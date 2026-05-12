เศรษฐกิจ

บัตรชมพูต่างด้าว คืออะไร? ทำไม “คนจีน” มีได้ เงื่อนไข เอกสารอะไรบ้าง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 16:22 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 16:34 น.
58
บัตรชมพู ชื่อทางการคือ บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เป็นบัตรประจำตัวที่ออกให้แก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ออกให้ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง เพื่อให้แรงงานต่างชาติมีหลักฐานแสดงตัวตนและยืนยันสถานะการอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย

พูดง่าย ๆ คือเปรียบได้กับ “บัตรประชาชน” ของคนไทย แต่ออกให้เฉพาะแรงงานต่างชาติที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์ตัวตนและมีสิทธิ์อยู่ในไทยตามกฎหมาย

ใครต้องมีบัตรชมพู

กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่สามารถทำบัตรชมพูได้ เช่น สัญชาติพม่า กัมพูชา และลาว ครอบคลุมทั้งแรงงานที่มีนายจ้าง แรงงานที่ไม่ได้ทำงาน และผู้ติดตาม ทำได้ทุกกลุ่มทั้งที่มีเอกสารและไม่มีเอกสาร เช่น เอกสารหมดอายุ มีเอกสารครบแต่ใบแจ้งออกหมดอายุ หรือมีวีซ่าทำงานแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน

บัตรชมพู ต่างจากใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อย่างไร

หลายคนมักสับสนระหว่างสองเอกสารนี้ จริงๆ แล้วมีหน้าที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง

เอกสาร ออกโดย หน้าที่หลัก
บัตรชมพู กระทรวงมหาดไทย แสดงตัวตน / ยืนยันสิทธิ์อยู่ในไทย
ใบอนุญาตทำงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยได้

แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและแปลงสภาพเป็นแรงงานถูกกฎหมายแล้ว จะต้องมีเอกสารครบทั้ง 3 อย่าง ได้แก่ หนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลจากประเทศต้นทาง ใบอนุญาตทำงานที่ออกโดยกรมการจัดหางาน และบัตรชมพูที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตทำงาน ออกโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ใบอนุญาตทำงาน ออกโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

เอกสารที่ใช้ทำบัตรชมพู

แรงงานต่างด้าวที่ต้องการยื่นขอทำบัตรชมพูจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ หนังสือรับรองจากกรมการจัดหางาน (ขึ้นอยู่กับมติคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนด) และเอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรเดิม หนังสือเดินทาง หรือใบตรวจสุขภาพ

นอกจากนี้ นายจ้างต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหากนายจ้างเป็นบริษัทต้องมีสำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือนด้วย โดยค่าธรรมเนียมการถ่ายบัตรชมพูอยู่ที่ 80 บาท และแรงงานต่างด้าวต้องมาพร้อมกับคนไทยเสมอ

กระบวนการทำบัตรชมพูตามมติ ครม. ปัจจุบัน

ตามมติ ครม. วันที่ 24 กันยายน 2567 แรงงาน 3 กลุ่มหลักที่ต้องดำเนินการถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าวให้แล้วเสร็จ ได้แก่ กลุ่มมติ ครม. 5 ก.ค. 2565 กลุ่มมติ ครม. 5 ก.ค. 2566 และกลุ่มมติ ครม. 3 ต.ค. 2566 โดยมีกำหนดดำเนินการภายในวันที่ 31ก มีนาคม 2569

ขั้นตอนมีดังนี้

  1. ลงทะเบียนขอจองคิวล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครอง
  2. ยื่นคำขออนุญาตทำงาน ผ่านกรมการจัดหางาน
  3. พาแรงงานตรวจสุขภาพ 6 โรคต้องห้าม และซื้อประกันสุขภาพตามที่กำหนด
  4. จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ที่สำนักทะเบียน
  5. ถ่ายบัตรชมพู รับบัตรประจำตัวคนต่างด้าว

บัตรชมพูให้สัญชาติไทยได้ไหม?

มีความเข้าใจผิดแพร่หลายว่าการมีบัตรชมพูจะนำไปสู่การได้รับสัญชาติไทย ซึ่งไม่เป็นความจริง

ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้ใช้ “หลักดินแดน” ในการให้สัญชาติ ดังนั้นบุตรของแรงงานข้ามชาติที่ถือบัตรชมพูและเกิดในประเทศไทยจึงไม่ได้รับสัญชาติไทยหรือพัฒนาสิทธิ์เป็นคนไทยได้โดยอัตโนมัติ การได้สัญชาติต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. สัญชาติซึ่งมีรายละเอียดมากกว่านั้น

ดราม่า หมิงเฉิน ซัน ชายจีน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซุกระเบิด C4 กับบัตรชมพู

หมิงเฉิน ซัน วัย 30 ปี เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อปี 2557 ในฐานะนักท่องเที่ยว ทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ บัตรสีชมพู ครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2565 ต่อมาย้ายเข้าทะเบียนไปอยู่ในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และในปีเดียวกันย้ายถิ่นฐานถาวรมาอาศัยอยู่ที่เขตคลองสามวา กทม. ขอทำบัตรใหม่ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2565

เรื่องมาแดงตรงที่ นายหมิงเฉิน ซัน ขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบตามปกติ แต่กลับพบอาวุธปืนสั้น Glock 26 พร้อมแม็กกาซีนและกระสุนซุกซ่อนอยู่ภายในรถ นำไปสู่การขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพัก

การตรวจค้นพบคลังลับที่เต็มไปด้วยอาวุธปืนสงครามและระเบิด C4 รวมถึงปืน M16 ซึ่งหมิงเฉิน ซัน เป็นเจ้าของทั้งหมด

กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบรายการทางทะเบียนราษฎรของนายหมิงเฉิน ซัน และพบว่าอาจมีการสวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยในกรณีบัตรสีชมพู กล่าวคือ ชายคนนี้ซึ่งถือพาสปอร์ตจีน อาจแอบอ้างตัวเป็นชนกลุ่มน้อยเพื่อขอทำบัตรชมพูโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ตำรวจค้นบ้านตามที่อยู่บัตรสีชมพูในกรุงเทพฯ โดยอดีตภรรยายืนยันว่า นายหมิงนำที่อยู่บ้านนั้นไปทำบัตรสีชมพูและเปิดบริษัท อาหลง คอนแทรคเตอร์ จำกัด เพื่อใช้ติดต่อธุรกิจต่าง ๆ

ผู้ต้องหาถือพาสปอร์ต 2 สัญชาติ คือจีนและกัมพูชา อยู่ในไทยต่อเนื่องรวมประมาณ 12 ปี มีการเดินทางข้ามไปมาระหว่างไทย-กัมพูชาเป็นประจำ และยังพบคลิปซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่ามีการเข้าร่วมฝึกอาวุธสงครามกับหน่วย BHQ ในกัมพูชา

ล่าสุด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งกองปราบเข้าร่วมคลี่คลายคดี เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลโทรศัพท์ โดยยังไม่ฟันธงว่าเป็นคดีก่อการร้ายหรือไม่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สาวผวา! โดนหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เผยจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าเข้าคนเดียวอีก ข่าว

สาวผวา! โดนหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เผยจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าเข้าคนเดียวอีก

8 นาที ที่แล้ว
เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ข่าวการเมือง

เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

12 นาที ที่แล้ว
ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน ข่าว

ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน

47 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ โต้เมนต์ด่าสนับสนุน ทราย สก๊อต บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ซัดคนแซะอยากเป็นสะใภ้ หลังซัพพอร์ต ทราย สก๊อต

53 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

บัตรชมพูต่างด้าว คืออะไร? ทำไม “คนจีน” มีได้ เงื่อนไข เอกสารอะไรบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. มีมติแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ขรก.การเมือง-พลเรือน รวม 15 กระทรวง ข่าวการเมือง

ครม. มีมติแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ขรก.การเมือง-พลเรือน รวม 15 กระทรวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คาลบี้ ประกาศเปลี่ยนสีถุงขนมเป็นขาวดำ หมึกไม่พอ เซ่นพิษสงครามอิหร่าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊บ วิริยะ โพสต์ให้กำลังใจ แม่หมู พิมพ์ผกา ปมตัดขาด นาย ณภัทร บันเทิง

อุ๊บ วิริยะ ให้กำลังใจ แม่หมู-นาย ณภัทร ลั่น ผู้ชายมีเมียหลายคนได้ แต่แม่มีคนเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ปรับปรุงกฎใหม่ ห้ามขาย-ดื่มเหล้า 8 สถานที่ใหม่ ราชกิจจาฯ เริ่มวันนี้ 12 พ.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามก๊ก คำสัตย์โลหิต คือเกมอะไร เกมมือถือสามก๊กสายอนิเมะ เล่นฟรี โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เทคโนโลยี

เปิดตัว สามก๊ก คำสัตย์โลหิต เกมมือถือสามก๊กสายอนิเมะ เล่นฟรี โหลดได้ทั้ง iOS และ Android

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ต้นอ้อ&quot; ช่วยเด็กหญิงวัย 13 ถูกแม่ทำร้ายสาหัส ใช้เหล็กแทง-ไล่นอนนอกบ้าน ข่าว

“ต้นอ้อ” ช่วยเด็กหญิงวัย 13 ถูกแม่ทำร้ายโหด ใช้เหล็กแทง-ไล่นอนนอกบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บาส Teetawat เล่านาทีแผลเลือดคั่งลุกลามเป็นหนองติดเชื้อ ข่าว

สตรีมเมอร์หนุ่ม หวิดเสียขา! แผลเลือดคั่ง ฝืนร่างกาย ลุกลามเป็นหนอง ติดเชื้อรุนแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดกแล้วที่พิจิตร ข่าว

สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน จ.สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดสึกแล้วที่พิจิตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” เสียใจไทยยกเลิก MOU44 สั่งห้ามเปิดเจรจาทวิภาคีใหม่เป็นอันขาด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาในไทย ย้ำไม่ใช่โรคใหม่ ขออย่าตื่นตระหนก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ น้องเติ้ล นศ.วิศวะปี 4 ฟ้าผ่าเสียชีวิต ข่าว

ประวัติ น้องเติ้ล หนุ่มวิศวะวัย 21 ฟ้าผ่าดับสลด สูญเสียคนเก่ง อนาคตไกล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว บันเทิง

มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลเลื่อนพิพากษา ต้อม รัชนีกร ฟ้อง เลอลักษณ์ 50 ล้าน ปิ่น จ่อฟ้องกลับ 100 ล้าน หากชนะ บันเทิง

เลอลักษณ์ จ่อฟ้องกลับ ต้อม รัชนีกร 100 ล้าน หากชนะคดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! Google Search ล่มชั่วคราว ผู้ใช้หลายประเทศรวมถึงไทย เจอ Server Error ข่าว

ด่วน! Google Search ล่มชั่วคราว ผู้ใช้หลายประเทศรวมถึงไทย เจอ Server Error

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเอาจริง 3 เดือน กวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมาย อาชญากรข้ามชาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กลาโหมฯ ลั่นไม่ต้องกังวล ตรวจเข้มทุกกระบอก สอบอาวุธทหารเรือหลุดได้อย่างไร?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม คงกระพัน ยกมือไหว้ขอโทษ ลบคลิป อ.แก้กรรม ข่าว

หนุ่ม คงกระพัน ยกมือไหว้ขอโทษ ลบคลิป อ.แก้กรรม เกลี้ยงช่อง แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม.ไฟเขียว 1,300 ล้าน ให้ กสทช. ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026 ข่าวกีฬา

ครม.ไฟเขียว 1,300 ล้าน ให้ กสทช. ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล &quot;บุน รานี&quot; เมีย &quot;ฮุนเซน&quot; เดินเท้าเปล่าย่ำโคลน เยี่ยมชาวบ้าน ได้ใจคนเขมร ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล “บุน รานี” เมีย “ฮุนเซน” เดินเท้าเปล่าย่ำโคลน เยี่ยมชาวบ้าน ได้ใจคนเขมร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นายกลอนดอน บอกประชาชนควรเชียร์ “เวสต์แฮม” หากไม่อยากเสียผลประโยชน์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 16:22 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 16:34 น.
58
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สาวผวา! โดนหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เผยจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าเข้าคนเดียวอีก

สาวผวา! โดนหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เผยจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าเข้าคนเดียวอีก

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน

ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
เบียร์ เดอะวอยซ์ โต้เมนต์ด่าสนับสนุน ทราย สก๊อต

เบียร์ เดอะวอยซ์ ซัดคนแซะอยากเป็นสะใภ้ หลังซัพพอร์ต ทราย สก๊อต

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
Back to top button