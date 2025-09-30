เทียบช็อตต่อช็อต ดรามาชุดประจำชาติ ไทย-กัมพูชา ไม่เหมือนตรงไหน เอาปากกามาวง
ชาวเน็ตไทย จับเทียบช็อตต่อช็อต ชุดประจำชาติกัมพูชาในการประกวด Miss Asia Pacific International 2025 ที่คล้ายกับชุด “พระแม่ธรณีบีบมวยผม” ของแอนโทเนีย โพซิ้ว
กลายเป็นดรามาข้ามประเทศ เมื่อชุดประจำชาติของกัมพูชาในการประกวด Miss Asia Pacific International 2025 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 22 กันยายน – 8 ตุลาคม 2568 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ได้กลายเป็นกระแสที่มีคนพูดถึงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียของไทย เมื่อมีการเปรียบเทียบชุดประจำชาติของกัมพูชากับของไทยในการประกวด Miss Universe 2023 ที่แอนโทเนีย โพซิ้ว แต่งชุดประจำชาติในคอนเซ็ปต์ “พระแม่ธรณีบีบมวยผม” ปรากฏว่ามีความคล้ายคลึงกันมากจนชาวเน็ตไทยนำภาพของทั้งสองมาเปรียบเทียบ
สำหรับชุดประจำชาติที่แอนโทเนียใส่ในการประกวดเมื่อปี 2023 ที่ผ่านมานั้นเป็นชุด “เทพธิดาอาณาจักรอยุธยา” ได้รับแรงบันดาลจากรูปปั้น “พระแม่ธรณี” ในช่วงยุคสมัยอยุธยา ของอาณาจักรสยามที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษที่ 14 ถึง 18
“พระแม่ธรณี” เทวีแห่งโลกหรือพระแม่ธรณี ในประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธในไทย ถูกนับถือเป็นอย่างสูงและได้รับการบูชาตลอดประวัติศาสตร์ชาติไทย “พระแม่ธรณี” มักถูกสร้างรูปแบบให้เป็นเทวรูปที่สวยงามมีผมยาวและมีน้ำศักดิ์สิทธ์เก็บไว้ในผม ซึ่งน้ำที่ไหลออกมานั้นในที่สุดจะบำรุงโลกมนุษย์ด้วยน้ำที่มั่นคง
ตามที่ “ธรณี” หมายถึง โลกหรือดิน นั้นกล่าวถึงความเชื่อว่าเธอสถิตอยู่ในดินที่เธอทรงประทานความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ซึ่งเธอเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์ และแสดงถึงการปกป้องผืนแผ่นดินและความรุ่งเรือง ที่คนไทยจะให้ความเคารพบูชาเสมอมา
การแต่งกายและเครื่องประดับถูกสร้างให้เหมือนกับรูปปั้นจากอาณาจักรอยุธยา จิวเวลรีรวมกับการใช้เส้นลวดสอดดิ้นถักทอด้วยมือ และใช้หินสีและอัญมณีที่มีค่าเพื่อสอดคล้องกับข้อมูลทางธรณีวิทยา และผ้าที่สวมใส่ ที่บันทึกไว้จริงจากสมัยนั้น
ด้าน เมียลิน นิตา แสง (Mealyann Nita Saing) เธอเล่าว่าเป็นชาวกัมพูชาสัญชาติอเมริกัน และเป็นลูกสาวของผู้อพยพชาวกัมพูชาที่หลบหนีออกมาในช่วงยุคเขมรแดง ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของกัมพูชาในการประกวดปีนี้
โดยเมียลิน นิตา แสง ได้อธิบายคอนเซ็ปต์ของชุดประจำชาติไว้ในอินสตาแกรมของเธอว่า “เรื่องราวของ “นางรอมไซซอก” เป็นตำนานพื้นบ้านอันเลื่องลือในวัฒนธรรมกัมพูชา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ “พนมสำเภา” ในจังหวัดพระตะบอง นางเป็นหญิงสาวผู้มีความงดงามเหนือสามัญและได้รับพรให้มีเส้นผมยาววิเศษ เพียงแค่สะบัดเพียงครั้งเดียว เกล้าผมของนางก็สามารถสั่งให้สายน้ำลดระดับลง ดึงมวลน้ำท่วมกลับคืน และเผยให้เห็นผืนแผ่นดินได้
ในตำนานเล่าว่า นางได้เผชิญหน้ากับพญาจระเข้ที่คิดจะทำร้ายเจ้าชายคนรัก ด้วยพลังอำนาจแห่งเกศาวิเศษ นางได้ต่อสู้อย่างห้าวหาญเพื่อปกป้ององค์ชายและมาตุภูมิของตนเอง กล่าวกันว่าเนินเขา ทะเลสาบ และภูมิประเทศต่าง ๆ รอบพนมสำเภา ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการต่อสู้ครั้งนั้นเอง
ตำนานเรื่องนี้จึงมิใช่เป็นเพียงเรื่องของเวทมนตร์และความรักเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องราวของความกล้าหาญ การเสียสละ และความแข็งแกร่งอันเป็นนิรันดร์ของสตรีกัมพูชา ผู้ซึ่งพร้อมจะปกป้องสิ่งที่ตนรักและเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของชาติบ้านเมือง”
แต่ถึงอย่างไรก็ตามในการประกวดรอบชุดประจำชาตินั้น ชุดประจำชาติของกัมพูชาไม่ได้รับรางวัลใด ๆ ในขณะที่ชุดประจำชาติของไทย โดย นัวเนีย บวรรัตน์ มณีรัตน์ สามารถคว้ารางวัล BEST IN NATIONAL COSTUME มาได้สำเร็จ
