เปิดประวัติ พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวสายดุ จากทุบโต๊ะข่าว สู่วันอำลาช่อง 8
พุทธ อภิวรรณ หรือ พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี เจ้าของชื่อเดิม วีรวัฒน์ เนียมนัด เกิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2520 ปัจจุบันอายุ 48 ปี ชื่อและนามสกุลที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเอง จากความนับถือศรัทธาในพระพุทธศาสนา
พุทธเรียนจบปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเคยเป็นรุ่นน้องในชมรมโต้วาทีของ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ วาทศิลป์ที่ได้จากเวทีโต้วาทีกลายเป็นต้นทุนสำคัญเมื่อเขาก้าวเข้าสนามข่าวจริง
เส้นทางสายสื่อเริ่มทันทีหลังเรียนจบ พุทธเป็นผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจที่สำนักข่าวไอ เอ็น เอ็น พร้อมจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ก่อนขยับขึ้นเป็นบรรณาธิการข่าวและจัดรายการให้ช่องไอเอ็นเอ็นนิวส์
จากนั้นย้ายไปเป็นผู้ประกาศข่าวช่องไทยทีวีดี แล้วย้ายอีกครั้งไปช่องทีนิวส์ ทำรายการทีนิวส์ทูไนท์คู่กับ จิตดี ศรีดี ชื่อของเขาเริ่มเป็นที่จดจำจากจอนี้ แต่จุดสูงสุดในอาชีพยังมาไม่ถึง
ปี 2557 พุทธย้ายเข้าอมรินทร์ทีวี รับหน้าที่ผู้ประกาศข่าวรายการทุบโต๊ะข่าวคู่กับจิตดีอีกครั้ง พร้อมนั่งพิธีกรเดี่ยวรายการต่างคนต่างคิด ลีลาอ่านข่าวที่ฉะฉาน ดุดัน และได้อารมณ์ ทำให้ชื่อของเขาติดปากคนดู หลายคนเปรียบว่าฟังสนุกไม่ต่างจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา และดันเรตติ้งของช่องขึ้นไปพร้อมกัน
ฝีปากบนหน้าจอพาเขาไปถึงรางวัลหลายรายการ ทั้งผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกรรายการข่าวชายที่สุดแห่งปี 2016 ผู้วิเคราะห์ข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี 2016 ผู้รังสรรค์ข่าวยอดเยี่ยมปี 2561 และผู้ประกาศข่าวชายฟีเวอร์ 2021
ข่าวลาออกของพุทธเคยสะเทือนวงการมาแล้วครั้งหนึ่งในปี 2559 ครั้งนั้นมีรายงานว่าเขาจะย้ายไปช่อง 3 ด้วยค่าตัวระดับ 7 หลัก เพื่อทำหน้าที่แทนสรยุทธที่ถูกพักงาน แต่กระแสอยู่ได้เพียงไม่กี่วัน เขาก็กลับมานั่งหน้าจออมรินทร์ตามเดิม และปลายปีเดียวกันได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของช่อง
ปลายเดือนธันวาคม 2565 พุทธประกาศอำลาอมรินทร์ทีวีจริง ปิดฉากบทบาทที่ทำให้ชื่อรายการทุบโต๊ะข่าวติดตลาด ก่อนหายไปจากหน้าจอช่วงสั้น ๆ แล้วกลับมาพร้อมบ้านหลังใหม่
วันที่ 19 เมษายน 2566 พุทธเริ่มงานวันแรกที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในเครืออาร์เอส รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายข่าว ควบกับการเป็นพิธีกรรายการลุยชนข่าว พร้อมวางแบรนด์ข่าวใหม่ให้ช่องในชื่อ ช่อง 8 ที่นี่ของจริง
ระหว่างอยู่ช่อง 8 เขายังขยายงานไปอีกทาง ด้วยการเปิดช่องออนไลน์ของตัวเองในชื่อ Phutta Talk ซึ่งกลายเป็นพื้นที่หลักในการสื่อสารกับคนดู และเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ยังคว้ารางวัล Finalist ท็อป 5 สาขา News Reporter บนเวที Thailand Social Awards ครั้งที่ 14
ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2569 ชื่อของพุทธกลับมาอยู่กลางความสนใจอีกครั้ง จากบทบาทตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นประธาน โดยเขาทยอยเปิดข้อมูลผ่านช่องทางของตัวเอง และเข้าให้ข้อมูลกับทั้งดีเอสไอและกองปราบปราม
กระทั่งวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 พุทธโพสต์ผ่านแฟนเพจ Phutta Talk ประกาศยุติการทำงานกับช่อง 8 โดยจะปฏิบัติหน้าที่จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมขอบคุณผู้บริหารและทีมงานทุกฝ่าย และระบุว่าได้เข้ากราบลา สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เรียบร้อยแล้ว
ปลายทางต่อไปของผู้ประกาศข่าวสายดุคนนี้ยังไม่มีคำตอบ เช่นเดียวกับ ไอซ์ สารวัตร ลูกหม้อของเขาที่ประกาศลาช่อง 8 ไปก่อนหน้า คนดูจึงได้แต่จับตาว่าทั้งคู่จะไปโผล่ที่จอไหน
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