ข่าว

เม พรีมายา เปิดสลิป ดราม่าคลินิก เงินมัดจำเข้าบริษัทเก่า ยอดเต็มเข้าบริษัทใหม่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 14:44 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 15:58 น.
90
เพจดัง อรรถรส สรุปประเด็นชวนงง ลูกค้าจ่ายเงินจองโปร 999 บาทเข้าบัญชีบริษัท ก. ที่มี เม พรีมายา เป็นหุ้นส่วน แต่ยอดที่เหลือหลายหมื่นกลับต้องโอนให้บริษัท ข. ของอดีตหุ้นส่วน

เพจดัง อรรถรส สรุปประเด็นชวนงง ลูกค้าจ่ายเงินจองโปร 999 บาทเข้าบัญชีบริษัท ก. ที่มี เม พรีมายา เป็นหุ้นส่วน แต่ยอดที่เหลือหลายหมื่นกลับต้องโอนให้บริษัท ข. ของอดีตหุ้นส่วน

กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตถึงกับต้องร้องอิหยังวะ ตามที่เพจดังอย่าง อรรถรส ได้สรุปไว้ เกี่ยวกับข้อพิพาททางธุรกิจของ เม พรีมายา กับอดีตหุ้นส่วนคลินิกความงาม ซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดเผยเส้นทางการเงินที่ชวนสับสนของผู้ใช้บริการ

เรื่องราวนี้มีจุดเริ่มต้นจากที่ เม พรีมายา และหุ้นส่วนรวม 4 คนได้ก่อตั้ง บริษัท ก. ขึ้นมา แต่ต่อมาหุ้นส่วนอีก 3 คนได้แยกตัวไปเปิด บริษัท ข. โดยที่ไม่มีชื่อของเม พรีมายา แต่กลับมีการใช้ทรัพยากรของบริษัทเดิมในการดำเนินธุรกิจ

โอนเข้า บ. ก และ บ. ข คือยังไง ไม่เข้าใจ
ภาพจาก : FB/อรรถรส

เปิดเส้นทางเงินที่น่าสงสัย ดราม่า เม พรีมายา

ประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงอย่างหนักคือขั้นตอนการชำระเงินของลูกค้า โดยมีลำดับดังนี้

  • คลินิกออกโปรโมชั่นทำหัตถการ ให้ลูกค้าจ่ายเงินมัดจำจองสิทธิ์ในราคา 999 บาท
  • ลูกค้าจะโอนเงิน 999 บาทนี้เข้าบัญชีของ บริษัท ก. (บริษัทเดิมที่มี เม พรีมายา เป็นหุ้นส่วน)
  • แต่หลังจากทำหัตถการเสร็จสิ้น ยอดเงินที่เหลือทั้งหมด (เช่น 34,981 บาท) ลูกค้ากลับต้องโอนเข้าบัญชีของ บริษัท ข. (บริษัทใหม่ของอดีตหุ้นส่วน)

เส้นทางการเงินดังกล่าวทำให้เกิดคำถามตามมาว่า เหตุใดบริษัท ก. จึงเป็นผู้รับเงินมัดจำ แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากยอดเต็มกลับตกเป็นของบริษัท ข. ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่สอดคล้องกับที่ เม พรีมายา เคยอ้างว่าตนเองกำลังถูกฮุบธุรกิจ

รายละเอียดที่ถูกเปิดเผยล่าสุดในรายการ โหนกระแส วันนี้ 2 ตุลาคม 2568 ได้เพิ่มความซับซ้อนให้กับข้อพิพาททางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ และสังคมยังคงต้องจับตาดูต่อไปว่าบทสรุปของเรื่องนี้จากฝั่งคุณหมออีกทีว่าจะลงเอยอย่างไร

“ตอนนี้ คนเริ่มเอนมาทางคุณเม 80% แล้ว ใดๆ รอทางฝั่งคุณหมอนะคะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans

3 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

โจวเจี๋ย พระเอก ‘องค์หญิงกำมะลอ’ ฉาวจนดับ กลับตัวทำฟาร์มรวยร้อยล้าน แต่ไม่ทันดูใจพ่อ

37 นาที ที่แล้ว
พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ขืนใจเด็กสาวทุกวัน กว่า 3,600 ครั้ง จนตั้งท้องแค่ตอนอายุ 12 ปี ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ขืนใจเด็กสาวทุกวัน กว่า 3,600 ครั้ง จนตั้งท้องแค่ตอนอายุ 12 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ห้ะ! หนุ่มมาเลย์นอกใจเมียช่วงพักฟื้นหลังคลอด ไปแอบแซ่บกับ “พ่อตา” ตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาเรีย นากาอิ ดารา AV ตัวท็อปประกาศข่าวดีท้องแล้ว ข่าวต่างประเทศ

นางเอก AV ตัวท็อป แจ้งข่าวดีท้องแล้ว เตรียมตัวเป็นเป็นคุณแม่ ยันไม่ทิ้งวงการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตจีน ย้ำไม่ได้ส่งอาวุธให้เขมรใช้ปะทะไทย เป็นอุปกรณ์ที่เขมรมีอยู่แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบศพหญิงอังกฤษตายคาโรงแรมในบาหลี คาดคุมอาหารสุดโต่ง กินแต่ผลไม้จนน้ำหนักเหลือ 22 กก.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นออกพรรษา 2568 คำคม ทำบุญขำ ๆ ออกพรรษาแล้ว แต่ยังอยู่ในใจเธอ ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นออกพรรษา 2568 คำคม ทำบุญขำ ๆ ออกพรรษาแล้ว แต่ยังอยู่ในใจเธอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีเว้นท์

วันออกพรรษา 2568 วันไหน 11 จุด บั้งไฟพญานาค ประวัติวันพระใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เฟเยนูร์ด พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านค้าลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสพร้อมกัน 15 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

รู้แล้ว ร้านค้าลงทะเบียน ‘คนละครึ่งพลัส’ วันไหน? เช็กก่อนพลาดสิทธิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมช.ไฟเขียว สร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร &quot;อนุทิน&quot; ลั่น อยากอยู่แบบนี้ก็เอา ข่าว

สมช.ไฟเขียว สร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร “อนุทิน” ลั่น อยากอยู่แบบนี้ก็เอา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมืองชลบุรี ถนนทรุด ลึก 3 เมตร คาดปิดซ่อม 1 เดือน ชาวบ้านผวาหวั่นซ้ำรอยกรุงเทพฯ ข่าว

เมืองชลบุรี ถนนทรุด ลึก 3 เมตร คาดปิดซ่อม 1 เดือน ชาวบ้านผวาหวั่นซ้ำรอยกรุงเทพฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สีกายุ บินด่วนจากเยอรมนี พบ บิ๊กเต่า รอง ผบช.ก. ยื่นสเตทเมนต์ 4 พอร์ตลงทุนเกือบ 2 แสนยูโร อ้างปัจจุบันขาดทุนหมื่นยูโร ด้านตำรวจสอบสวนกลางรับเรื่องตรวจเส้นทางการเงิน ข่าว

ด่วน! “สีกายุ” ยื่นหลักฐานถึง บิ๊กเต่า ปมเงินวัดพระคึกฤทธิ์ ถูกนำไปลงทุน ตปท.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ มิดทิลลันด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเส้นทางเลี่ยงขบวนแห่ประเพณีวิชัยทัสมิวัดแขก สีลม ข่าว

เช็กด่วน! ปิดถนน 4 เส้น วัดแขก สีลม รับแห่ขบวน งานนวราตรี 2568 เลี่ยงได้เลี่ยง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ไม่ทน! ถามกลับ &quot;พระมหาอุเทน&quot; เรียกคนอื่นกะเทย แล้วรับได้ไหมถ้าถูกว่า ขอทาน ข่าว

“แพรรี่” ไม่ทน! ถามกลับ “พระมหาอุเทน” เรียกคนอื่นกะเทย แล้วรับได้ไหมถ้าถูกว่า ขอทาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอส กันตพงศ์ แจงปม จดหมายถึงคนที่รัก ขอโทษทำเข้าใจผิด ยืนยันไม่ได้มีปัญหา บันเทิง

เอส กันตพงศ์ แจงปม จดหมายถึงคนที่รัก ขอโทษทำเข้าใจผิด ยืนยันไม่ได้มีปัญหา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดินาโม เคียฟ พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดชีวิตจริง ประวัติ เจแปน ลูกชายคนโตของ แจ๊ส ชวนชื่น เล่าเรื่องราววัยเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อ เติบโตในชุมชนแออัด ก่อนหาเส้นทางของตัวเองในวงการเพลง บันเทิง

ประวัติ เจแปน J-SAD ลูกชายแจ๊ส ชวนชื่น จากเด็กในชุมชนแออัดสู่แร็ปเปอร์อินดี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“เม พรีมายา” เล่าหมดเปลือก ถามหาความยุติธรรม หลังถูกหุ้นส่วนฟ้อง-ปิดบริษัท ไม่ให้รับรู้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เล่านาทีถูกตำรวจบุกจับกลางห้องประชุม หลังถูกหุ้นส่วนแจ้งความ บันเทิง

เม พรีมายา ถูกตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุก ยอมรับตกใจ-โกรธมาก เล่าปมถูกฮุบบริษัท

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โรม่า พบ ลีลล์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบหนุ่มอังกฤษวัย 23 คาโรงแรมย่านสุขุมวิท พร้อมยาบ้ากว่า 9 กก. อาจเจอโทษประหารชีวิต

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก พระวัดดัง เปิดกลุ่ม X ขายคลิปโป๊เด็ก อึ้งค้นกุฏิ สามเณรถูกล่วงละเมิดอื้อ ข่าวอาชญากรรม

ช็อก พระวัดดัง เปิดกลุ่ม X ขายคลิปโป๊เด็ก อึ้งค้นกุฏิ สามเณรถูกล่วงละเมิดอื้อ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 14:44 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 15:58 น.
90
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans

เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568

โจวเจี๋ย พระเอก ‘องค์หญิงกำมะลอ’ ฉาวจนดับ กลับตัวทำฟาร์มรวยร้อยล้าน แต่ไม่ทันดูใจพ่อ

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ขืนใจเด็กสาวทุกวัน กว่า 3,600 ครั้ง จนตั้งท้องแค่ตอนอายุ 12 ปี

พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ขืนใจเด็กสาวทุกวัน กว่า 3,600 ครั้ง จนตั้งท้องแค่ตอนอายุ 12 ปี

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568

ห้ะ! หนุ่มมาเลย์นอกใจเมียช่วงพักฟื้นหลังคลอด ไปแอบแซ่บกับ “พ่อตา” ตัวเอง

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
Back to top button