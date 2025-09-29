แฟนผีเอาไหม? โรมาโน่เผย กุนซือชื่อดังพร้อมรับงานคุมแมนยู หากปลด ‘อโมริม’
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ นักข่าวคนดังได้รายงานว่าในตอนนี้ ชาบี เอร์นานเดซ พร้อมรับงานคุมทัพ แมนยู หากทัพปีศาจแดงสั่งปลด รูเบน อโมริม ในเร็วๆนี้
อย่างที่ทราบว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (27 กันยายน) แมนฯ ยูไนเต็ด เพิ่งบุกไปแพ้ เบรนท์ฟอร์ด ไปแบบหมดรูป 1-3 ในเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นั่นทำให้ในตอนนี้ทัพปีศาจแดงอยู่ในอันดับที่ 14 ของตารางคะแนน มีเพียงแค่ 7 คะแนนจาก 6 เกมแรก
และจากความพ่ายเกมดังกล่าวทำให้ตัวของ อโมริม กลายเป็นกุนซือที่มีเปอร์เซ็นต์ชนะต่ำที่สุดนับตั้งแต่ที่ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน วางมือไปเมื่อปี 2013 โดยนายใหญ่ชาวโปรตุกีสคุมทีมไปแล้ว 33 เกม ชนะเพียง 7 นัดเท่านั้น หรือราวๆ 27.3% พร้อมกับค่าเฉลี่ยนแต้มต่อเกมเพียง 1.03 เท่านั้น
ล่าสุด ฟาบริซิโอ โรมาโน่ นักข่าวคนดังได้มีการพูดถึงหนึ่งกุนซือที่มีข่าวพัวพันกับทัพปีศาจแดงอย่าง ชาบี เอร์นานเดซ อดีตเจ้านายใหญ่ของ บาร์เซโลนา ที่ในตอนนี้กำลว่างงาน สนใจที่จะรับงานคุมทีมให้กับแมนฯ ยูไนเต็ด หากมีการตัดสินใจอนาคตของ อโมริม ในเร็วๆนี้
“ผมยืนยันเรื่องชาบีได้เลย เพราะผมได้รับคำถามมากมายเกี่ยวกับ ชาบี กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด”
“ชาบีกำลังศึกษาพรีเมียร์ลีก และเฝ้าจับตาดูอยู่ ซึ่งตัวของ ชาบี จะตอบตกลงคุมแมนยูฯ ทันที แม้ว่าจะไม่มีการแข่งขันฟุตบอลยุโรปก็ตาม เขาอยากไปพรีเมียร์ลีกมาก ดังนั้นเขาจะรักโอกาสที่จะได้คุมทีมในพรีเมียร์ลีก แต่ในขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ เลย”
ทั้งนี้ แมนฯ ยูไนเต็ด อาจจะต้องเปิดศึกแย่งกุนซือรายนี้กับ อัล อิตติฮัด ทีมดังจากลีกซาอุดิอาระเบีย ที่ต้องการกุนซือไปคุมทีมแทนที่ของ โลร็องต์ บล็องก์ ที่คาดว่าจะถูกไล่ออกในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้
