เม พรีมายา เปิดสลิป ดราม่าคลินิก เงินมัดจำเข้าบริษัทเก่า ยอดเต็มเข้าบริษัทใหม่
เพจดัง อรรถรส สรุปประเด็นชวนงง ลูกค้าจ่ายเงินจองโปร 999 บาทเข้าบัญชีบริษัท ก. ที่มี เม พรีมายา เป็นหุ้นส่วน แต่ยอดที่เหลือหลายหมื่นกลับต้องโอนให้บริษัท ข. ของอดีตหุ้นส่วน
กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตถึงกับต้องร้องอิหยังวะ ตามที่เพจดังอย่าง อรรถรส ได้สรุปไว้ เกี่ยวกับข้อพิพาททางธุรกิจของ เม พรีมายา กับอดีตหุ้นส่วนคลินิกความงาม ซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดเผยเส้นทางการเงินที่ชวนสับสนของผู้ใช้บริการ
เรื่องราวนี้มีจุดเริ่มต้นจากที่ เม พรีมายา และหุ้นส่วนรวม 4 คนได้ก่อตั้ง บริษัท ก. ขึ้นมา แต่ต่อมาหุ้นส่วนอีก 3 คนได้แยกตัวไปเปิด บริษัท ข. โดยที่ไม่มีชื่อของเม พรีมายา แต่กลับมีการใช้ทรัพยากรของบริษัทเดิมในการดำเนินธุรกิจ
เปิดเส้นทางเงินที่น่าสงสัย ดราม่า เม พรีมายา
ประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงอย่างหนักคือขั้นตอนการชำระเงินของลูกค้า โดยมีลำดับดังนี้
- คลินิกออกโปรโมชั่นทำหัตถการ ให้ลูกค้าจ่ายเงินมัดจำจองสิทธิ์ในราคา 999 บาท
- ลูกค้าจะโอนเงิน 999 บาทนี้เข้าบัญชีของ บริษัท ก. (บริษัทเดิมที่มี เม พรีมายา เป็นหุ้นส่วน)
- แต่หลังจากทำหัตถการเสร็จสิ้น ยอดเงินที่เหลือทั้งหมด (เช่น 34,981 บาท) ลูกค้ากลับต้องโอนเข้าบัญชีของ บริษัท ข. (บริษัทใหม่ของอดีตหุ้นส่วน)
เส้นทางการเงินดังกล่าวทำให้เกิดคำถามตามมาว่า เหตุใดบริษัท ก. จึงเป็นผู้รับเงินมัดจำ แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากยอดเต็มกลับตกเป็นของบริษัท ข. ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่สอดคล้องกับที่ เม พรีมายา เคยอ้างว่าตนเองกำลังถูกฮุบธุรกิจ
รายละเอียดที่ถูกเปิดเผยล่าสุดในรายการ โหนกระแส วันนี้ 2 ตุลาคม 2568 ได้เพิ่มความซับซ้อนให้กับข้อพิพาททางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ และสังคมยังคงต้องจับตาดูต่อไปว่าบทสรุปของเรื่องนี้จากฝั่งคุณหมออีกทีว่าจะลงเอยอย่างไร
“ตอนนี้ คนเริ่มเอนมาทางคุณเม 80% แล้ว ใดๆ รอทางฝั่งคุณหมอนะคะ”
