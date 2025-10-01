ผู้ว่าฯชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำหนุน ใกล้เคียงปี 54
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค. นี้ เตรียมรับมือน้ำเหนือหลาก-น้ำทะเลหนุน ระดับน้ำอาจใกล้เคียงปี 2554
วันที่ 1 ตุลาคม 2568 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกมาประกาศให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำทั้งน้ำจากภาคเหนือที่ไหลหลากลงมา รวมถึงน้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงใกล้เคียงกับช่วงน้ำท่วมปี 2554
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เผยว่า สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือปริมาณน้ำในเขื่อนทางตอนบนของประเทศ ซึ่งมีระดับน้ำสูงใกล้เคียงกับปี 2554 และคาดว่าจะมีการทยอยปล่อยน้ำลงมาในอัตราประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
แม้จะยังไม่ถึงขั้นวิกฤต แต่เมื่อมวลน้ำก้อนนี้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ประกอบกับช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือวันที่ 9-10 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ ดังนั้น ชุมชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำเอ่อล้นและอาจรั่วซึมเข้าท่วมพื้นที่ได้
เบื้องต้น กทม. ได้เตรียมกระสอบทรายไว้แล้วกว่า 200,000 ลูก เพื่อกระจายไปยังจุดเสี่ยงต่าง ๆ และขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด
