เปิดภาพ เด็ก 10 ขวบได้ชีวิตใหม่ หลังถูกสักคำอุบาทว์กลางหน้า ห่วงแผลเป็นแม้ได้ชีวิตใหม่
อัปเดตชีวิตใหม่ เด็กน้อย 10 ขวบถูกเพื่อนแกล้งสักหน้า โผล่คำหยาบแปะหรากลางหน้าผาก ก่อน บอมม์ วรรณวัฒน์ เจ้าของเพจขี้คุกเขียนรูป ช่วยเป็นกระบอกเสียงจนล่าสุดได้ช่างสักสาวช่วยลบรอยอุบาทว์ให้แบบฟรีๆ แม้ยังทิ้งร่องรอยสลด
จากกรณี เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ขี้คุกเขียนรูป” ของบอมม์ วรรณวัฒน์ ศิลปินวาดรูปออกมาโพสต์เรื่องราวของเด็กน้อยอายุ 10 ขวบซึ่งอาศัยอยู่กับแม่แถวบ่อขยะมูลฝอยแถวหนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โดยช่างเฟรมระบุวานนี้ (4 ต.ค.)ว่า หลังจากตนไลฟ์สดอยู่ดีๆ จู่ๆ ก็มีคนติดต่อขอให้เข้าไปช่วยเหลือน้องเนื่องจากทนเห็นสภาพความเป็นอยู่สุดรันทดไม่ไหว รวมถึงบนใบหน้ายังมีรอยสักปรากฏคำสื่อถึงอวัยวะเพศหญิงจนเป็นที่น่าสลดหดหู่แก่คนในพื้นที่ ซึ่งพบเห็นเด็กมักมาเดินเตร่แถวตลาดและหน้าร้านสะดวกซื้อ เพื่อขอของกินอยู่เป็นประจำ
“เมื่อคืนผมขึ้นไลฟ์แล้วมีคนเข้ามาขอให้ผมไปช่วยเหลือน้องคนนี้ที ใครที่อยู่แถวหนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี เจอเด็กคนนี้ทักหาผมทีนะครับ“
”หรือมีพี่ๆ คลีนิคไหน อยากช่วยลบรอยสักให้เด็กคนนี้ ติดต่อผมได้เลยนะครับ ผมยินดีไปช่วยเหลือน้องคนนี้#น้องบอกโดนเพื่อนแกล้ง“
“น้องชื่อเก้า เจอน้องบ่อยน้องชอบมาขอเงินแต่พักนี้ไม่ค่อยเจอ”
ต่อมายังมีคนใช้เฟซบุ๊กช่วยแจ้งข้อมูลยืนยันว่า พบเห็นน้องเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 4 ต.คน.68 โดยระบุ “พิกัดนอนอยู่ตรงข้ามเซเว่นหนองรีค่ะ เมื่อเช้าเห็นน้องนอนอยู่ค่ะ“
ด้วยข้อมูลที่หลายคนช่วยกันแชร์และแจ้งเบาะแส เวลาไม่นานจึงได้มีการยืนยันจากผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามาแจ้งข่าวดี! เวลานี้เด็กได้รับความช่วยเหลือแล้ว ก่อนที่
ล่าสุด ช่างเฟรม คิ้วสวย กาญจนบุรี ช่างสักอาชีพได้โพสต์ภาพซึ่งกำลังเตรียมจะศัลยกรรมลบรอยสักอุบาทว์ให้กับหนูน้อยรายนี้ โดยเนื้อหาที่บรรยายาไว้ระบุว่า “เฮ่อ ! อย่าหาทำอีกนะคะเด็กน้อย อย่าเล่นกันแบบนี้อีก มันไม่ตลกเลย #เคสนี้ช่วยเหลือเด็กน้อยไม่คิดเงินลบให้ฟรีจนหาย”
ส่วนประเด็นที่ใครเป็นคนแกล้งเด็ก 10 ขวบนั้น จากการสอบถามของตร.ในท้องที่ทราบว่าเคสดังกล่าว เด็กสารภาพว่าตนถูกเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันสักที่กลางหน้าผาก โดยร้านต้องเลเซอร์เพื่อลบรอยดังกล่าวประมาณ 3 ครั้ง ถึงจะสามารถลบรอยดังกล่าวได้หมด แต่ก็ยังคงทิ้งร่องรอยไว้ ซึ่งช่างระบุว่ายังโชคดีที่รอยไม่ได้ลึกมากเท่าใดนัก
นอกจากนี้ยังทราบด้วยว่านอกจากบริเวณใบหน้าแล้ว ทางช่างสักที่มาลบรอยดังกล่าวยังแจ้งด้วยว่าน้องถูกสักที่ขาด้วย ก่อนที่จะย้าให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องของแผลเป็นว่าไม่ต้องเป็นห่วงเนื่องจากใช้แสงของเลเซอร์ในระดับที่ต่ำมาก
“ไม่ต้องห่วงเรื่องแผลเป็นนะคะ เพราะใช้แสงในการลบต่ำมากขนาดของแสงเริ่มต้นเลยค่ะ อาจจะต้องลบหลายครั้งหน่อยค่ะ เพราะน้องโดนสักเต็มขาเลย น้องเก่งมากไม่ร้องเลย”.
