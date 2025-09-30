ข่าวกีฬาฟุตบอล

อินเตอร์ มิลาน พบ สลาเวีย ปราก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 17:45 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 11:10 น.
155

30 กันยายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง เชลซี พบ เบนฟิก้า ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อินเตอร์ VS สลาเวีย ปราก ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
  • แมตช์การแข่งขัน : อินเตอร์ มิลาน พบ สลาเวีย ปราก
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : จูเซ็ปเป้ เมอัซซ่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

อินเตอร์ มิลาน

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพงูใหญ่ ของกุนซือ คริสเตียน คิวู ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยานน์ ซอมเมอร์ พร้อมกองหลัง 3 คน มานูเอล อคานจี, ฟรานเชสโก้ อแชร์บี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่ แดนกลางเป็น เดนเซล ดุมฟรีส์, นิโคโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชัลฮาโนกลู, ปีตาร์ ซูคิช, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ ส่วนคู่กองหน้ายังเป็น เลาตาโร่ มาร์ติเนซ กับ มาร์คุส ตูราม

Credit : Inter

สลาเวีย ปราก

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ยินดริช ตริปิโซฟสกี้ จะยังไม่มีชื่อของ โดมินิค ยาวอร์เชค, อิโกห์ อ็อกบู และ โทมัส โฮลส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยาคุบ มาร์โควิช พร้อมกองหลัง 4 คน ดาวิด ดูเดร่า, สเตเพน ชาลูเพค, ดาวิด ซิม่า, ยุสซูฟา เอ็มบ็อดยี แดนกลางเป็น ออสการ์ ดอร์เลย์, คริสตอส ซาเฟอิริส แนวรุกนำทัพมาโดย วาซิล คูเซจ, มูฮัมเหม็ด แชม, ลูคัส โปรวอด ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โทมัส โชรีย์

Credit : SK Slavia Praha

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อินเตอร์ – สลาเวีย ปราก

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 27/11/19 สลาเวีย ปราก 1-3 อินเตอร์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/09/19 อินเตอร์ 1-1 สลาเวีย ปราก (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

อินเตอร์ มิลาน

  • 27/09/25 ชนะ กายารี่ 2-0 (เซเรียอา)
  • 21/09/25 ชนะ ซาสซูโอโล่ 2-1 (เซเรียอา)
  • 17/09/25 ชนะ อาแจ็กซ์ 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/25 แพ้ ยูเวนตุส 3-4 (เซเรียอา)
  • 31/08/25 แพ้ อูดิเนเซ่ 1-2 (เซเรียอา)

สลาเวีย ปราก

  • 26/09/25 ชนะ ดูก้า ปราก 2-0 (เช็ก ลีกา)
  • 23/09/25 ชนะ โซโคล โบรซานี่ 2-0 (เช็ก คัพ)
  • 21/09/25 เสมอ สโลวาน ลิเบอเรซ 1-1 (เช็ก ลีกา)
  • 17/09/25 เสมอ โบโด กลิมท์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/25 ชนะ คาร์วิน่า 3-1 (เช็ก ลีกา)
Credit : Inter

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อินเตอร์ มิลาน (3-5-2) : ยานน์ ซอมเมอร์ (GK) – มานูเอล อคานจี, ฟรานซิสโก้ อแชร์บี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่ – เดนเซล ดุมฟรีส์, นิโคโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชัลฮาโนกลู, ปีตาร์ ซูคิช, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ – เลาตาโร่ มาร์ติเนซ, มาร์คุส ตูราม

สลาเวีย ปราก (4-2-3-1) : ยาคุบ มาร์โควิช (GK) – ดาวิด ดูเดร่า, สเตเพน ชาลูเพค, ดาวิด ซิม่า, ยุสซูฟา เอ็มบ็อดยี – ออสการ์ ดอร์เลย์, คริสตอส ซาเฟอิริส – วาซิล คูเซจ, มูฮัมเหม็ด แชม, ลูคัส โปรวอด – โทมัส โชรีย์

Credit : SK Slavia Praha

Thaiger ทายผลบอล อินเตอร์ 2-0 สลาเวีย ปราก

อินเตอร์ มิลาน กลับมาอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีอีกครั้ง ชนะรวดติดต่อกันใน 3 เกมล่าสุด ส่วนทางด้าน สลาเวีย ปราก เองก็ไร้พ่ายตลอด 6 เกมหลังสุด แต่ด้วยคุณภาพนักเตะ และความได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้าน เชื่อว่าทัพเนรัซซูรี่น่าจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้

 

ดอร์ทมุนด์ พบ แอธเลติก บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

2 นาที ที่แล้ว
รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ บันเทิง

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

12 นาที ที่แล้ว
ครม. เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เปิดไทม์ไลน์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เริ่มใช้ปลายเดือน ต.ค. พร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค. เศรษฐกิจ

ยืนยัน “คนละครึ่ง” มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

17 นาที ที่แล้ว
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 งวด 1 ตุลาคม 2568 ตรวจหวย

เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 คนเดียว 10 ใบ รับเละ 60 ล้าน สลากดิจิทัล L6 1/10/68

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 66 ล้าน เศรษฐีใหม่รับเงินก้อนคนเดียว 60 ล้าน!

30 นาที ที่แล้ว
รัฐตอบแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเพื่ม 2000 บาท กดเงินสดได้ไหม การเงิน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2000 กดเงินสดได้ไหม รัฐแจง จ่ายตามนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568 อัปเดตสดทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนย โชติกา โพสต์ไอจี ประกาศขายรถหรูส่วนตัว สภาพสวยราคาดี บันเทิง

เนย โชติกา ประกาศขายรถหรูส่วนตัว กลางไอจี สภาพสวย-ราคาดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน “Rolling Loud Thailand 2025” ประกาศยกเลิกงานปีนี้แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่ ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานีตำรวจภูธรปราณบุรีออกเอกสารชี้แจง หลังเพจข่าวท้องถิ่นแชร์คลิปหญิงวัย 30 ปี อ้างแจ้งความคดีสามีทำร้ายแต่เรื่องเงียบ ยืนยันกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ข่าวอาชญากรรม

สภ.ปราณบุรี แจงยิบ ปมสาวร้องคดีไม่คืบ ชี้ ส่งตรวจร่างกาย สอบปากคำแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กันสาดทรุดตัว ปากซอยสำราญราษฎร์ เขตพระนคร สั่งปิดจราจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ รถเบนซ์เสียหลักชนกำแพงกลางดึก บันเทิง

แห่ห่วง พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ ประสบอุบัติเหตุรถพังยับ ยืนยันไม่ได้ดื่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เสี่ยโต้ง&quot; สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน ข่าว

ประวัติ “เสี่ยโต้ง” สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงาน ก.พ. กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก (Paper &amp; Pencil) ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 นี้ พร้อมเปิดวิธีตรวจสอบคะแนนและขั้นตอนสำหรับคนสอบผ่าน-ไม่ผ่าน ข่าว

ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 (ภาค ก) วันไหน? เช็กขั้นตอนพิมพ์ใบรับรองที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โครงการคนละครึ่ง เข้า ครม. สัปดาห์หน้า ดีเดย์ใช้สิทธิ์ได้ 29 ต.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ ข่าวต่างประเทศ

จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ระทึก เรือชนเสาพลิกคว่ำ ขณะช่วยอพยพชาวบ้าน (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดเหตุการณ์สุดป่วนกลางรายการ ‘กรรมกรข่าว คุยนอกจอ’ เมื่อนักแสดงผีปอบชุดดำคลานออกมาเซอร์ไพรส์ ทำเอาไบรท์ตกใจสุดขีด ขณะที่สรยุทธเจอผีกอดคอถึงกับลั่น ‘กางเกงจะหลุด!’ บันเทิง

ห้องส่งแทบแตก! ผีปอบ ธี่หยด 3 บุกรายการสรยุทธ “ไบรท์” กรี๊ดลั่น วิ่งหลบจ้าละหวั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.นี้ เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำทะเลหนุน ระดับน้ำใกล้เคียงปี 54 ข่าว

ผู้ว่าฯชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำหนุน ใกล้เคียงปี 54

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เชื่อรัฐบาลสหรัฐฯ ชัตดาวน์ไม่มีผล เจรจาภาษีทรัมป์ไม่กระทบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยความเสียหายล่าสุดจากพายุหมุนเขตร้อน ไต้ฝุ่นบัวลอย ที่พัดถล่มเวียดนาม บ้านเรือนเสียหายกว่าแสนหลัง พื้นที่เกษตรจมน้ำเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนหลายพันครอบครัวติดค้างกลางน้ำท่วม ข่าวต่างประเทศ

พายุไต้ฝุ่น บัวลอย ถล่มเวียดนามแล้ววันนี้ 1 ต.ค. ยอดเสียชีวิต 19 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” รับลูก “ทนายอั๋น” ยื่นสอบ “อนุทิน” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
