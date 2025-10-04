เชลซี พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

4 ตุลาคม 2568 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี พบ ลิเวอร์พูล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เชลซี VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เชลซี VS ลิเวอร์พูล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 23.30 น.
  • สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Chelsea Football Club

วิเคราะห์บอล เชลซี – ลิเวอร์พูล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เชลซี

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า ยังมีลิสต์นักเตะที่บาดเจ็บยาวเป็นหางว่าว ทั้ง ลีไว โคลวิลล์, โรเมโอ ลาเวีย, เบอนัว บาเดียชิล, เลียม ดีแลป, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า และ โคล พาลเมอร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เทวโวห์ ชาโลบาห์ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, จอช อาชิมปง, จอร์เรล ฮาโต้, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น มอยเซส ไกเซโด้, อังเดรย์ ซานโตส แนวรุกนำทัพมาโดย เปโดร เนโต้, เอ็นโซ่ เฟอร์นันเดซ, เอสเตเวา ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

ลิเวอร์พูล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะไม่มีชื่อของ อลิสซง เบ็คเกอร์ กับ โจวานนี่ เลโอนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ฮูโก้ เอกิติเก้ กับ เฟเดริโก้ เคียซ่า

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ พร้อมกองหลัง 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก กับ อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อเล็กซานเดอร์ อิซัค

Credit : Liverpool FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี VS ลิเวอร์พูล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 04/05/25 เชลซี 3-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/10/24 ลิเวอร์พูล 2-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/02/24 เชลซี 0-1 ลิเวอร์พูล (คาราบาว คัพ)
  • 31/01/24 ลิเวอร์พูล 4-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/08/23 เชลซี 1-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เชลซี

  • 30/09/25 ชนะ เบนฟิก้า 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/09/25 ชนะ ลินคอล์น ซิตี้ 2-1 (คาราบาว คัพ)
  • 20/09/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/09/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

ลิเวอร์พูล

  • 30/09/25 แพ้ กาลาตาซาราย 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/09/25 ชนะ เซาแธมป์ตัน 2-1 (คาราบาว คัพ)
  • 20/09/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/09/25 ชนะ แอตเลติโก มาดริด 3-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
Credit : Chelsea Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลีดส์ (4-3-3) : ลูคัส เปร์รี่ (GK) – เจย์เดน โบเกิล, ปาสกาล สตรอยก์, โจ โรดอน, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สัน – แอนทอน สตัช, ฌอน ลองสตาฟฟ์, อีธาน อัมปาดู – เบรนเดน อารอนสัน, โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน, โนอาห์ โอกาฟอร์

สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ – อาร์ชี่ เกรย์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิมอนส์, วิลสัน โอโดแบร์ – ริชาร์ลิซอน

Credit : Liverpool FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

เชลซี 2-2 ลิวเอร์พูล

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

