ด่วน “Rolling Loud Thailand 2025” ประกาศยกเลิกงานปีนี้แล้ว
ข่าวช็อกคนชอบดนตรีฮิปฮอป เมื่อทางผู้จัดออกมายืนยันว่าได้ยกเลิกงานเฟสติวัลดังอย่าง Rolling Loud Thailand 2025 ไปเป็นที่เรียร้อยแล้ว ฝใครจองบัตรไว้ ขอเงินคืนได้เลย
เดินทีในช่วงปลายปีนี้จะมีงานเฟสติวัลใหญ่ที่จัดขึ้นสำหรับคนชอบดนตรีฮิปฮอปอย่าง “Rolling Loud Thailand 2025” ที่เดินมีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2568 ที่ egend Siam พัทยา จ.ชลบุรี
ทว่าล่าสุดทาง Rolling Loud ได้มีการประกาศผ่านอินสตาแกรมถึงข่าวช็อกว่าพวกเขาได้ยกเลิกงานคอนเสิร์ตในประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“ถึงครอบครัว Rolling Loud Thailand”
“เนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ทำให้เราไม่สามารถจัดงาน Rolling Loud Thailand 2025 ที่กำหนดไว้เดือนพฤศจิกายนนี้ได้”
“สิ่งสำคัญที่สุดของเราคือการมอบประสบการณ์ที่ปลอดภัย สนุก และน่าจดจำให้กับทุกคน เราไม่มีวันยอมลดมาตรฐานลงเด็ดขาด”
“ขณะนี้ Rolling Loud กำลังเดินหน้าวางแผนเพื่อจัดงานเทศกาลดนตรีเพิ่มเติมในเอเชีย และเตรียมนำศิลปินฮิปฮอประดับทวีปมาแสดงให้ทุกคนได้สัมผัส”
“ติดตามประกาศทางการได้ที่ @rollingloud.th”
“ผู้ที่ซื้อบัตร Rolling Loud Thailand 2025 สามารถดูข้อมูลการคืนเงินได้โดยการดูเพิ่มเติมที่ เพจ Rolling Loud Thailand”
“ขอบคุณและเรารักทุกคนมาก แล้วเจอกันเร็ว ๆ นี้”
อ้างอิง : Instagram @rollingloud.th
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: