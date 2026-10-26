หลอนจัด 10 หนังผีไทย ดูให้หัวโกร๋น ในวันฮาโลวีน 2026
เปิดคลัง 10 หนังผีสัญชาติไทยสุดหลอน ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน 2026 พร้อมหนังผีไทยทำเงินปี 2567 ถึง 2569 อีก 5 เรื่อง การันตีความขวัญผวาแบบไทย ๆ ประสบการณ์เฮี้ยนที่ไม่ว่าใครก็ลืมไม่ลง
เมื่อใกล้เข้าสู่ช่วงปลายเดือนตุลาคมเช่นนี้ หนึ่งในเทศกาลที่ทั่วโลกต่างเฝ้ารอแน่นอนว่าต้องเป็น ‘เทศกาลฮาโลวีน’ หรือ ‘วันปล่อยผี’ ซึ่งปี 2569 ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในความลี้ลับ หรือความสยองขวัญ เมื่อเทศกาลสุดหลอนวนเวียนมาถึงอีกครั้ง สิ่งที่หลาย ๆ คนนึกถึงคงเป็น ‘หนังผี’ และแน่นอนว่าสำหรับคอหนังไทยอย่างเรา ๆ ‘หนังผีไทย’ ย่อมเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้อย่างยิ่ง
วันนี้ทาง Thaiger มาเอาใจคอหนังสยองขวัญ ด้วยคลังหนังผีไทยระดับตำนาน 10 เรื่อง และหนังผีไทยเรื่องใหม่อีก 5 เรื่อง เปิดประสบการณ์หลอนในวันฮาโลวีน 2026 ที่รับรองได้เลยว่า ความน่ากลัวชวนหลอนจะทำให้บรรดาคุณ ๆ ยากจะข่มตานอน ความน่าสะพรึงแบบไทย ๆ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ชมทั่วโลกจะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามกันเลย!
1. นางนาก
‘นางนาก’ ภาพยนตร์ไทยระดับตำนาน ที่เขย่าขวัญผู้คนมาทุกยุคทุกสมัย ออกฉากครั้งแรกในปีพ.ศ. 2542 หนังไทยที่สร้างจากเรื่อวราวสุดคลาสสิค “แม่นาคพระโขนง” ตำนานสุดหลอนเกี่ยวกับหญิงสาวตั้งครรภ์ที่เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยว ในขณะที่สามีไปออกรบ การันตีความหลอนจากการกวาดรายได้ไปมากถึง 150 ล้าน นำแสดงโดยบรรดานักแสดงมากความสามารถ อย่าง ‘ทราย อินทิรา เจริญปุระ’ และ ‘เมฆ วินัย ไกรบุตร’ ผลงานการกำกับของ ‘นนทรีย์ นิมิบุตร’ และได้ ‘วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง’ เป็นผู้เขียนเรื่องราวความหลอนฉบับตำนานให้กลายมาเป็นผลงานบนจอเงิน
2. ผีสามบาท
ภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติไทยที่ออกฉายในปลายปีพ.ศ. 2544 ดัดแปลงเรื่องราวมาจากเรื่องสั้นของนักเขียนสุดโด่งดัง ‘มนัส จรรยงค์’ หนึ่งในผลงานการกำกับภาพยนตร์ของ ‘พิสุทธิ์ แพร่แสงเอี่ยม’ และ ‘ออกไซด์ แปงชุน’ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นับเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ โดยได้แบ่งเรื่องราวความเฮี้ยนออกเป็น 3 เรื่องด้วยกัน เริ่มต้นด้วย “ท่อนแขนนางรำ” เรื่องราวของชายหน้าตาอัปลักษณ์ที่หลงรักนางรำสาวสวย
ต่อมาคือ “น้ำมันพราย” เรื่องราวของหญิงสาววัยเบญจเพสที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว แต่ต้องการให้ชายหนุ่มที่ไม่เคยชายตามองเธอหันมาหลงใหลและตกเป็นทาสของเธอ
เรื่องสุดท้าย “จองเวร” เรื่อราวความหลอน ที่เริ่มต้นจากหญิงสาวที่ผูกคอตาย ณ อะพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง วิญญาณยังวนเวียน เพื่อชี้ทางให้แก่ตำรวจหนุ่มถึงปริศนาการตายของเธอ
3. ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ
ภาพยนตร์สร้างชื่อที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย ออกฉายครั้งแรกในปีพ.ศ. 2547 หนึ่งในภาพยนตร์ที่ติดอันดับหนังสยองขวัญสุดหลอน ด้วยเรื่องราวประหลาด ๆ ที่มักเกิดขึ้นในยามกดชัตเตอร์ของช่างภาพหนุ่มคนหนึ่ง ผลงานการเขียนบทและกำกับโดย บรรจง ปิสัญธนะกูล และ ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ ที่ได้นักแสดงมากฝีมือ อย่าง ‘อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม’ ‘ณัฐฐาวีรนุช ทองมี’ และ ‘อชิตะ สิกขมานา‘ ซึ่งสามารถทำรายได้ในประเทศไทย 107.1 ล้านบาท อีกทั้งยังขายลิขสิทธิ์ได้ใน 30 ประเทศทั่วโลก
4. เด็กหอ
ภาพยนตร์เรื่องราวของเด็กหอ ที่เริ่มต้นจากนักเรียนหนุ่มคนหนึ่งกับเพื่อนปริศนาที่พบกันในโรงเรียนประจำ ความหลอนของเพื่อนไร้ตัวตนในสายตาคนอื่น แต่กลับปรากฏให้เห็นจนต้องสืบเสาะหาความจริง จนนำไปสู่การเผชิญหน้ากับความหลอนสุดจะบรรยาย ออกฉายครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2549 กำกับโดย ‘ทรงยศ สุขมากอนันต์’ และนำแสดงโดย ‘จินตหรา สุขพัฒน์’ ‘ชาลี ไตรรัตน์’ และ ‘ศิรชัช เจียรถาวร’
5. สี่แพร่ง
ภาพยนตร์สยองขวัญที่ได้แบ่งเนื้อหาของเป็น 4 เรื่องราวสุดหลอน ต่างรสชาติต่างอารมณ์ จาก 4 ผู้กำกับมากฝีมือ ไม่ว่าจะเป็น ‘ยงยุทธ ทองกองทุน’ ‘ปวีณ ภูริจิตปัญญา’ ‘ภาคภูมิ วงศ์ภูม’ และ ‘บรรจง ปิสัญธนะกุล’ ออกฉายครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2551 นำนักแสดงโดยนักแสดงสุดยอดฝีมือ อาทิ ‘มณีรัตน์ คำอ้วน’ จากเรื่องสั้น “เหงา” เรื่องราวของความกลัวเมื่อได้รับข้อความจากคนตาย
‘วิทวัส สิงห์ลำพอง’ ‘อภิญญา สกุลเจริญสุข’ และ ‘ชล วจนานนท์’ จากเรื่องสั้น “ยันต์สั่งตาย” ความกลัวเมื่อต้องโดนคนตายเอาคืน
‘ณัฏฐพงศ์ ชาติพงศ์’ และ ‘กันตพัฒน์ เพิ่มพูนพัชรสุข’ จากเรื่องสั้น “คนกลาง” ความกลัวเมื่อต้องนอนติดกับคนตาย
‘เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์’ จากเรื่องสั้น “Last Fright | เที่ยวบิน 422” เรื่องราวของความกลัวเมื่อต้องเดินทางกับศพ
6. โปรแกรมหน้า วิญญาณอาฆาต
ภาพยนตร์แนวสยองขวัญสุดหลอน ที่ออกฉายครั้งแรกในปีพ.ศ. 2551 ผลงานการกำกับของ ‘โสภณ ศักดาพิศิษฏ์’ ที่ได้ ‘วรกาญจน์ โรจนวัชร’ และ ‘ฉันทวิชช์ ธนะเสวี’ ร่วมส่งต่อความหลอนในเรื่องราวเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังของหนังผีเรื่องหนึ่ง ที่ ‘ผี’ ไม่ได้อยู่เพียงในจอภาพยนตร์ แต่กลับตามหลอกหลอนถึงทุกเก้าอี้ในโรงหนัง
7. ห้าแพร่ง
ห้าแพร่ง ภาพยนตร์สยองขวัญ ที่แบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ เช่นเดียวกับภาพยนตร์เรื่องสี่แพร่ง ฉายครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2552 ผลงานการกำกับของ 5 สุดยอดผู้กำกับมากฝีมือ เริ่มต้นด้วยเรื่องสั้น “หลาวชะโอน” เด็กชายวัย 14 ที่ก่อเหตุด้วยความคึกคะนองจนทำให้มีผู้เสียชีวิต จากนั้นจึงตัดสินใจบวช ภายใต้ผ้าเหลืองกลับมีเรื่องราวเลวร้ายเกิดขึ้นมากมาย
เรื่องสั้น “Backpackers” เรื่องราวของคนขับรถพ่วงและเด็กรถที่ซ่อนบางวิ่งบางอย่างไว้ในตู้คอนเทนเนอร์หลังรถ กับคู่รักญี่ปุ่นที่ไม่รู้เรื่องราวโบกรถขอความช่วยเหลือ การก้าวขึ้นรถน่าสงสัยนำไปสู่เรื่องราวบานปลาย
“รถมือสอง” เรื่องสั้นเรื่องที่สาม เรื่องราวเกี่ยวกับความเฮี้ยนของรถมือสอง ณ ร้านขายรถมือสองแห่งหนึ่ง ที่นอกจากรถแล้ว ความหลอนยังติดตามมาไม่ห่าง
เรื่องสั้นที่สี่ “คนกอง” เรื่องราวความหลอนของกองถ่ายหนังสยองขวัญเรื่องหนึ่ง ที่คล้ายจะไม่ได้มีเพียงเรื่องราวของหนังที่ชวนหลอนเท่านั้น แต่บรรยากาศเบื้องหลังก็วังเวงชวนขนลุกไม่น้อย
เรื่องสั้นเรื่องสุดท้าย “ห้องเตียงรวม” ความสยองที่เกิดขึ้นกับหนุ่มที่รักษาตัวอยู่ ณ ห้องรวม จากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์คว่ำขาหักทั้งสองข้าง ผู้ป่วยเตียงข้าง ๆ ก็แสนใจดีต้อนรับเขาเสียจนลืมไม่ลง
8. ลัดดาแลนด์
หนังไทยที่ได้รับเรตติ้ง “น 18+” การันตีความหลอนด้วยเรื่องเล่าสุดเฮี้ยนที่เล่าขานไปทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ออกฉายครั้งแรกในปีพ.ศ. 2554 ร่วมเขียนบทและกำกับโดย ‘โสภณ ศักดาพิศิษฏ์’ และนำแสดงโดยสุดยอดนักแสดง ‘สหรัถ สังคปรีชา’ และ ‘ปิยธิดา วรมุสิก’ ในการถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่ได้โยกย้ายมาอาศัยอยู่ ณ หมู่บ้านลัดดาแลนด์ จากนั้นไม่นานเรื่องราวการฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ที่ทำเอาผู้อาศัยช็อกไปตาม ๆ กันก็เริ่มกลืนกินหมู่บ้านแห่งนี้จนยากจะอยู่ต่อ
9. รักฉันอย่าคิดถึงฉัน
รักฉันอย่าคิดถึงฉัน (I MISS U) ภาพยนตร์โรแมนติกสยองขวัญผลงานการกำกับของ ‘มณฑล อารยางกูร’ ฉายครั้งแรกในปีพ.ศ. 2555 ที่ได้ ‘เจษฎาภรณ์ ผลดี’ ‘อภิญญา สกุลเจริญสุข’ และ ‘ณัฐฐาวีรนุช ทองมี’ มาถ่ายทอดเรื่องราวรักสามเส้า ที่พ่วงมาด้วยความเฮี้ยนของหญิงสาวคนรักเก่าที่ยังคงคิดถึงแฟนหนุ่มอยู่เสมอ แม้เธอจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตาม
10. เพื่อน..ที่ระลึก
ภาพยนตร์สยองขวัญที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหญิงสองคนที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง จากความข่มขื่นของการมีชีวิตอยู่ทำให้พวกเธอตัดสินใจลาโลกนี้ แต่คำสัญญากลับเป็นเพียงแค่ลมปาก เมื่อคนหนึ่งไม่ทำตามสัญญา อีกคนจึงเฝ้ารอทวงสัญญาไม่ไปไหน ผลงานการกำกับของ ‘โสภณ ศักดาพิศิษฏ์’ และนำแสดงโดย ‘น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์’ และ ‘อภิชญา ทองคำ’ ฉายครั้งแรกในปีพ.ศ. 2560
หนังผีไทยเรื่องใหม่ ปี 2567 ถึง 2569
หนังผีไทยยังทำเงินต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะแฟรนไชส์ ธี่หยด ที่ออกมาแล้ว 3 ภาคและภาคแยกอีก 1 เรื่อง นี่คือ 5 เรื่องที่น่าดูต่อจากลิสต์ข้างบน
ธี่หยด 2 (Death Whisperer 2)
ภาคต่อของ ธี่หยด กำกับโดย ทวีวัฒน์ วันทา นำแสดงโดย ณเดชน์ คูกิมิยะ เข้าฉายเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 เรื่องราวในปี 2518 เมื่อยักษ์ออกตามล่าผีที่คร่าชีวิตน้องสาว
หนังทำรายได้เกิน 400 ล้านบาทภายใน 6 วันแรก ตามรายงานของ The Standard และ Screen Daily รายงานรายได้รวมเกิน 850 ล้านบาท ดูได้ทาง Netflix
ธี่หยด 3 (Death Whisperer 3)
เข้าฉายเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 คราวนี้ลัทธิลึกลับลักพาตัวน้องสาวคนเล็กของยักษ์ไป เขาจึงต้องตามไปช่วยถึงหมู่บ้านต้องสาป ทำรายได้ราว 463 ล้านบาท ตามข้อมูลของ Daradaily
ดูได้ที่: Netflix
ข้างบ้าน (Our House)
ผลงานกำกับของ ก้องเกียรติ โขมศิริ นำแสดงโดย อาเล็ก ธีรเดช และกชเบล ศรัณย์รัชต์ บ้านในฝันของคู่รักคู่หนึ่งถูกคุกคามจากวิญญาณร้ายในบ้านหลังข้าง ๆ เข้าฉายเมื่อธันวาคม 2568 ทำรายได้ราว 130 ล้านบาท ตามรายงานของ กรุงเทพธุรกิจ
ดูได้ที่: Netflix
คำสารภาพของหมอผี (Confessions of a Shaman)
ผลงานกำกับของ ณฐนนท์ ชลลัมพี นำแสดงโดย อาเล็ก ธีรเดช เดนิส เจลีลชา และชาคริต แย้มนาม ชายหนุ่มหันไปพึ่งไสยดำเพื่อแก้แค้น แต่ต้องจ่ายราคาแพงกว่าที่คิด
เข้าฉายเมื่อเดือนสิงหาคม 2569 รายได้รวม 261.31 ล้านบาท ตามข้อมูลของ Thailand Box Office ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ยังไม่พบในสตรีมมิงของไทย
ธี่หยด: สมิงเขาขวาง
ภาคแยกที่ย้อนเล่าเรื่องก่อนหน้า เมื่อยักษ์นำทหารเข้าป่าตามล่า ไอ้โหง เสือสมิงกินคน นำแสดงโดย ณเดชน์ คูกิมิยะ และเมลดา สุศรี เข้าฉายเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 ทำรายได้วันแรก 25 ล้านบาท ตามรายงานของ กรุงเทพธุรกิจ
สำหรับหนังผีสัญชาติไทยทั้ง 15 เรื่องที่รวบรวมมา เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหนังผีไทยที่ดูได้ในโรงและช่องทางสตรีมมิงต่าง ๆ ส่วนใครอยากดูหนังไทยแนวสยองขวัญในโรงช่วงฮาโลวีน TAME เลี้ยงไม่เชื่อง ผลงานกำกับเรื่องแรกของ ฐามุยา ทัศนานุกุลกิจ เข้าฉายวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ตามข้อมูลของ Major Cineplex
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