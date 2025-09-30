ราคาทองวันนี้ พุ่งไม่หยุด บวก 800 บาท ทองรูปพรรณจ่อทะลุ 60,000 (30/9/68)

ราคาทองวันนี้ 30 ก.ย. 68 พุ่งขึ้นร้อนแรง 800 บาท ทองรูปพรรณจ่อ 6 หมื่นบาท เช็กราคาล่าสุด สมาคมค้าทองคำประกาศปรับราคาขึ้นแล้ว 4 ครั้งในครึ่งวันเช้า ได้แรงหนุนจากราคาทองโลกพุ่งสูงและเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่า
ราคาทองคำในประเทศวันนี้ (30 กันยายน 2568) ปรับตัวสูงขึ้นอย่างร้อนแรง สร้างสถิติใหม่ต่อเนื่อง นับตั้งแต่เปิดตลาดในช่วงเช้า ราคาทองคำปรับขึ้นรวมแล้วถึง 800 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้า
สมาคมค้าทองคำได้ประกาศราคาทองคำครั้งที่ 4 ของวัน ณ เวลา 10:25 น. ปรับขึ้นอีก 50 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำล่าสุดเป็นดังนี้
ทองคำแท่ง 1 บาท 96.5%
- รับซื้อ: 58,900 บาท/บาททองคำ
ขายออก: 59,000 บาท/บาททองคำ
ทองรูปพรรณ 1 บาท 96.5%
- รับซื้อ: 57,729.28 บาท/บาททองคำ
- ขายออก: 59,800 บาท/บาททองคำ
การทะยานขึ้นของราคาทองในประเทศมีปัจจัยหนุนสำคัญ 2 ประการ คือ ราคาทองคำในตลาดโลก (Gold Spot) ที่ยังคงยืนอยู่ในระดับสูง และ ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเงินบาทอ่อนค่า จะส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศที่อ้างอิงกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีราคาสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ
