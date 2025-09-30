บันเทิง

เทียบช็อตต่อช็อต ดรามาชุดประจำชาติ ไทย-กัมพูชา ไม่เหมือนตรงไหน เอาปากกามาวง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 10:27 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 10:28 น.
66
เทียบช็อตต่อช็อต ดรามาชุดประจำชาติ ไทย-กัมพูชา ไม่เหมือนตรงไหน เอาปากกามาวง

ชาวเน็ตไทย จับเทียบช็อตต่อช็อต ชุดประจำชาติกัมพูชาในการประกวด Miss Asia Pacific International 2025 ที่คล้ายกับชุด “พระแม่ธรณีบีบมวยผม” ของแอนโทเนีย โพซิ้ว

กลายเป็นดรามาข้ามประเทศ เมื่อชุดประจำชาติของกัมพูชาในการประกวด Miss Asia Pacific International 2025 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 22 กันยายน – 8 ตุลาคม 2568 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ได้กลายเป็นกระแสที่มีคนพูดถึงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียของไทย เมื่อมีการเปรียบเทียบชุดประจำชาติของกัมพูชากับของไทยในการประกวด Miss Universe 2023 ที่แอนโทเนีย โพซิ้ว แต่งชุดประจำชาติในคอนเซ็ปต์ “พระแม่ธรณีบีบมวยผม” ปรากฏว่ามีความคล้ายคลึงกันมากจนชาวเน็ตไทยนำภาพของทั้งสองมาเปรียบเทียบ

สำหรับชุดประจำชาติที่แอนโทเนียใส่ในการประกวดเมื่อปี 2023 ที่ผ่านมานั้นเป็นชุด “เทพธิดาอาณาจักรอยุธยา” ได้รับแรงบันดาลจากรูปปั้น “พระแม่ธรณี” ในช่วงยุคสมัยอยุธยา ของอาณาจักรสยามที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษที่ 14 ถึง 18

“พระแม่ธรณี” เทวีแห่งโลกหรือพระแม่ธรณี ในประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธในไทย ถูกนับถือเป็นอย่างสูงและได้รับการบูชาตลอดประวัติศาสตร์ชาติไทย “พระแม่ธรณี” มักถูกสร้างรูปแบบให้เป็นเทวรูปที่สวยงามมีผมยาวและมีน้ำศักดิ์สิทธ์เก็บไว้ในผม ซึ่งน้ำที่ไหลออกมานั้นในที่สุดจะบำรุงโลกมนุษย์ด้วยน้ำที่มั่นคง

ตามที่ “ธรณี” หมายถึง โลกหรือดิน นั้นกล่าวถึงความเชื่อว่าเธอสถิตอยู่ในดินที่เธอทรงประทานความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ซึ่งเธอเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์ และแสดงถึงการปกป้องผืนแผ่นดินและความรุ่งเรือง ที่คนไทยจะให้ความเคารพบูชาเสมอมา

การแต่งกายและเครื่องประดับถูกสร้างให้เหมือนกับรูปปั้นจากอาณาจักรอยุธยา จิวเวลรีรวมกับการใช้เส้นลวดสอดดิ้นถักทอด้วยมือ และใช้หินสีและอัญมณีที่มีค่าเพื่อสอดคล้องกับข้อมูลทางธรณีวิทยา และผ้าที่สวมใส่ ที่บันทึกไว้จริงจากสมัยนั้น

แอนโทเนีย โพซิ้ว ในชุดประจำชาติ &quot;พระแม่ธรณีบีบมวยผม&quot; บนเวที Miss Universe 2023
IG/ porxild
แอนโทเนีย โพซิ้ว ในชุดประจำชาติ &quot;พระแม่ธรณีบีบมวยผม&quot; บนเวที Miss Universe 2023
IG/ porxild

ด้าน เมียลิน นิตา แสง (Mealyann Nita Saing) เธอเล่าว่าเป็นชาวกัมพูชาสัญชาติอเมริกัน และเป็นลูกสาวของผู้อพยพชาวกัมพูชาที่หลบหนีออกมาในช่วงยุคเขมรแดง ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของกัมพูชาในการประกวดปีนี้

โดยเมียลิน นิตา แสง ได้อธิบายคอนเซ็ปต์ของชุดประจำชาติไว้ในอินสตาแกรมของเธอว่า “เรื่องราวของ “นางรอมไซซอก” เป็นตำนานพื้นบ้านอันเลื่องลือในวัฒนธรรมกัมพูชา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ “พนมสำเภา” ในจังหวัดพระตะบอง นางเป็นหญิงสาวผู้มีความงดงามเหนือสามัญและได้รับพรให้มีเส้นผมยาววิเศษ เพียงแค่สะบัดเพียงครั้งเดียว เกล้าผมของนางก็สามารถสั่งให้สายน้ำลดระดับลง ดึงมวลน้ำท่วมกลับคืน และเผยให้เห็นผืนแผ่นดินได้

ในตำนานเล่าว่า นางได้เผชิญหน้ากับพญาจระเข้ที่คิดจะทำร้ายเจ้าชายคนรัก ด้วยพลังอำนาจแห่งเกศาวิเศษ นางได้ต่อสู้อย่างห้าวหาญเพื่อปกป้ององค์ชายและมาตุภูมิของตนเอง กล่าวกันว่าเนินเขา ทะเลสาบ และภูมิประเทศต่าง ๆ รอบพนมสำเภา ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการต่อสู้ครั้งนั้นเอง

ตำนานเรื่องนี้จึงมิใช่เป็นเพียงเรื่องของเวทมนตร์และความรักเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องราวของความกล้าหาญ การเสียสละ และความแข็งแกร่งอันเป็นนิรันดร์ของสตรีกัมพูชา ผู้ซึ่งพร้อมจะปกป้องสิ่งที่ตนรักและเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของชาติบ้านเมือง”

เมียลิน นิตา แสง ในชุดประจำชาติ &quot;นางรอมไซซอก&quot;
IG/ princessmealyann
IG/ princessmealyann
เมียลิน นิตา แสง ในชุดประจำชาติ &quot;นางรอมไซซอก&quot;
IG/ princessmealyann
IG/ princessmealyann

แต่ถึงอย่างไรก็ตามในการประกวดรอบชุดประจำชาตินั้น ชุดประจำชาติของกัมพูชาไม่ได้รับรางวัลใด ๆ ในขณะที่ชุดประจำชาติของไทย โดย นัวเนีย บวรรัตน์ มณีรัตน์ สามารถคว้ารางวัล BEST IN NATIONAL COSTUME มาได้สำเร็จ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

9 นาที ที่แล้ว
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

14 นาที ที่แล้ว
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก บันเทิง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

28 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย บันเทิง

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

53 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม บันเทิง

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แจกเลขเด็ดขันน้ำมนต์ งวด 1/10/68 เลขเด็ด

เลขขันน้ำมนต์ ฮาย อาภาพร นิมนต์พระทำบุญบ้าน เลขนี้ลอยเด่นชัด งวด 1/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี บันเทิง

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็บครบ เลขเด็ด เลขมงคล หลวงปู่ศิลา งวดวันพุธที่ 1 ต.ค. 2568 เลขเด่นกระจุกรอบ 4–1–5–2–6 ส่วนงวดก่อนมีทั้งทะเบียนรถ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 1/10/68 วิเคราะห์แนวทาง ก่อนหวยออกวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 10:27 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 10:28 น.
66
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
Back to top button