เชลซี พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68
4 ตุลาคม 2568 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี พบ ลิเวอร์พูล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เชลซี VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เชลซี VS ลิเวอร์พูล
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 23.30 น.
- สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล เชลซี – ลิเวอร์พูล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เชลซี
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า ยังมีลิสต์นักเตะที่บาดเจ็บยาวเป็นหางว่าว ทั้ง ลีไว โคลวิลล์, โรเมโอ ลาเวีย, เบอนัว บาเดียชิล, เลียม ดีแลป, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า และ โคล พาลเมอร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เทวโวห์ ชาโลบาห์ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, จอช อาชิมปง, จอร์เรล ฮาโต้, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น มอยเซส ไกเซโด้, อังเดรย์ ซานโตส แนวรุกนำทัพมาโดย เปโดร เนโต้, เอ็นโซ่ เฟอร์นันเดซ, เอสเตเวา ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
ลิเวอร์พูล
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะไม่มีชื่อของ อลิสซง เบ็คเกอร์ กับ โจวานนี่ เลโอนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ฮูโก้ เอกิติเก้ กับ เฟเดริโก้ เคียซ่า
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ พร้อมกองหลัง 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก กับ อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อเล็กซานเดอร์ อิซัค
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี VS ลิเวอร์พูล
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 04/05/25 เชลซี 3-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 20/10/24 ลิเวอร์พูล 2-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 25/02/24 เชลซี 0-1 ลิเวอร์พูล (คาราบาว คัพ)
- 31/01/24 ลิเวอร์พูล 4-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 13/08/23 เชลซี 1-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เชลซี
- 30/09/25 ชนะ เบนฟิก้า 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/09/25 ชนะ ลินคอล์น ซิตี้ 2-1 (คาราบาว คัพ)
- 20/09/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 17/09/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
ลิเวอร์พูล
- 30/09/25 แพ้ กาลาตาซาราย 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/09/25 ชนะ เซาแธมป์ตัน 2-1 (คาราบาว คัพ)
- 20/09/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 17/09/25 ชนะ แอตเลติโก มาดริด 3-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ลีดส์ (4-3-3) : ลูคัส เปร์รี่ (GK) – เจย์เดน โบเกิล, ปาสกาล สตรอยก์, โจ โรดอน, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สัน – แอนทอน สตัช, ฌอน ลองสตาฟฟ์, อีธาน อัมปาดู – เบรนเดน อารอนสัน, โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน, โนอาห์ โอกาฟอร์
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ – อาร์ชี่ เกรย์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิมอนส์, วิลสัน โอโดแบร์ – ริชาร์ลิซอน
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
เชลซี 2-2 ลิวเอร์พูล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: