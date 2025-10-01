ภารกิจด่วน! อนุทิน ขับเครื่องบินส่วนตัว นำส่งอวัยวะ 6 ชิ้น ชาวเน็ตแห่ซูมเลขเครื่อง
สรยุทธ รายงานสด เผยนาทีชีวิต นายกฯ ได้รับแจ้งมีผู้บริจาคอวัยวะ แต่ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ จึงขับเครื่องบินส่วนตัวไปรับด้วยตัวเองทันที
นับเป็นเรื่องราวสุดประทับใจที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ (1 ต.ค. 68) ซึ่งตรงกับวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลพอดี เมื่อนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ได้รายงานข่าวด่วนในรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ปลีกตัวจากภารกิจการแถลงนโยบายที่รัฐสภา เพื่อไปทำภารกิจเร่งด่วนในการขับเครื่องบินส่วนตัวไปรับอวัยวะจากผู้บริจาค
ภารกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ หัวใจติดปีก ที่นายอนุทินทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยคุณไบรท์ พิชญทัฬห์ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า ท่านนายกฯ ได้รับการติดต่อจากทีมแพทย์ในช่วงเช้าว่ามีผู้บริจาคหัวใจ แต่ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ที่สามารถขนส่งอวัยวะได้ทันเวลา ด้วยเหตุนี้ นายอนุทินจึงตัดสินใจขับเครื่องบินส่วนตัวออกจากรัฐสภาในเวลาประมาณ 10.40 น. เพื่อไปปฏิบัติภารกิจนี้ด้วยตนเองในทันที
นายสรยุทธกล่าวเสริมว่า การบริจาคในครั้งนี้สามารถนำอวัยวะไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อีกหลายราย ประกอบด้วย
- หัวใจ 1 ดวง
- ตับ 1 ข้าง
- ไต 2 ข้าง
- ดวงตา 2 ข้าง
ขณะที่ภารกิจเพื่อต่อชีวิตกำลังดำเนินไป ท่ามกลางเสียงชื่นชมจากประชาชน ในวันแห่งความหวังเช่นนี้ คอหวยบางส่วนก็ไม่พลาดที่จะสังเกตเห็นเลขทะเบียนเครื่องบินส่วนตัวของท่านนายกฯ ที่ใช้ในภารกิจครั้งนี้ ซึ่งก็คือหมายเลข 930
