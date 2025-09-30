รู้สาเหตุ Line OA ล่มทั่วประเทศ พ่อค้าแม่ค้าโอดตอบแชทไม่ได้ เร่งแก้ไขด่วน
เกิดอะไรขึ้น? Line OA ล่มทั่วประเทศ! พ่อค้าแม่ค้าโอดตอบแชทลูกค้าไม่ได้ เพจไลน์โร่แจง เกิดขัดข้องจากการใช้งานจำนวนมาก-กำลังเร่งแก้ไข
วันนี้ (30 กันยายน 2568) เกิดเหตุขัดข้องครั้งใหญ่ในแพลตฟอร์มการสื่อสารธุรกิจ LINE Official Account ล่มทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันนี้ส่งผลให้บัญชีทางการของแบรนด์สินค้าและบริการต่าง ๆ ไม่สามารถสื่อสารโต้ตอบกับลูกค้าได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้ผู้ประกอบการและแบรนด์ต่าง ๆ ที่ใช้ line oa เป็นช่องทางหลักในการพูดคุยกับลูกค้า, ปิดการขาย และให้บริการหลังการขายต้องหยุดชะงักลงนานนับชั่วโมง
ขณะเดียวกัน แบรนด์จำนวนมากได้ออกมาประกาศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น เช่น Facebook และ Instagram เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงปัญหาดังกล่าว และขอให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้ช่องทางการติดต่ออื่นเป็นการชั่วคราว ขณะที่ผู้ใช้งานจำนวนมากได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในเพจเฟซบุ๊กของ LINE Official Thailand กันอย่างล้นหลาม
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก LINE for Business ได้ออกประกาศชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ระบุว่า “เนื่องจากช่วงเวลา 14.00 น. (วันที่ 30 กันยายน 68) ระบบจัดการบัญชี LINE Official Account เกิดความขัดข้องจากการใช้งานเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ใช้งานบางท่านไม่สามารถเข้าใช้งาน หรือเกิดความล่าช้าในการใช้งานได้
ขณะนี้ทีมงานของ LINE กำลังดำเนินการตรวจสอบพร้อมเร่งแก้ไขอย่างเร็วที่สุด โดยจะชี้แจงความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ทราบโดยเร็ว
ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง”
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและลูกค้ายังคงต้องรอการแก้ไขและติดตามความคืบหน้าจาก LINE ประเทศไทยต่อไป หากมีการอัปเดตเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
