เบบี๋ สุพรรณี เดือด! หลังสักลายใหม่ก็ยังมีดราม่า-โดนด่าไม่เลิก ลั่น “ไม่ใช่ลูกคุณหนู”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 10:41 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 10:41 น.
66

เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ โพสต์เดือดระบายความในใจ หลังไปสักทับรอยเก่าแต่ยังคงถูกชาวเน็ตวิจารณ์ไม่หยุด ลั่น “ทุกคนต้องการอะไรจากบี๋”

ดูเหมือนว่าดราม่าจะยังไม่จบลงง่าย ๆ สำหรับ เบบี๋ สุพรรณี น้อยโนนทอง อดีตมิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ ที่ล่าสุดแม้จะพยายามทำตามคำแนะนำของชาวเน็ตด้วยการสักทับรอยสักเก่า แต่ก็ยังไม่วายเจอกระแสดราม่าระลอกใหม่ จนเจ้าตัวถึงกับหมดความอดทน

เรื่องราวเริ่มต้นจากการที่ เบบี๋ ตัดสินใจไปแก้รอยสักเก่าที่หลายคนเคยวิจารณ์ว่าไม่สวย ซึ่งเธอได้เลือกร้านสักชื่อดังและสักทับเป็นรูปดอกกุหลาบสีแดงขนาดใหญ่ 2 ดอก แต่หลังจากที่เธอโพสต์ภาพรอยสักใหม่ ก็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาวิจารณ์ว่าไม่สวยอยู่ดี

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

การถูกวิจารณ์ซ้ำซ้อนทั้งที่พยายามแก้ไขตามคำแนะนำแล้ว ทำให้ เบบี๋ สุพรรณี ถึงกับฟิวส์ขาด ออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

“ทุกคนคาดหวังอะไรกับบี๋อยู่ตอนนี้ รอยเก่าอยุมากเป็น 10 กว่าปียังไม่เคยมีใครด่าว่าไรขนาดนี่เลย เป็นอะไรกันไปหมด บี๋ก็คนธรรมคคนนึง ไม่ใช่ลูกคุณหนู เทสค่านิยม คนกลาง ๆ ปกติ บี๋ไปทำอะไรให้คะ งานก็ยังไม่เสร็จต้องเก็บอีก ใครคาดหวังก็อย่าหวังเลยค่ะ ให้อาหวังหวังคนเดียวก็พอละ #มันปิดได้ก็ดีแล้วส่วนตัวเป็นคีรอยใหญ่แผลนิดหน่อยก็เป็นคีรอยซึ่งบี๋ไม่ชอบเค็ดกับอะไรที่ทำให้เป็นแผลเป็น”

เบบี๋ สุพรรณี เดือด หลังสักลายใหม่ก็ยังมีดราม่า-โดนด่าไม่เลิก ลั่น ไม่ใช่ลูกคุณหนู

ก่อนหน้านี้ เธอได้อัดคลิปชี้แจงอย่างใจเย็นว่าพอใจกับผลงานรอยสักใหม่มาก และขอร้องอย่าไปต่อว่าช่างสัก เพราะเขาทำอย่างเต็มที่แล้ว เนื่องจากรอยสักเก่ามีความนูนและเข้มมาก แต่ดูเหมือนว่าคำอธิบายของเธอจะไม่สามารถหยุดกระแสวิจารณ์ได้

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ-4
ภาพจาก : FB ตาต้น รับสัก- สมพงษ์ จักรเพ็ชร

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ-1

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ-2

อ้างอิงจาก : FB สุพรรณี น้อยโนนทอง

