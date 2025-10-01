ข่าว

ภารกิจด่วน! อนุทิน ขับเครื่องบินส่วนตัว นำส่งอวัยวะ 6 ชิ้น ชาวเน็ตแห่ซูมเลขเครื่อง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 10:44 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 10:44 น.
603
สรยุทธ รายงานสด เผยนาทีชีวิต นายกฯ ได้รับแจ้งมีผู้บริจาคอวัยวะ แต่ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ จึงขับเครื่องบินส่วนตัวไปรับด้วยตัวเองทันที
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

สรยุทธ รายงานสด เผยนาทีชีวิต นายกฯ ได้รับแจ้งมีผู้บริจาคอวัยวะ แต่ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ จึงขับเครื่องบินส่วนตัวไปรับด้วยตัวเองทันที

นับเป็นเรื่องราวสุดประทับใจที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ (1 ต.ค. 68) ซึ่งตรงกับวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลพอดี เมื่อนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ได้รายงานข่าวด่วนในรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ปลีกตัวจากภารกิจการแถลงนโยบายที่รัฐสภา เพื่อไปทำภารกิจเร่งด่วนในการขับเครื่องบินส่วนตัวไปรับอวัยวะจากผู้บริจาค

ภารกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ หัวใจติดปีก ที่นายอนุทินทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยคุณไบรท์ พิชญทัฬห์ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า ท่านนายกฯ ได้รับการติดต่อจากทีมแพทย์ในช่วงเช้าว่ามีผู้บริจาคหัวใจ แต่ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ที่สามารถขนส่งอวัยวะได้ทันเวลา ด้วยเหตุนี้ นายอนุทินจึงตัดสินใจขับเครื่องบินส่วนตัวออกจากรัฐสภาในเวลาประมาณ 10.40 น. เพื่อไปปฏิบัติภารกิจนี้ด้วยตนเองในทันที

นายสรยุทธกล่าวเสริมว่า การบริจาคในครั้งนี้สามารถนำอวัยวะไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อีกหลายราย ประกอบด้วย

  • หัวใจ 1 ดวง
  • ตับ 1 ข้าง
  • ไต 2 ข้าง
  • ดวงตา 2 ข้าง
เลขเครื่องบินอนุทิน รับอวัยวะบริจาค
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

ขณะที่ภารกิจเพื่อต่อชีวิตกำลังดำเนินไป ท่ามกลางเสียงชื่นชมจากประชาชน ในวันแห่งความหวังเช่นนี้ คอหวยบางส่วนก็ไม่พลาดที่จะสังเกตเห็นเลขทะเบียนเครื่องบินส่วนตัวของท่านนายกฯ ที่ใช้ในภารกิจครั้งนี้ ซึ่งก็คือหมายเลข 930

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

