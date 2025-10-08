บันเทิง

สาวหยิกแก้ม แจ็คสัน หวัง อ้างคุยแชต 3 ปี แฟนคลับไม่ทน หยิกคืนขณะรวบตัว

เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 18:30 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 16:48 น.
สาวมโน บุกหยิกแก้ม แจ็คสัน หวัง กลางอีเวนต์ อ้างศิลปินดังเป็นผัว-คุยแชต 3 ปี อากาเซ่ไม่พอใจหยิกคืนขณะโดนรวบ

สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มอากาเซ่เป็นอย่างมาก เมื่อมีคนบันทึกคลิปขณะที่มี สาวบุกหยิกแก้ม แจ็คสัน หวัง กลางงานเปิด Under The Castle โลกแฟนตาซีเสมือนจริงสุดล้ำเพื่อต้อนรับเดือนฮาโลวีน ณ ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา

แจ็คสัน หวัง โดนหยิกแก้ม สาวเสื้อชมพู อ้าง ผัวกูแชตคุยมา 3 ปีแล้ว-4

คลิปดังกล่าวถูกกลุ่มแฟนคลับแชร์กันไปอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ มุม ซึ่งจะเห็นได้ว่า สาวเสื้อชมพู อาศัยช่วงชุลมุนหลังจากที่ แจ็คสัน หวัง และทีมงานคนอื่น ๆ เพิ่งเดินออกจากบ้านผีสิง เตรียมเดินไปให้สัมภาษณ์สื่อที่หน้าแบล็กดรอป สาวคนดังกล่าวได้เดินเข้าประชิดตัวศิลปินเกาหลีชื่อดังจากวง GOT7 ก่อนจะยื่นมือสุดแขนหยิกแก้ม แจ็คสัน หวัง อย่างแรง จนพี่แจ็คเขยไทยเองหน้าถอดสีด้วยความตกใจ และใช้มือจับที่แก้มบริเวณที่ถูกหยิกด้วยความเจ็บ

แจ็คสัน หวัง โดนหยิกแก้ม สาวเสื้อชมพู อ้าง ผัวกูแชตคุยมา 3 ปีแล้ว-5 แจ็คสัน หวัง โดนหยิกแก้ม สาวเสื้อชมพู อ้าง ผัวกูแชตคุยมา 3 ปีแล้ว-2

หลังจากนั้นไม่นาน สาวเสื้อชมพู ก็ถูกการ์ดรวบตัวเอาไว้ได้ และแน่นอนว่าพฤติกรรมดังกล่าวของเธอแฟนคลับของ แจ็คสัน ที่ไปร่วมงานก็ได้เห็นช็อตนั้นพอดี ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมาก กระทั่งมีผู้กล้า 1 คนยื่นมือไปหยิกแก้มของสาวมโนรายนี้ เพื่อเป็นการเอาคืนที่ทำให้ศิลปินในดวงใจของพวกเขาต้องเจ็บตัว

ในระหว่างที่การ์ดกำลังพาตัว สาวเสื้อชมพู ผู้ก่อเหตุหยิกแก้ม แจ็คสันหวัง ออกจากพื้นที่ห้าง เจ้าหน้าที่ก็พยายามสอบถามสาเหตุที่เธอบุกไปทำร้ายร่างกายศิลปิน สาวคนดังกล่าวให้สาเหตุที่บุกเข้าไปหยิกแก้ม แจ็คสัน หวัง โดยอ้างว่า “รู้จักกับเขา คุยแชตกับแจ็คสันมา 3 ปี ผัวกู! ดูหลักฐานไหม I love you baby เนี่ย” ท่ามกลางเสียงของกลุ่มอากาเซ่ที่เดินตามไปถ่ายคลิปประจานการกระทำที่ตะโกนต่อว่าสติไม่ดีและไล่ให้ไปโรงพัก

แจ็คสัน หวัง โดนหยิกแก้ม สาวเสื้อชมพู อ้าง ผัวกูแชตคุยมา 3 ปีแล้ว-6

@kat.rossarin

พี่ก็สดใสของพี่อยู่ดีๆ หยิกพี่ทำไม!!! 😭

♬ เสียงต้นฉบับ – Kat’Rossarin – Kat’Rossarin

@wandee_3018

ทำไปทำไมวะ หยิกแรงด้วย พี่แจ๊คเจ็บแก้มเลย แล้วคือคนไทยด้วยนะทำเสียชื่อหมด #แจ๊คสันหวัง #แจ๊คสันgot7 #แจ๊คสันหวังโดนหยิกแก้ม #fyp

♬ อีลูกช่างสอด – จ๊ะ นงผณี

เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 18:30 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 16:48 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

