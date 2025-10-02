เบบี๋ สุพรรณี เดือด! หลังสักลายใหม่ก็ยังมีดราม่า-โดนด่าไม่เลิก ลั่น “ไม่ใช่ลูกคุณหนู”

เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ โพสต์เดือดระบายความในใจ หลังไปสักทับรอยเก่าแต่ยังคงถูกชาวเน็ตวิจารณ์ไม่หยุด ลั่น “ทุกคนต้องการอะไรจากบี๋”
ดูเหมือนว่าดราม่าจะยังไม่จบลงง่าย ๆ สำหรับ เบบี๋ สุพรรณี น้อยโนนทอง อดีตมิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ ที่ล่าสุดแม้จะพยายามทำตามคำแนะนำของชาวเน็ตด้วยการสักทับรอยสักเก่า แต่ก็ยังไม่วายเจอกระแสดราม่าระลอกใหม่ จนเจ้าตัวถึงกับหมดความอดทน
เรื่องราวเริ่มต้นจากการที่ เบบี๋ ตัดสินใจไปแก้รอยสักเก่าที่หลายคนเคยวิจารณ์ว่าไม่สวย ซึ่งเธอได้เลือกร้านสักชื่อดังและสักทับเป็นรูปดอกกุหลาบสีแดงขนาดใหญ่ 2 ดอก แต่หลังจากที่เธอโพสต์ภาพรอยสักใหม่ ก็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาวิจารณ์ว่าไม่สวยอยู่ดี
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม
การถูกวิจารณ์ซ้ำซ้อนทั้งที่พยายามแก้ไขตามคำแนะนำแล้ว ทำให้ เบบี๋ สุพรรณี ถึงกับฟิวส์ขาด ออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
“ทุกคนคาดหวังอะไรกับบี๋อยู่ตอนนี้ รอยเก่าอยุมากเป็น 10 กว่าปียังไม่เคยมีใครด่าว่าไรขนาดนี่เลย เป็นอะไรกันไปหมด บี๋ก็คนธรรมคคนนึง ไม่ใช่ลูกคุณหนู เทสค่านิยม คนกลาง ๆ ปกติ บี๋ไปทำอะไรให้คะ งานก็ยังไม่เสร็จต้องเก็บอีก ใครคาดหวังก็อย่าหวังเลยค่ะ ให้อาหวังหวังคนเดียวก็พอละ #มันปิดได้ก็ดีแล้วส่วนตัวเป็นคีรอยใหญ่แผลนิดหน่อยก็เป็นคีรอยซึ่งบี๋ไม่ชอบเค็ดกับอะไรที่ทำให้เป็นแผลเป็น”
ก่อนหน้านี้ เธอได้อัดคลิปชี้แจงอย่างใจเย็นว่าพอใจกับผลงานรอยสักใหม่มาก และขอร้องอย่าไปต่อว่าช่างสัก เพราะเขาทำอย่างเต็มที่แล้ว เนื่องจากรอยสักเก่ามีความนูนและเข้มมาก แต่ดูเหมือนว่าคำอธิบายของเธอจะไม่สามารถหยุดกระแสวิจารณ์ได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม
- ชาวเน็ตจับโป๊ะ ‘เบบี๋’ อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ ใช้ชีวิตหรูสวนทางเรื่องเล่าในโหนกระแส
- ย้อนดราม่า เบบี๋ สุพรรณี ถูก ‘โหน่ง ชะชะช่า’ กอด เข้าใจเป็นการแสดง ตลกดังขอโทษตลอด
- เปิดคิวงาน “เบบี๋ สุพรรณี” หลังดราม่าคลิปสยิว ตารางแน่นถึงสิ้นเดือนหน้า
- เผยรหัสลับ คอมเมนต์ “ลิปสติก” ใต้ข่าว “เบบี๋ สุพรรณี” คืออะไร? ทำคนแห่ย้อนคลิปเก่า
อ้างอิงจาก : FB สุพรรณี น้อยโนนทอง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: