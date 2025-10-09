พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ
เด็กชายวัย 15 ปี ว่ายน้ำไม่เป็น แอบไปกระโดดเล่นน้ำในแม่น้ำตามเพื่อนจนจมน้ำเสียชีวิต ทั้งที่พ่อแม่เคยสั่งห้าม
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า เด็กชายวัย 15 ปี ซึ่งว่ายน้ำไม่เป็น ได้จมน้ำเสียชีวิตหลังจากกระโดดลงไปในแม่น้ำไวร์ มณฑลแลงคาเชียร์ สหราชอาณาจักร พร้อมกับกลุ่มเพื่อน โดยที่พ่อแม่ของเขาได้สั่งห้ามไว้แล้ว
จากการไต่สวนชันสูตรศพซึ่งเพิ่งสรุปผลเมื่อวันอังคารที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้เสียชีวิตคือ เด็กชายโลตัส โบว์เกอร์ ซึ่งมีภาวะพัฒนาการการเรียนรู้ช้า ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการประเมินความเสี่ยงและอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้
ในวันเกิดเหตุ โลตัสได้ไปที่แม่น้ำไวร์กับกลุ่มเพื่อน แม้ว่าพ่อแม่จะสั่งห้ามไม่ให้เขาไปว่ายน้ำแล้วก็ตาม โดยพ่อแม่ให้การว่าลูกชายว่ายน้ำไม่เป็น เพียงแค่พอเล่นน้ำแบบตีขาได้เท่านั้น ประกอบกับภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ทำให้มักจะชอบทำตามพฤติกรรมของเพื่อน ๆ
ก่อนเกิดเหตุ พ่อของเขาได้เจอกับโลตัส ซึ่งลูกชายบอกว่าเขาและเพื่อน ๆ จะไปว่ายน้ำกัน แต่ผู้เป็นพ่อเข้าใจผิดว่าพวกเขาจะไปที่สระว่ายน้ำ ไม่ใช่แม่น้ำที่เป็นอันตราย กลุ่มเด็กได้ไปที่ริมแม่น้ำ และพยานเห็นโลตัสซึ่งตัวเปียกอยู่แล้ว ได้กระโดดลงไปในน้ำอีกครั้งก่อนจะจมหายไป แม้เพื่อน ๆ จะพยายามช่วยแต่ก็ไม่สำเร็จ
ผู้ที่ผ่านไปมาได้ช่วยนำร่างของเขาขึ้นมาจากแม่น้ำและนำส่งโรงพยาบาลในภาวะหัวใจหยุดเต้น แต่ท้ายที่สุดเขาก็เสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นด้วยสาเหตุการจมน้ำ
พ่อของโลตัสกล่าวถึงลูกชายว่าเป็นเด็กที่น่ารัก พร้อมทั้งเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่า “ผมไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับใคร น้ำเหล่านั้นไม่ได้มีไว้ให้ลงไปว่าย” เขายังกล่าวอีกว่า “ผมอยากให้ทุกคน โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว คิดให้ดีก่อนจะไปยังสถานที่อันตรายเหล่านี้ ไม่ว่าจะด้วยแรงกดดันจากเพื่อนฝูงหรือความรู้สึกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก็ตาม”
