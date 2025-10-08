สาวหยิกแก้ม แจ็คสัน หวัง อ้างคุยแชต 3 ปี แฟนคลับไม่ทน หยิกคืนขณะรวบตัว
สาวมโน บุกหยิกแก้ม แจ็คสัน หวัง กลางอีเวนต์ อ้างศิลปินดังเป็นผัว-คุยแชต 3 ปี อากาเซ่ไม่พอใจหยิกคืนขณะโดนรวบ
สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มอากาเซ่เป็นอย่างมาก เมื่อมีคนบันทึกคลิปขณะที่มี สาวบุกหยิกแก้ม แจ็คสัน หวัง กลางงานเปิด Under The Castle โลกแฟนตาซีเสมือนจริงสุดล้ำเพื่อต้อนรับเดือนฮาโลวีน ณ ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
คลิปดังกล่าวถูกกลุ่มแฟนคลับแชร์กันไปอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ มุม ซึ่งจะเห็นได้ว่า สาวเสื้อชมพู อาศัยช่วงชุลมุนหลังจากที่ แจ็คสัน หวัง และทีมงานคนอื่น ๆ เพิ่งเดินออกจากบ้านผีสิง เตรียมเดินไปให้สัมภาษณ์สื่อที่หน้าแบล็กดรอป สาวคนดังกล่าวได้เดินเข้าประชิดตัวศิลปินเกาหลีชื่อดังจากวง GOT7 ก่อนจะยื่นมือสุดแขนหยิกแก้ม แจ็คสัน หวัง อย่างแรง จนพี่แจ็คเขยไทยเองหน้าถอดสีด้วยความตกใจ และใช้มือจับที่แก้มบริเวณที่ถูกหยิกด้วยความเจ็บ
หลังจากนั้นไม่นาน สาวเสื้อชมพู ก็ถูกการ์ดรวบตัวเอาไว้ได้ และแน่นอนว่าพฤติกรรมดังกล่าวของเธอแฟนคลับของ แจ็คสัน ที่ไปร่วมงานก็ได้เห็นช็อตนั้นพอดี ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมาก กระทั่งมีผู้กล้า 1 คนยื่นมือไปหยิกแก้มของสาวมโนรายนี้ เพื่อเป็นการเอาคืนที่ทำให้ศิลปินในดวงใจของพวกเขาต้องเจ็บตัว
ในระหว่างที่การ์ดกำลังพาตัว สาวเสื้อชมพู ผู้ก่อเหตุหยิกแก้ม แจ็คสันหวัง ออกจากพื้นที่ห้าง เจ้าหน้าที่ก็พยายามสอบถามสาเหตุที่เธอบุกไปทำร้ายร่างกายศิลปิน สาวคนดังกล่าวให้สาเหตุที่บุกเข้าไปหยิกแก้ม แจ็คสัน หวัง โดยอ้างว่า “รู้จักกับเขา คุยแชตกับแจ็คสันมา 3 ปี ผัวกู! ดูหลักฐานไหม I love you baby เนี่ย” ท่ามกลางเสียงของกลุ่มอากาเซ่ที่เดินตามไปถ่ายคลิปประจานการกระทำที่ตะโกนต่อว่าสติไม่ดีและไล่ให้ไปโรงพัก
@kat.rossarin
พี่ก็สดใสของพี่อยู่ดีๆ หยิกพี่ทำไม!!! 😭
@wandee_3018
ทำไปทำไมวะ หยิกแรงด้วย พี่แจ๊คเจ็บแก้มเลย แล้วคือคนไทยด้วยนะทำเสียชื่อหมด #แจ๊คสันหวัง #แจ๊คสันgot7 #แจ๊คสันหวังโดนหยิกแก้ม #fyp
อ้างอิงจาก : TikTok @wandee_3018, @kat.rossarin
