดฉากมาก็อินเนอร์เฉียบคมทะลุจอแล้ว เรียกว่าโดนใจแฟนละครสายดราม่าอย่างแรง ปักหมุดหน้าจอติดตามทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.40 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และรับชมย้อนหลังทาง เน็ตฟลิกซ์ ใน 11 ประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังละครจบที่ไทย 1 ชั่วโมง
ซีรีส์วาย ‘เพียงนาวา’ อลังการงานแฟนตาซี
ซีรีส์ เพียงนาวา LOVER MERMAN ที่บอกเล่าถึงความรักโรแมนติกระหว่างนักธุรกิจหนุ่มหล่อ กับนายเงือกสุดละมุน แนว โรแมนติก ดราม่า แฟนตาซี ผลิตโดย บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โก ทู อินฟินิตี้ จำกัด กำกับโดย รุ่งรดิศ รุ่งอมรวานิช ที่นำเรื่องราวความรักต่างสายพันธุ์ ระหว่างมนุษย์หนุ่มกับเงือกหนุ่มถ่ายทอดความละมุนหัวใจ ให้ทุกคนได้สัมผัสว่า ความรักนั้นไม่มีขอบเขตใดขวางกั้นได้
เพิ่งออกอากาศไปไม่กี่ตอน ก็สร้างกระแสชื่นชมจากแฟน ๆ สายซีรีส์วายทันที ต่างทึ่งกับการนำเสนอเรื่องราวที่แปลกใหม่ การถ่ายทำใต้น้ำ ที่ได้ภาพสุดอลังการ เสมือนเงือกจริง แสง สี สวยงาม การเดินเรื่องเร็ว กระชับ
ดำเนินเรื่องรักต้องห้าม ที่ห้ามไม่ได้ ผ่านนักแสดงน้องใหม่ ฮาซัน-เฟโรส คาน แช่มช้อย รับบท ภูริช หนุ่มนักธุรกิจใหญ่ หนีชีวิตเมืองกรุง มาอยู่ริมทะเล และ ปูน-อัครภัทร สุทธิเธียรณรงค์ รับบท นาวา นายเงือกที่มาใช้ชีวิตกับมนุษย์ เป็นบาร์เทนเดอร์หนุ่มเจ้าเสน่ห์ ที่ฉากสบตากันครั้งแรก ก็พาให้หัวใจของสาววายสั่นไหวกันทั่วหน้า บอกเลยว่าความฟิน ไม่ได้มีแค่คู่หลัก ซีรีส์เรื่องนี้ยังอบอวลไปด้วยความรักของคู่อื่น ๆ ด้วย จะหวานฉ่ำขนาดไหน ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 22.30 น. พลาดไม่ได้
Dangerous Queen คนโปรดของควีน แจ้งเกิดคู่แซฟฟิก
ทันทีที่ ช่อง 7HD ทำเซอร์ไพรส์ ส่งซีรีส์แซฟฟิก “Dangerous Queen คนโปรดของควีน” โดยมี “เหนือ-ดิสรยา เตชะไพบูลย์ ทายาทของผู้จัดมากฝีมือ กบ-ปภัสรา เตชะไพบูลย์ เปิดตัวเป็นผู้จัดป้ายแดงจาก บริษัท แสงเหนือ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด พร้อมพ่วงตำแหน่งนักแสดงนำคู่กับนักแสดงหน้าใหม่ แตงกวา-พิญญาเนศวร์ อั้งสุวรรณ ลงจอไปแค่เพียงอีพีเดียว ก็เรียกเสียงฮือฮาสนั่นโซเชียลจากแฟนซีรีส์แซฟฟิก หรือ Girl’s Love ทั้งจากฝั่งไทย และอินเตอร์ คำชมแน่นจนติดเทรนด์ X ตามความคาดหมาย อีกหนึ่งคำชมที่แห่คอมเมนต์มาเป็นจำนวนมาก นั่นก็คือเคมีของคู่เอก ที่เข้ากั๊น เข้ากัน ช่างเจิดจรัส โดยเฉพาะ แตงกวา ที่สวยสับ เหมือนเดินออกมาจากนิยายเลยทีเดียว
ซีรีส์เพิ่งมา อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน มานั่งลุ้น นั่งเชียร์กันยาว ๆ ว่าความรักของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไร บอกใบ้ให้ว่า แต่ละตอนพีคแล้วพีคอีก พบกันทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.30 น.
จับตาชมซีรีส์จุฬาฯ “SWAY THE SERIES : เพราะเธอใช่ไหม…ที่ทำให้ใจฉันสั่น”
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) ปล่อย “SWAY The Series เพราะเธอใช่ไหม…ที่ทำให้ใจฉันสั่น“ เรื่องราวการสำรวจตัวเองและทดลองค้นหาตัวตนของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ทางเพศ ความรักและแรงบันดาลใจในชีวิต พร้อมแนะสังคมแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม โดย “SWAY” ในชื่อซีรีส์ หมายถึงการโอนเอนทั้งในแง่ของความรู้สึก ความคิด และทิศทางของสังคม การค้นหาตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาและควรได้รับการยอมรับ และสังคมไทยสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในการเติบโต ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านนักแสดง เจน Z กลุ่ม Rising star ซึ่งล้วนเป็นนิสิตปัจจุบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35 เริ่มวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคมนี้
ซีรีส์ “Rock and Soul จังหวะร็อก ปาฏิหาริย์รัก แนวใหม่ช่างน่าสนใจ
ยังไม่ทันลงจอ ก็ได้รับกระแสตอบรับแรงต่อเนื่อง สำหรับ “Rock and Soul จังหวะร็อก ปาฏิหาริย์รัก” ซีรีส์แนว Drama Fantasy Coming of Age ครั้งแรกของการร่วมมือกันระหว่าง บริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD) และ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ผลิตโดย “จูเวไนล์” ค่ายมือรางวัลระดับเอเชีย และได้รับการสนับสนุนโลเคชั่นหลักอย่าง BTS และ สยามสแควร์ แหล่งรวมตัวของวัยรุ่นยุคใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU)
เพียงแค่ ปล่อยทีเซอร์ตัวอย่างซีรีส์ “Rock and Soul จังหวะร็อก ปาฏิหาริย์รัก” ฉบับ Coming soon ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้แฟน ๆ พากันร้องว้าว กับมุมภาพ การตัดต่อ การนำเสนอพล็อตเรื่อง ที่ดูน่าสนใจ พากันคอมเมนต์ชื่นชม โดยเฉพาะสะดุดตากับบทบาท ยมทูตสุดหล่อของหนุ่มฮอต ลุค อิชิคาว่า นอกจากนี้ยังมี กัน เสฐพงษ์, เจน กุลจิราณัฐ, หนูดี บุญญาพร, วิวิศน์ วิวิศศน์, ไมตี้ ธีรเดช และนักแสดงดาวรุ่ง ช่อง 7HD มาเสริมทัพความสนุกในครั้งนี้ด้วย อาทิ ภูมิ เกียรติภูมิ, ดรีม ปุณณฤกษ์, อ๋อม ปัณชญา, มาร์ติน เจ
ล่าสุดยังอุ่นเครื่อง โดยนักแสดงในเรื่องได้พาแฟน ๆ ขึ้นรถไฟฟ้าขบวนพิเศษกับ “รถไฟฟ้าเหนือกาลเวลา” ที่มาพร้อมภาพนักแสดงจากซีรีส์ ก่อนที่พาผู้ชมข้ามเวลาไปสนุกพร้อมกันทางหน้าจอทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 19.00 น. เริ่มอีพีแรกวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคมนี้ เรียกว่าเรื่องนี้ใช้คำว่าน่าสนใจสิ้นเปลืองสุด ๆ ใครอยากเห็นหน้ายมทูตหล่อ ๆ รอได้เลย
‘ลูกผู้ชายพันธุ์ดี’ ที่จะมาปลุกความเป็นฮีโร่ของทุกคน
เมื่อคนดีกลับมาแล้ว หลัง “ลูกผู้ชายพันธุ์ดี” ละครดังฮีโร่พันธุ์ไทยในตำนาน นำแสดงโดย มิกค์ ทองระย้า คืนจอ ตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ก็ได้กระแสตอบรับอย่างท่วมท้น เรียกว่าสร้างความฮือฮาสนั่นโซเชียลกันตั้งแต่ปล่อย
สปอตโปรโมต “ลูกผู้ชายพันธุ์ดี” กันเลยทีเดียว
เนื่องเพราะเรื่องนี้เป็นละครน้ำดีสายพันธุ์ฮีโร่ ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ ฮีโร่พลังหมัดสายฟ้ากุมหัวใจผู้ชมทุกเจนฯ ตั้งแต่ปี 2557 และยังเป็นละครที่ “มิกค์ ทองระย้า” ขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรก จนแจ้งเกิด โดยรับบท “ไท” อดีตนายตำรวจที่ตัดสินใจลาออกจากราชการ มาเป็นเจ้าของไร่ “พงษ์พิทักษ์” กับภารกิจปราบปรามเหล่าร้ายสายอิทธิพล ในบทบาทของฮีโร่ “ลูกผู้ชายพันธุ์ดี” ที่มีอาวุธเด็ดคือ “หมัดสายฟ้า” มาสนุก และปลุกความเป็นฮีโร่ของทุกคนไปกับ “ลูกผู้ชายพันธุ์ดี” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 7.00 น.
