อินเตอร์ มิลาน พบ สลาเวีย ปราก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : อินเตอร์ มิลาน พบ สลาเวีย ปราก
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : จูเซ็ปเป้ เมอัซซ่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อินเตอร์ มิลาน
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพงูใหญ่ ของกุนซือ คริสเตียน คิวู ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยานน์ ซอมเมอร์ พร้อมกองหลัง 3 คน มานูเอล อคานจี, ฟรานเชสโก้ อแชร์บี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่ แดนกลางเป็น เดนเซล ดุมฟรีส์, นิโคโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชัลฮาโนกลู, ปีตาร์ ซูคิช, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ ส่วนคู่กองหน้ายังเป็น เลาตาโร่ มาร์ติเนซ กับ มาร์คุส ตูราม
สลาเวีย ปราก
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ยินดริช ตริปิโซฟสกี้ จะยังไม่มีชื่อของ โดมินิค ยาวอร์เชค, อิโกห์ อ็อกบู และ โทมัส โฮลส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยาคุบ มาร์โควิช พร้อมกองหลัง 4 คน ดาวิด ดูเดร่า, สเตเพน ชาลูเพค, ดาวิด ซิม่า, ยุสซูฟา เอ็มบ็อดยี แดนกลางเป็น ออสการ์ ดอร์เลย์, คริสตอส ซาเฟอิริส แนวรุกนำทัพมาโดย วาซิล คูเซจ, มูฮัมเหม็ด แชม, ลูคัส โปรวอด ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โทมัส โชรีย์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อินเตอร์ – สลาเวีย ปราก
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 27/11/19 สลาเวีย ปราก 1-3 อินเตอร์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/09/19 อินเตอร์ 1-1 สลาเวีย ปราก (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อินเตอร์ มิลาน
- 27/09/25 ชนะ กายารี่ 2-0 (เซเรียอา)
- 21/09/25 ชนะ ซาสซูโอโล่ 2-1 (เซเรียอา)
- 17/09/25 ชนะ อาแจ็กซ์ 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 แพ้ ยูเวนตุส 3-4 (เซเรียอา)
- 31/08/25 แพ้ อูดิเนเซ่ 1-2 (เซเรียอา)
สลาเวีย ปราก
- 26/09/25 ชนะ ดูก้า ปราก 2-0 (เช็ก ลีกา)
- 23/09/25 ชนะ โซโคล โบรซานี่ 2-0 (เช็ก คัพ)
- 21/09/25 เสมอ สโลวาน ลิเบอเรซ 1-1 (เช็ก ลีกา)
- 17/09/25 เสมอ โบโด กลิมท์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 ชนะ คาร์วิน่า 3-1 (เช็ก ลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อินเตอร์ มิลาน (3-5-2) : ยานน์ ซอมเมอร์ (GK) – มานูเอล อคานจี, ฟรานซิสโก้ อแชร์บี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่ – เดนเซล ดุมฟรีส์, นิโคโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชัลฮาโนกลู, ปีตาร์ ซูคิช, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ – เลาตาโร่ มาร์ติเนซ, มาร์คุส ตูราม
สลาเวีย ปราก (4-2-3-1) : ยาคุบ มาร์โควิช (GK) – ดาวิด ดูเดร่า, สเตเพน ชาลูเพค, ดาวิด ซิม่า, ยุสซูฟา เอ็มบ็อดยี – ออสการ์ ดอร์เลย์, คริสตอส ซาเฟอิริส – วาซิล คูเซจ, มูฮัมเหม็ด แชม, ลูคัส โปรวอด – โทมัส โชรีย์
Thaiger ทายผลบอล อินเตอร์ 2-0 สลาเวีย ปราก
อินเตอร์ มิลาน กลับมาอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีอีกครั้ง ชนะรวดติดต่อกันใน 3 เกมล่าสุด ส่วนทางด้าน สลาเวีย ปราก เองก็ไร้พ่ายตลอด 6 เกมหลังสุด แต่ด้วยคุณภาพนักเตะ และความได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้าน เชื่อว่าทัพเนรัซซูรี่น่าจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้
