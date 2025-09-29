ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 6 พร้อมตารางคะแนนล่าสุด

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 6 ครบทุกคู่ พร้อมอัปเดตตารางคะแนนล่าสุด หลังจบการแข่งขันในสัปดาห์ที่ 6

จบลงไปแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำสัปดาห์ที่ 5 ในสัปดาห์ต้องบอกว่าเหล่าทีมขวัญใจแฟนบอลทั้ง แมนฯ ยูไนเต็ด, ลิเวอร์พูล และ เชลซี ต่างพาเหรดกันแพ้ถ้วยหน้า ส่วนทางด้าน แมนฯ ซิตี้ กับ อาร์เซนอล สามารถเก็บชัยชนะที่ต้องการได้ ทำให้ในโซนหัวตารางตอนนี้ยังคงดุเดือด

อย่างไรก็ตาม ยังมีการแข่งขันอีก 1 คู่ที่จะลงสนามในคืนวันนี้ (29 กันยายน) นั่นคือเกมที่ เอฟเวอร์ตัน จะเปิดบ้านพบกับ เวสต์แฮม

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 6

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2568

เบรนท์ฟอร์ด 3-1 แมนฯ ยูไนเต็ด

เชลซี 1-3 ไบรท์ตัน

คริสตัล พาเลซ 2-1 ลิเวอร์พูล

ลีดส์ 2-2 บอร์นมัธ

แมนฯ ซิตี้ 5-1 เบิร์นลี่ย์

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-1 ซันเดอร์แลนด์

สเปอร์ส 1-1 วูล์ฟแฮมป์ตัน

วันอาทิตย์ 28 กันยายน 2568

แอสตัน วิลล่า 3-1 ฟูแล่ม

นิวคาสเซิล 1-2 อาร์เซนอล

ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025/2026 ล่าสุด

  1. ลิเวอร์พูล แข่ง 6 เกม ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 0 มี 15 คะแนน
  2. อาร์เซนอล แข่ง 6 เกม ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 13 คะแนน
  3. คริสตัล พาเล.ซ แข่ง 6 เกม ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 0 มี 12 คะแนน
  4. สเปอร์ส แข่ง 6 เกม ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 11 คะแนน
  5. ซันเดอร์แลนด์ แข่ง 6 เกม ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 11 คะแนน
  6. บอร์นมัธ แข่ง 6 เกม ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 11 คะแนน
  7. แมนฯ ซิตี้ แข่ง 6 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 10 คะแนน
  8. เชลซี แข่ง 6 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 5 มี 8 คะแนน
  9. ไบรท์ตัน แข่ง 6 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 8 คะแนน
  10. ฟูแล่ม แข่ง 6 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 8 คะแนน
  11. ลีดส์ แข่ง 6 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 8 คะแนน
  12. เอฟเวอร์ตัน แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 7 คะแนน
  13. เบรนท์ฟอร์ด แข่ง 6 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 7 คะแนน
  14. แมนฯ ยูไนเต็ด แข่ง 6 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 7 คะแนน
  15. นิวคาสเซิล แข่ง 6 เกม ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 6 คะแนน
  16. แอสตัน วิลล่า แข่ง 6 เกม ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 6 คะแนน
  17. น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ แข่ง 6 เกม ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 3 มี 5 คะแนน
  18. เบิร์นลี่ย์ แข่ง 6 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 มี 4 คะแนน
  19. เวสต์แฮม แข่ง 5 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4 มี 3 คะแนน
  20. วูล์ฟแฮมป์ตัน แข่ง 6 เกม ขนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 5 มี 1คะแนน

อ้างอิง : www.premierleague.com

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

