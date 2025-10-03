นักแสดงชาวอังกฤษ บินข้ามโลกถึงไทย มอบอาหาร-โซลาร์เซลล์ให้ ตชด.
นักแสดงชาวอังกฤษและภรรยาชาวไทย บินข้ามโลกจากอังกฤษถึงไทย ส่งกำลังใจ มอบอาหารแห้ง-โซลาร์เซลล์ให้ตำรวจชายแดน
นาย มาร์ค เชลลี (Mark Shelley) นักแสดงชาวอังกฤษ นักแสดงชาวอังกฤษ พร้อมคุณณภัทร์วรัญญ์ สิริรัตนทรัพย์ ภรรยาชาวจังหวัดตราด เดินทางจากประเทศอังกฤษมายังจังหวัดตราด เพื่อนำแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 9 ชุด สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารแห้ง ขนม และน้ำดื่ม มามอบให้กับตำรวจตะเวนชายแดน ที่ประจำการอยู่แนวชายแดนตราด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้การปกป้องอธิปไตยไทย โดยมี พ.ต.อ.สยามรัฐ รัตน์ชนะจน ผบ.ร้อย ตชด. 116 และตำรวจ ตชด. ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ
หลังจากมอบสิ่งของเสร็จแล้ว นายเชลลีได้กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เพราะส่วนใหญ่ชาวอังกฤษที่เดินทางมาประเทศไทย มักจะไปเที่ยวที่พัทยามากกว่าที่จะเลือกช่วยเหลือแบบนี้ หลังจากพูดจบแล้วได้ถ่ายรูปคู่กับ นายเชลลี พร้อมถือธงชาติไทย และกล่าวต่อว่า ไทยแลนด์ สู้ สู้
ด้าน พ.ต.อ.สยามรัฐ กล่าวขอบคุณ นายเชลลีและคุณณภัทร์วรัญญ์ สิริรัตนทรัพย์ ที่นำสิ่งของมาสนับสนุนตำรวจตระเวนชายแดนในครั้งนี้ โดยเฉพาะแผงโซลาร์เซลล์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นทาง ตชด. ต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพพื้นที่ ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต แผงโซลาร์เซลล์จะช่วยในเรื่องนี้ได้เยอะ พร้อมขอบคุณทั้งสอง ที่เดินทางมาไกลจากประเทศอังกฤษมามอบสิ่งของและให้กำลังใจ รวมไปถึงขอบคุณประชาชนที่ยังคงมาสนับสนุน ตชด. ในช่วงนี้
ผบ.ร้อย ตชด. 116 ยังกล่าวต่อว่า ตำรวจตะเวนชายแดนทุกพื้นที่ของจังหวัดตราด มีความพร้อมมาโดยตลอดตั้งแต่การปะทะในรอบแรกกับกัมพูชา ซึ่งตำรวจตะเวนชายแดนทุกนาย มีความพร้อมสูงสุด และยังคงตรึงกำลังอยู่แนวชายแดน ติดตาข่าวสารในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนทหารแนวหน้าอยู่จนถึงปัจจุบัน สุดท้ายอยากฝากถึงประชาชน อย่าตื่นตระหนก ของให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ขอให้มีความมั่นใจว่า ทหาร ตชด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะปกป้องอธิปไตยไทยและดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแน่นอน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กองทัพไทย ประเดิมสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ที่แรก ยาว 5.1 กิโลฯ
- สมช.ไฟเขียว สร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร “อนุทิน” ลั่น อยากอยู่แบบนี้ก็เอา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: