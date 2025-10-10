ข่าวกีฬาฟุตบอล

เบลเยียม พบ มาซิโดเนียเหนือ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

เผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 11:28 น.
68

10 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง เบลเยียม พบ มาซิโดเนียเหนือ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 เบลเยียม VS มาซิโดเนียเหนือ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : เบลเยียม พบ มาซิโดเนียเหนือ
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันเสาร์)
  • สนาม : พลาเน็ต กรุ๊ป อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : Monomax

วิเคราะห์บอล เบลเยียม – มาซิโดเนียเหนือ

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เบลเยียม

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปีศาจแดงแห่งยุโรป ภายใต้การคุมทีมของ รูดี้ การ์เซีย ไม่มีชื่อนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ต้องเช็คความฟิตของ คิลิยัน เอ็มบัปเป้

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย ธิโมต์ กูร์กตัวส์, ติโมธี่ กาสตาญ, เซโน่ เดบาสต์, อาร์ตูร์ เธอาต, มักซิม เดอ คุยเปอร์, อมาร์ดู โอนาน่า, นิโคลัส ราสกิน, เลอันโดร ทรอสซอร์, เควิน เดอ บรอยน์, เจเรมี่ โดกู และ โลอิส โอเปนด้า

Credit : Belgian Red Devils

อาเซอร์ไบจาน

ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ อายคาน อับบาซอฟ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามเช่นกัน

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย สโตเล่ ดิมิทริเยฟสกี้, โบยาน อิลิเยฟสกี้, วิซาร์ มุสลิอู, ดาร์โก้ เวลคอฟสกี้, เอิร์ซยาน อาลิโอสกี้, อิสนิค อาลิมี่, ติโฮมีร์ คอสตาดินอฟ, เอลยิฟ เอลมาส, เอนิส บาร์ดี้, อเล็กซานดาร์ ตราคอฟสกี้ และ โบยาน มิยอฟสกี้

Credit : Фудбалска Репрезентација на Македонија

สถิติการพบกันของ เบลเยียม – มาซิโดเนียเหนือ

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 06/06/25 มาซิโดเนียเหนือ 1-1 เบลเยียม (คัดบอลโลก)
  • 26/03/13 เบลเยียม 1-0 มาซิโดเนียเหนือ (คัดบอลโลก)
  • 22/03/13 มาซิโดเนียเหนือ 0-2 เบลเยียม (คัดบอลโลก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เบลเยียม

  • 07/09/25 ชนะ คาซัคสถาน 6-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 ชนะ ลิกเตนสไตน์ 6-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/06/25 ชนะ เวลส์ 4-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 06/06/25 เสมอ มาซิโดเนียเหนือ 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 23/03/25 ชนะ ยูเครน 3-0 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ มาซิโดเนียเหนือ

  • 07/09/25 ชนะ ลิกเตนสไตน์ 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 แพ้ ซาอุดิอาระเบีย 1-2 (กระชับมิตร)
  • 09/06/25 ชนะ คาซัคสถาน 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 06/06/25 เสมอ เบลเยียม 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 25/03/25 เสมอ เวลส์ 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
Credit : Belgian Red Devils

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เบลเยียม (4-2-3-1) : ธิโมต์ กูร์กตัวส์ (GK) – ติโมธี่ กาสตาญ, เซโน่ เดบาสต์, อาร์ตูร์ เธอาต, มักซิม เดอ คุยเปอร์ – อมาร์ดู โอนาน่า, นิโคลัส ราสกิน – เลอันโดร ทรอสซอร์, เควิน เดอ บรอยน์, เจเรมี่ โดกู – โลอิส โอเปนด้า

มาซิโดเนียเหนือ (4-3-3) : สโตเล่ ดิมิทริเยฟสกี้ (GK) – โบยาน อิลิเยฟสกี้, วิซาร์ มุสลิอู, ดาร์โก้ เวลคอฟสกี้, เอิร์ซยาน อาลิโอสกี้ – อิสนิค อาลิมี่, ติโฮมีร์ คอสตาดินอฟ, เอลยิฟ เอลมาส – เอนิส บาร์ดี้, อเล็กซานดาร์ ตราคอฟสกี้, โบยาน มิยอฟสกี้

Credit : Фудбалска Репрезентација на Македонија

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

เบลเยียม 3-1 มาซิโดเนียเหนือ

 

