ส่องชาติเจ้าภาพ หลัง “FIVB” เลือกทวีปอเมริกาเหนือ จัด วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์โลก 2027
FIVB ประกาศยืนยันเจ้าภาพจัด วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์โลก 2027
หลังจากที่ “วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์โลก 2025” รูดม่านปิดฉากลงซึ่งตลอดทัวร์นาเมนต์ ประเทศไทย เจ้าภาพได้รับเสียงชื่นชมจากบรรดานักกีฬาและแฟนๆ ลูกยางทั่วโลก กับการทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22 ส.ค. – 7 ก.ย. 2025
ล่าสุดสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ประกาศเลือก สหรัฐอเมริกาและแคนาดา เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดการแข่งขัน “วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์โลก 2027”
ผลประกาศเลือกเจ้าภาพดังกล่าวยังถือเป็นครั้งแรกที่ทัวร์นาเมนต์ลูกยางชิงแชมป์โลกจะถูกจัดขึ้นที่อเมริกาเหนือ ซึ่งทางเจ้าภาพจะใช้สังเวียนฮอนด้า เซ็นเตอร์ และโอซีวีบี ในเมืองอานาไฮม์ รัฐแคลิฟอร์เนีย
นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการยืนยันเมืองเจ้าภาพอีก 4 เมืองทั่วสหรัฐอเมริกา และแคนาดา สำหรับรอบแบ่งกลุ่ม และรอบ 16 ทีมสุดท้าย
ขณะที่วอลเลย์บอลชาย ชิงแชมป์โลก 2027 เลือก ประเทศกาตาร์ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยเป็นครั้งแรกที่จัดยังตะวันออกกลาง สังเวียนที่ใช้จะเป็นกรุงโดฮา เมืองหลวง.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ตารางแข่งรอบรองชนะเลิศ วอลเลย์บอลชาย ชิงแชมป์โลก 2025 วันที่ 27 ก.ย. 68
- ไร้บราซิล-ญี่ปุ่น สรุปทีมเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก 2025
- ญี่ปุ่น แพ้ตุรกี-แคนาดา ช็อกตกรอบแรก วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก 2025
ติดตาม The Thaiger บน Google News: