อุ๊บ วิริยะ ให้กำลังใจ แม่หมู-นาย ณภัทร ลั่น ผู้ชายมีเมียหลายคนได้ แต่แม่มีคนเดียว

อุ๊บ วิริยะ ร่ายยาวให้กำลังใจ ‘แม่หมู พิมพ์ผกา’ ชี้รักของแม่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใด ภาพเบื้องหน้าอาจไม่สวยหรูเท่าความจริง หวังวันหนึ่ง ‘นาย ณภัทร’ พาหลานกลับมากราบ
เรื่องราวยังไม่จบลงง่าย ๆ ล่าสุด อุ๊บ วิริยะ พงษ์อาจหาญ อดีตนักปั้นดารามือทอง ร่ายยาวข้อความกรณีของ แม่หมู พิมพ์ผกา และลูกชาย นาย ณภัทร หลังจากประกาศตัดขาดกลางสื่อ พร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยถึงครอบครัวของคนที่อยู่ในวงการบันเทิง ไม่ว่าจะเป็น ทราย สก็อต, สุรชัย สมบัติเจริญ, กุญแจซอล รวมทั้งแม่โหมูและนาย ณภัทร
อุ๊บ วิริยะ เผยข้อความผ่านเฟซบุ๊ก วิริยะ พงษ์อาจหาญ อธิบายว่า “หลากหลายเหตุการณ์ในครอบครัวของพวกเขามันเหลือเชื่อจริง ๆ มันมีแบบนี้ด้วยหรือสำหรับครอบครัวที่เพียบพร้อมด้วยชื่อเสียงและเงินทองมันยิ่งกว่าหนังและละครที่เราเคยได้ดูกัน
ที่พี่อุ๊บจะพูดถึงคือครอบครัวของแม่หมูและน้องนาย ซึ่งพี่อุ๊บรู้จักกับแม่หมูตั้งแต่เธอได้ตำแหน่งรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ ส่วนน้องนายก็ได้พบตอนเข้ามาในวงการบันเทิงใหม่ ๆ ราวเกือบ 10 ปีที่แล้ว
ภาพเบื้องหน้าหลาย ๆ คนทราบนี้ว่าแม่หมูเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดูแลน้องนายมาอย่างดี ตั้งแต่เล็กจนน้องนายโต ภาพนี้ช่างงดงามและเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไปว่าน้องนายโชคดีที่มีแม่แบบแม่หมู
แม่หมูจะเรียกว่าเป็นคนแรกที่พาน้องนายเข้าสู่วงการก็ว่าได้จากประสบการร์ของแม่หมูที่อยู่ในวงการบันเทิงมาก่อนจึงสามารถดูแลน้องนายว่าจะไปในทิศทางไหนเราจะเห็นแม่ลูกคู่นี้ไปทำงานหรือออกงานตามสถานที่ต่าง ๆ โดยคุณแม่ไปในฐานะแม่และผู้จัดการส่วนตัวของลูกชาย
ชื่อเสียงของน้องนายเริ่มทวีความดังและเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าแบนด์ดังได้หลายชิ้น รวมมูลค่าแล้วเป็น100 ๆ ล้าน หลาย ๆ คนชื่นชมในความสำเร็จของแม่ลูกคู่นี้ที่น้องนายเป็นลูกอภิชาตบุตรที่ทำให้แม่หมูจากคนที่แทบจะหมดเนื้อหมดตัวตอนที่พาน้องนายออกมาจากสามี (พ่อน้องนาย) ที่มีปัญหากันกลับมาได้อย่างสง่างาม
ภาพน้องนายเป็นเด็กที่น่ารัก เชื่อฟังแม่หมู อยู่ในโอวาทและกตัญญู ยิ่งตอกย้ำน้องนายทำให้เขามีคนชื่นชมและคนรักเขาอย่างมากมาย คนในวงการที่รู้เรื่องแม่หมูว่าเคยลำบากสุด ๆ ตอนน้องนายยังเด็ก ๆ ก็แสดงความดีใจกับแม่หมูด้วยต่างพูดถึง #ว่าแม่ลูกคู่นี้เขารักกันจริง ๆ
จวบจนน้องนายโตขึ้นก็เป็นวัยของธรรมชาติต้องมีเรื่องของผู้หญิงก็เป็นเรื่องปกติของเพศชาย แม่หมูเข้าใจในเรื่องนี้ดี เธอไม่กีดกันและยังคงดูลูกชายด้วยความเป็นห่วงอยู่ห่าง ๆ
จนเกิดเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เข้ามา ซึ่งส่วนมากแม่หมูจะนิ่งไม่พูดอะไรมาก แต่ก็มีหลุดโพสในพื้นที่ส่วนตัวของเธอบ้างก็เลยกลายเป็นดราม่าและทัวร์ลงที่เธอจนเธอแทบสติแตก (ดีที่มีเพื่อนอย่าง โก้ ธีรศักดิ์-ฮาน่า-ส้มโอ-นก ที่ค่อยให้กำลังใจแม่หมูกันครับ)
พี่อุ๊บในฐานะคนกลางและเป็นคนของวงการบันเทิงก็รู้สึกสงสารเธอมาก เธอก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งรักลูก แต่ไม่ว่าเธอจะทำอะไรหรือพูดอะไรก็ผิดไปหมดก็อยากจะฝากทุก ๆ คนว่า #ความจริงที่เราเห็นกันนั้น #บางครั้งมันก็ไม่ได้สวยหรู #อย่างกับภาพที่เราเห็น #มันเป็นเรื่องของแม่กับลูก#ที่เราหรือคนนอก #บางทีอาจจะยังไม่รู้ข้อเท็จจริงหรืออะไรเลย
พี่อุ๊บอยากจะฝากให้ทุก ๆ คนเข้าใจในความรู้สึกของแม่หมูด้วยว่า #ไม่มีแม่คนใดทำร้ายลูกหรือฆ่าลูกได้เลยครับ #ผู้ชายสามารถมีเมียหลายคนได้ #แต่มีแม่แค่คนเดียว #เมียเลิกไปก็เป็นคนอื่น #แต่แม่ยังคงเป็นแม่ #รักของแม่ยิ่งใหญ่เสมอ
พี่อุ๊บหวังว่าเมื่อเมฆหมอกดำมืดร้ายพัดผ่านไป ความสว่างไสวคงเข้ามาแทนที่ #วันที่น้องนายเติบใหญ่พร้อมลูกพร้อมเมีย #และวันนั้นพาหลานมากราบคุณยายหมู คงจะเป็นภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของชีวิตที่จะเข้ามาทดแทนความรู้สึกซึ่งกันและกันได้ และเมื่อถึงวันนั้นรอยยิ้มของผู้คนก็ยังคงชื่นชมน้องนายไปอีกนานแสนนาน”
