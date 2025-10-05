ข่าว

เปิดภาพ เด็ก 10 ขวบได้ชีวิตใหม่ หลังถูกสักคำอุบาทว์กลางหน้า ห่วงแผลเป็นแม้ได้ชีวิตใหม่

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ต.ค. 2568 11:26 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2568 11:33 น.
63
เด็ก 10 ขวบถูกสักหน้า
แฟ้มภาพ

อัปเดตชีวิตใหม่ เด็กน้อย 10 ขวบถูกเพื่อนแกล้งสักหน้า โผล่คำหยาบแปะหรากลางหน้าผาก ก่อน บอมม์ วรรณวัฒน์ เจ้าของเพจขี้คุกเขียนรูป ช่วยเป็นกระบอกเสียงจนล่าสุดได้ช่างสักสาวช่วยลบรอยอุบาทว์ให้แบบฟรีๆ แม้ยังทิ้งร่องรอยสลด

จากกรณี เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ขี้คุกเขียนรูป” ของบอมม์ วรรณวัฒน์ ศิลปินวาดรูปออกมาโพสต์เรื่องราวของเด็กน้อยอายุ 10 ขวบซึ่งอาศัยอยู่กับแม่แถวบ่อขยะมูลฝอยแถวหนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โดยช่างเฟรมระบุวานนี้ (4 ต.ค.)ว่า หลังจากตนไลฟ์สดอยู่ดีๆ จู่ๆ ก็มีคนติดต่อขอให้เข้าไปช่วยเหลือน้องเนื่องจากทนเห็นสภาพความเป็นอยู่สุดรันทดไม่ไหว รวมถึงบนใบหน้ายังมีรอยสักปรากฏคำสื่อถึงอวัยวะเพศหญิงจนเป็นที่น่าสลดหดหู่แก่คนในพื้นที่ ซึ่งพบเห็นเด็กมักมาเดินเตร่แถวตลาดและหน้าร้านสะดวกซื้อ เพื่อขอของกินอยู่เป็นประจำ

“เมื่อคืนผมขึ้นไลฟ์แล้วมีคนเข้ามาขอให้ผมไปช่วยเหลือน้องคนนี้ที ใครที่อยู่แถวหนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี เจอเด็กคนนี้ทักหาผมทีนะครับ“

”หรือมีพี่ๆ คลีนิคไหน อยากช่วยลบรอยสักให้เด็กคนนี้ ติดต่อผมได้เลยนะครับ ผมยินดีไปช่วยเหลือน้องคนนี้#น้องบอกโดนเพื่อนแกล้ง“

“น้องชื่อเก้า เจอน้องบ่อยน้องชอบมาขอเงินแต่พักนี้ไม่ค่อยเจอ”

ต่อมายังมีคนใช้เฟซบุ๊กช่วยแจ้งข้อมูลยืนยันว่า พบเห็นน้องเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 4 ต.คน.68 โดยระบุ “พิกัดนอนอยู่ตรงข้ามเซเว่นหนองรีค่ะ เมื่อเช้าเห็นน้องนอนอยู่ค่ะ“

ด้วยข้อมูลที่หลายคนช่วยกันแชร์และแจ้งเบาะแส เวลาไม่นานจึงได้มีการยืนยันจากผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามาแจ้งข่าวดี! เวลานี้เด็กได้รับความช่วยเหลือแล้ว ก่อนที่

ล่าสุด ช่างเฟรม คิ้วสวย กาญจนบุรี ช่างสักอาชีพได้โพสต์ภาพซึ่งกำลังเตรียมจะศัลยกรรมลบรอยสักอุบาทว์ให้กับหนูน้อยรายนี้ โดยเนื้อหาที่บรรยายาไว้ระบุว่า “เฮ่อ ! อย่าหาทำอีกนะคะเด็กน้อย อย่าเล่นกันแบบนี้อีก มันไม่ตลกเลย #เคสนี้ช่วยเหลือเด็กน้อยไม่คิดเงินลบให้ฟรีจนหาย”

ส่วนประเด็นที่ใครเป็นคนแกล้งเด็ก 10 ขวบนั้น จากการสอบถามของตร.ในท้องที่ทราบว่าเคสดังกล่าว เด็กสารภาพว่าตนถูกเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันสักที่กลางหน้าผาก โดยร้านต้องเลเซอร์เพื่อลบรอยดังกล่าวประมาณ 3 ครั้ง ถึงจะสามารถลบรอยดังกล่าวได้หมด แต่ก็ยังคงทิ้งร่องรอยไว้ ซึ่งช่างระบุว่ายังโชคดีที่รอยไม่ได้ลึกมากเท่าใดนัก

นอกจากนี้ยังทราบด้วยว่านอกจากบริเวณใบหน้าแล้ว ทางช่างสักที่มาลบรอยดังกล่าวยังแจ้งด้วยว่าน้องถูกสักที่ขาด้วย ก่อนที่จะย้าให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องของแผลเป็นว่าไม่ต้องเป็นห่วงเนื่องจากใช้แสงของเลเซอร์ในระดับที่ต่ำมาก

“ไม่ต้องห่วงเรื่องแผลเป็นนะคะ เพราะใช้แสงในการลบต่ำมากขนาดของแสงเริ่มต้นเลยค่ะ อาจจะต้องลบหลายครั้งหน่อยค่ะ เพราะน้องโดนสักเต็มขาเลย น้องเก่งมากไม่ร้องเลย”.

ภาพ @ช่างเฟรม คิ้วสวย กาญจนบุรี
ช่างเฟรมลบรอยสักหน้าเด็ก 10 ขวบ
แฟ้มภาพ
ภาพ @ช่างเฟรม คิ้วสวย กาญจนบุรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ปู มัณฑนา โพสต์ถึง ศาสดาและเด็กเลี้ยงแกะ ลั่น ถึงเวลาวิบากกรรม บันเทิง

ปู มัณฑนา ซัด คนทำตัวเป็นศาสดา-เด็กเลี้ยงแกะ ลั่น ถึงเวลาวิบากกรรม

45 วินาที ที่แล้ว
เด็ก 10 ขวบถูกสักหน้า ข่าว

เปิดภาพ เด็ก 10 ขวบได้ชีวิตใหม่ หลังถูกสักคำอุบาทว์กลางหน้า ห่วงแผลเป็นแม้ได้ชีวิตใหม่

34 นาที ที่แล้ว
ดร.อัมมาร สยามวาลา นักเศรษฐศาสตร์เสาหลักของไทย เสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัย ดร.อัมมาร ยามวาลา นักเศรษฐศาสตร์เสาหลักไทย เสียชีวิตอย่างสงบ

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม จนท.ราชทัณฑ์ยิงกันดับ 3 ราย คาบ้านพักข้าราชการ เซ่นพิษรักเก่าสางแค้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส ลงทะเบียน 20-26 ต.ค. นี้ ผู้ยื่นภาษี เฮ! รัฐช่วยจ่าย 60% เศรษฐกิจ

3 ช่องทาง ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 20-26 ต.ค.นี้ เริ่มใช้พร้อมกัน 29 ต.ค.68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทอม อิศรา เปิดใจครั้งแรก หลังสกู๊ตเตอร์หลังล้มเจ็บหนัก บันเทิง

อาการล่าสุด ทอม อิศรา อุบัติเหตุรถล้ม ตับไตฉีก เจ็บสาหัสทั่วร่าง ใส่เหล็กดามหลายจุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง สิงโตคนดัง หลุดกรง กัดเด็ก ป.5 เจ็บสาหัส ข่าว

สิงโตคนดังกัดเด็กเจ็บสาหัส ชาวบ้านหวาดกลัว ต้นอ้อ ซัด ใช้กรงเลี้ยงไก่ขังสัตว์ป่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย ครีมกันแดด 2 รายการ เรียกคืนออสเตรเลีย ข่าวอาชญากรรม

อย. เรียกคืน-หยุดขาย 2 ครีมกันแดด หลัง ออสเตรเลีย ตรวจผล SPF ไม่ตรงปก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สื่อนอกแชร์นาทีชีวิต เก๋งพุ่งข้ามที่กั้นโผล่กลางโต๊ะ ร้านหมาล่า จ.เชียงใหม่

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกีฬาพาราลิมปิกมอริเชียส ข่าวกีฬา

เปิดคลิปไร้น้ำใจนักกีฬา พาราลิมปิกมอริเชียส จงใจผลัก บีม ชัยวัฒน์ ล้มเจ็บจนดราม่า

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแผนทุบ-รื้ออาคาร สน. สามเสน พาดู 6 มาตรการด่วน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด เซเรีย อา อินเตอร์ มิลาน เครโมเนเซ่ ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ เครโมเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช เซเรีย อา 2025/26 วันที่ 04 ต.ค. 68

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟร้งค์เฟิร์ต พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปนาทีระทึก ได้แต่ลั่นขอ “สิ่งศักสิทธิ์ๆ” ควันหลง จัดงานนวราตรี วัดแขก 2568 แน่นถนนสีลม

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สงสารมาก “เด็กน้อยถูกแกล้ง” สักคำอุบาทว์หรา จี้ล่าคนใจหยาบสักหน้าผากน้อง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ อูนิโอน เบอร์ลิน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอล

ดอร์ทมุนด์ พบ ไลป์ซิก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฌอน “ดีดดี้“ คอมบส์ เจอคุก 50 เดือน ทนายชี้ขัดหลักอเมริกัน-ลั่นสู้คดีต่อ

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

สั่งทุบอาคาร สน.สามเสน เสี่ยงอันตราย-แจงเหตุคืนสภาพไม่ได้ แม้ถมทรายสูง 5 เมตร

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

เตรียมรับแรงกระแทก “เกริก ชิลเลอร์” เตือนปากท้องแย่หนักอีก 2 ปี ฟื้นจริงปี 71 สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดแล้ว!

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ต.ค. 2568 11:26 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2568 11:33 น.
63
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปู มัณฑนา โพสต์ถึง ศาสดาและเด็กเลี้ยงแกะ ลั่น ถึงเวลาวิบากกรรม

ปู มัณฑนา ซัด คนทำตัวเป็นศาสดา-เด็กเลี้ยงแกะ ลั่น ถึงเวลาวิบากกรรม

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2568

เปิดปม จนท.ราชทัณฑ์ยิงกันดับ 3 ราย คาบ้านพักข้าราชการ เซ่นพิษรักเก่าสางแค้น

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2568
คนละครึ่งพลัส ลงทะเบียน 20-26 ต.ค. นี้ ผู้ยื่นภาษี เฮ! รัฐช่วยจ่าย 60%

3 ช่องทาง ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 20-26 ต.ค.นี้ เริ่มใช้พร้อมกัน 29 ต.ค.68

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2568
ทอม อิศรา เปิดใจครั้งแรก หลังสกู๊ตเตอร์หลังล้มเจ็บหนัก

อาการล่าสุด ทอม อิศรา อุบัติเหตุรถล้ม ตับไตฉีก เจ็บสาหัสทั่วร่าง ใส่เหล็กดามหลายจุด

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2568
Back to top button